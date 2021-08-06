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Новини Фото Окуповані території
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Заробляли на лікуванні військовослужбовців РФ в окупованому Криму: СБУ в Києві викрила зловмисників. ФОТОрепортаж

Зловмисники надавали курортні послуги терористам з ОРДЛО і військовослужбовцям РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (територія окупованої АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали Угоду з Міністерством оборони РФ.

Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався.

Щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему. В Україні вони зареєстрували "дзеркальну" юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.

Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.

У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:

  • печатки, штампи, відтиски;
  • документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.

Наразі одному з організаторів "схеми" та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: "Чорні копачі" добували на Житомирщині тротил із авіабомб і снарядів часів Другої світової війни, - СБУ. ФОТО

Заробляли на лікуванні військовослужбовців РФ в окупованому Криму: СБУ в Києві викрила зловмисників 01
Заробляли на лікуванні військовослужбовців РФ в окупованому Криму: СБУ в Києві викрила зловмисників 02
Заробляли на лікуванні військовослужбовців РФ в окупованому Криму: СБУ в Києві викрила зловмисників 03

Автор: 

армія рф (17373) Крим (14143) СБУ (12818) Міноборони рф (706)


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Топ коментарі
+15
У мешканців Євпаторії є таке прислів'я - "Через Саки на Майнаки"... 😞Сумую за Кримом, але ні ногою туди, поки там окупанти.
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06.08.2021 09:35
+12
Я не розумію - яку шкоду вони завдали Україні? Цей заклад, на даний момент, фактично, втрачений. А, за їхньою схемою, гроші, від його діяльності, та ще й з бюджету РФ, та ще й МО, йшли в економіку України. Таке треба заохочувати, а не переслідувати.
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06.08.2021 09:42
+8
Хм. Викачували гроші з оборонки кацапні. Яка проблема?
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06.08.2021 09:46
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У мешканців Євпаторії є таке прислів'я - "Через Саки на Майнаки"... 😞Сумую за Кримом, але ні ногою туди, поки там окупанти.
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06.08.2021 09:35 Відповісти
І я гидую. Бо почне мені там хтось втирати політику, а я не втримаюсь, і мене там посадять.
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06.08.2021 10:12 Відповісти
Наверное подобные выражения есть во многих городах) У нас, в Днепре, когда кто-то долго ходит за хлебом (на пример) спрашивают - через Новомосковск ходил? (соседний город в 30 км км))
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07.08.2021 07:05 Відповісти
Я не розумію - яку шкоду вони завдали Україні? Цей заклад, на даний момент, фактично, втрачений. А, за їхньою схемою, гроші, від його діяльності, та ще й з бюджету РФ, та ще й МО, йшли в економіку України. Таке треба заохочувати, а не переслідувати.
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06.08.2021 09:42 Відповісти
Хм. Викачували гроші з оборонки кацапні. Яка проблема?
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06.08.2021 09:46 Відповісти
Как это какая проблема? Они не отчисляли долю баканову, вот где проблема
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06.08.2021 10:09 Відповісти
Так а що було зле для України від їх діяльності?
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06.08.2021 09:52 Відповісти
тобто власники заробляли на орках і переправляли гроші в Україну,
при цьому ще покупали ОВДП, тобто позичали гроші державі..

в голові у бакланова щось не те
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06.08.2021 10:01 Відповісти
Яке завдання отримав від ФСБ, те й виконує! Що тут не зрозуміло?
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06.08.2021 10:47 Відповісти
"ЕКСПЕРТ СБУ" маладєц, за допомогою викрутки (отвьортки) напряму підключився до компа шахраїв. На то він і експерт, нах всякі паролі і ключі доступу !
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06.08.2021 10:04 Відповісти
А теперь вы его конфискуете ? Или его конфискует РФ?
И деньги пойдут не в Украину с МО РФ а в бюджет РФ !
Это похоже на раскрытие преступления по контрабанде вооружения из Рф в Украину!
Браво! Спецы! Лучше бы своего человека внедрили через эту структуру!
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06.08.2021 10:16 Відповісти
Какой бред! Приходиться садить вместо награждать ! Вот это
Проблема ! Нахрена нелегальные каналы поставки вооружения валить ? Вот это проблема!
Наверно лучше остаться без вооружения но соблюсти закон,ты это хотел сказать?
Ты не в Германии живешь случайно ?
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06.08.2021 11:26 Відповісти
Яке подозрєніє?! Растрєл на мєстє і баста! Ми з кацапами в стані війни, а будь-яке співробітництво з окупантами зрада.
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06.08.2021 10:48 Відповісти
Ще раз уважно прочитай. Вони не співпрацювали, а кидали каців на гроші.
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06.08.2021 13:55 Відповісти
Якщо чесно то не читав ))) Ну, якщо так, то молодці. Нехай і далі працюють... Навіщо було викривати?...
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06.08.2021 16:11 Відповісти
мрази...
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06.08.2021 11:57 Відповісти
На фото санаторий Полтава.
Получается СБУ показало русне, что санаторий не оприходован ими после анексии и бабло шло прежним хозяивам.
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06.08.2021 16:27 Відповісти
 
 