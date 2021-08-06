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Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"
На нові землі!
... і все
Що не зрозуміло?
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Тяжке питання
Виступ української збірної з синхронного плавання
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Політична "олімпіада"
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Головоломка для Путіна
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Топ коментарі
+32 Стівен Стрибай
показати весь коментар06.08.2021 11:05
+31 Вася Шевченко #371210
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+16 Маркиз
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Ну то таке.
кто ходит на таких каблуках с больной спиной,и с КОЛЯСКОЙ ?!
спрашиваю как медик,из профессионального интереса
...
...
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3654482.html Фейковые руководители
Украинское государство в наши дни всё больше напоминает психбольницу из одного рассказа Эдгара По.
По сюжету, тамошние пациенты взбунтовались, заперли персонал клиники в подвале, понадевали белые халаты и принялись усердно выдавать себя за докторов и прочих медсестёр.
То есть, при ближайшем рассмотрении было понятно, что и медики какие-то неправильные, и халаты на них не очень чистые - да только мало кто догадывался присмотреться. Так и нынешнее украинское руководство - на первый взгляд, делает примерно то же, что и их предшественники, но на деле выходит, в лучшем случае, имитация бурной деятельности.
Особенно если припомнить, как это было по-настоящему - каких-то три года назад.
5 августа 2018 года Украина стала на 14 пунктов ближе к цивилизации.
В этот день, Всемирный Банк опубликовал рейтинг стран по логистике - Logistics Performance Index 2018.
В нелёгком деле грузо-пассажирских перевозок наша страна заняла в тот год 66-е место - поднявшись в рейтинге на 14 ступеней.
Между прочим, РФ с её бесчисленными аэропортами и трубопроводами - оказалась на 75-м.
И в этом не было ничего удивительного.
Ведь в одном только 2018 году в стране проложили и отремонтировали более 3,8 тысяч километров одних лишь автодорог.
Укрзализныця, во все времена чахоточно-убыточная, начала приносить бюджету неиллюзорную прибыль: от 100 с лишним миллионов в 2017-м, до почти 3 миллиардов к 2019-му.
Бурно развивался и морской транспорт: так, в том же 2018-м президент Порошенко открыл новый зерновой терминал в порту Южном. Его построили в частно-государственном партнёрстве и назвали крупнейшим инвестпроектом в Украине за два года.
А ещё, примерно в это же время, начали строить ряд новых и расширять ряд старых аэропортов - в Днепре, Николаеве, и не только.
Украине, которая как раз выходила на европейский рынок сельскохозяйственной продукции, были жизненно нужны новые дороги, рельсы, порты морские и воздушные.
И Украина их получала.
...До тех пор, пока не наступил судьбоносный апрель 2019-го, и пациенты психушки не заперли врачей в подвале.
Теперь бал правит Велике Краді…простите, Будівництво.
Приметой времени стали развешанные чуть не на каждом столбе щиты с рекламой «преЗЕдентской программы». Смотрите, мол, граждане, кто ради вас ночей не спит и себя не щадит, помните, кто в будку свет провёл!
Свет в будке, правда, оказался дороговат: цена ремонта километра дороги в рамках «Великого Будівництва» вышла почти в 3 раза большей, чем в 2018-м, когда трассы чинили без особенной помпы и рекламы.
Обидные казусы, когда отремонтированную осенью дорогу по весне размывает дождями, или дорожники по запаре прокладывают абсолютно плоскую круговую развязку, опасную и бессмысленную - в наличии.
А вишенкой на торте, с привкусом коррупции, стали источники финансирования «президентской программы».
То фонд по борьбе с коронавирусом, который (фонд, не вирус) ради этого выгребли подчистую, то безумные 100 миллиардов из бюджета, которые пустили на дорожное строительство в обход тендеров и системы «ProZorro».
Видимо, вскоре новых дорог в стране станет немного меньше, а олигархов - немного больше.
И как только прежняя власть умудрялась строить почти столько же дорог и при этом не залезать внаглую в карман гражданам?
Волшебство, не иначе.
А що там у ПП - А що там у ЄС
...
Вот только бубенцы свои об коленку Мендель расквасил.
.Не з поляками чи болгарами,а з русньою.Тому ідіть *****😀😀