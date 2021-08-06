Заробляли на лікуванні військовослужбовців РФ в окупованому Криму: СБУ в Києві викрила зловмисників. ФОТОрепортаж
Зловмисники надавали курортні послуги терористам з ОРДЛО і військовослужбовцям РФ, а натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках (територія окупованої АР Крим). Після тимчасової анексії півострова оздоровчий заклад перереєстрували в органах окупаційної адміністрації і підписали Угоду з Міністерством оборони РФ.
Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то на тимчасово окупованій території залишився лише генеральний директор санаторію. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій РФ, членство у якій декларує з 1 липня 2014 року. При цьому до Консульства України стосовно зміни громадянства він не звертався.
Щоб "київське" керівництво санаторію отримувало гроші, зловмисники придумали схему. В Україні вони зареєстрували "дзеркальну" юридичну особу, керівниками і співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки переказували кошти для переведення їх у готівку.
Легалізовували гроші через операції з купівлі-продажу цінних паперів.
У ході обшуків, проведених за місцем проживання учасників схеми, вилучено:
- печатки, штампи, відтиски;
- документацію, електронне листування зі спільниками із ТОТ АР Крим та інші предмети, що засвідчують протиправну діяльність.
Наразі одному з організаторів "схеми" та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України.
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при цьому ще покупали ОВДП, тобто позичали гроші державі..
в голові у бакланова щось не те
И деньги пойдут не в Украину с МО РФ а в бюджет РФ !
Это похоже на раскрытие преступления по контрабанде вооружения из Рф в Украину!
Браво! Спецы! Лучше бы своего человека внедрили через эту структуру!
Проблема ! Нахрена нелегальные каналы поставки вооружения валить ? Вот это проблема!
Наверно лучше остаться без вооружения но соблюсти закон,ты это хотел сказать?
Ты не в Германии живешь случайно ?
Получается СБУ показало русне, что санаторий не оприходован ими после анексии и бабло шло прежним хозяивам.