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Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

На нові землі!

Також читайте:Зеленський - жителям ОРДЛО, які вважають себе росіянами: Їдьте й шукайте собі місце в РФ. ВIДЕО

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

... і все

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Що не зрозуміло?

Читайте такожУкраїна не відстає в зарплатах вчителів. Є країни, де отримують удвічі менше, - Шкарлет

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

Тяжке питання

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Виступ української збірної з синхронного плавання

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українки виграли все "золото" Світової серії із синхронного плавання в Торонто. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

Політична "олімпіада"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд не визначив, хто саме охоронятиме Чауса: охорона, можливо, здійснюватиметься спільно НАБУ і СБУ, - Бутусов

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

Отакої...

Читайте на "Цензор.НЕТ":Зеленський призначив Чауса головою облдержадміністрації. ФОТО

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

Не той...

Арифметика від Шкарлета, політична олімпіада, головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 09

Головоломка для Путіна

Більше фотошопів дивіться тут

Зеленський Володимир (23829) Порошенко Петро (15173) путін володимир (23818) фотожаба (13863) Чаус Микола (327) Єрмак Андрій (1374) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+32
Вань, там параолимпиада скоро, давай Бабусю Юлю отправим
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1899
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06.08.2021 11:05
+31
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 447

...
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06.08.2021 11:05
+16
Про арифметику немножко почитать:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3654482.html Фейковые руководители

Украинское государство в наши дни всё больше напоминает психбольницу из одного рассказа Эдгара По.
По сюжету, тамошние пациенты взбунтовались, заперли персонал клиники в подвале, понадевали белые халаты и принялись усердно выдавать себя за докторов и прочих медсестёр.
То есть, при ближайшем рассмотрении было понятно, что и медики какие-то неправильные, и халаты на них не очень чистые - да только мало кто догадывался присмотреться. Так и нынешнее украинское руководство - на первый взгляд, делает примерно то же, что и их предшественники, но на деле выходит, в лучшем случае, имитация бурной деятельности.
Особенно если припомнить, как это было по-настоящему - каких-то три года назад.
5 августа 2018 года Украина стала на 14 пунктов ближе к цивилизации.
В этот день, Всемирный Банк опубликовал рейтинг стран по логистике - Logistics Performance Index 2018.
В нелёгком деле грузо-пассажирских перевозок наша страна заняла в тот год 66-е место - поднявшись в рейтинге на 14 ступеней.
Между прочим, РФ с её бесчисленными аэропортами и трубопроводами - оказалась на 75-м.
И в этом не было ничего удивительного.
Ведь в одном только 2018 году в стране проложили и отремонтировали более 3,8 тысяч километров одних лишь автодорог.
Укрзализныця, во все времена чахоточно-убыточная, начала приносить бюджету неиллюзорную прибыль: от 100 с лишним миллионов в 2017-м, до почти 3 миллиардов к 2019-му.
Бурно развивался и морской транспорт: так, в том же 2018-м президент Порошенко открыл новый зерновой терминал в порту Южном. Его построили в частно-государственном партнёрстве и назвали крупнейшим инвестпроектом в Украине за два года.
А ещё, примерно в это же время, начали строить ряд новых и расширять ряд старых аэропортов - в Днепре, Николаеве, и не только.
Украине, которая как раз выходила на европейский рынок сельскохозяйственной продукции, были жизненно нужны новые дороги, рельсы, порты морские и воздушные.
И Украина их получала.
...До тех пор, пока не наступил судьбоносный апрель 2019-го, и пациенты психушки не заперли врачей в подвале.
Теперь бал правит Велике Краді…простите, Будівництво.
Приметой времени стали развешанные чуть не на каждом столбе щиты с рекламой «преЗЕдентской программы». Смотрите, мол, граждане, кто ради вас ночей не спит и себя не щадит, помните, кто в будку свет провёл!

Свет в будке, правда, оказался дороговат: цена ремонта километра дороги в рамках «Великого Будівництва» вышла почти в 3 раза большей, чем в 2018-м, когда трассы чинили без особенной помпы и рекламы.

Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9719

Обидные казусы, когда отремонтированную осенью дорогу по весне размывает дождями, или дорожники по запаре прокладывают абсолютно плоскую круговую развязку, опасную и бессмысленную - в наличии.

А вишенкой на торте, с привкусом коррупции, стали источники финансирования «президентской программы».
То фонд по борьбе с коронавирусом, который (фонд, не вирус) ради этого выгребли подчистую, то безумные 100 миллиардов из бюджета, которые пустили на дорожное строительство в обход тендеров и системы «ProZorro».

Видимо, вскоре новых дорог в стране станет немного меньше, а олигархов - немного больше.
И как только прежняя власть умудрялась строить почти столько же дорог и при этом не залезать внаглую в карман гражданам?
Волшебство, не иначе.
А що там у ПП - А що там у ЄС
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06.08.2021 11:47
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Скучные фотожабы этот раз, хотя зашкваров у зебилоидов на этой неделе было предостаточно...
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06.08.2021 10:49 Відповісти
https://informator.press/porokhobot-navredyly-samomu-poroshenko-svoey-ahressyvnoy-rytorykoy-byriukov/ "Порохоботы" навредили самому Порошенко своей агрессивной риторикой, - Бирюков

Ну то таке.
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06.08.2021 14:21 Відповісти
Пєцю прокатили... Мабуть щось в лісі здохло
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06.08.2021 10:59 Відповісти
не прокатили...а нежно так коснулись ))))
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06.08.2021 11:03 Відповісти
Вань, там параолимпиада скоро, давай Бабусю Юлю отправим
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1899
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06.08.2021 11:05 Відповісти
Порегочеш. Коли сам у візочок скочеш. Карма - вона така...
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06.08.2021 11:56 Відповісти
Дожился, Ваня, тебя уже спамят как вонючего кацапа.
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06.08.2021 12:27 Відповісти
Мене мародерські тролі весь час спамлять, я звик
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06.08.2021 12:50 Відповісти
карма к тимошенко не имеет никакого отношения
кто ходит на таких каблуках с больной спиной,и с КОЛЯСКОЙ ?!
спрашиваю как медик,из профессионального интереса
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06.08.2021 12:48 Відповісти
Чого пан мене питає? Нехай пан у німців з Шаріте запитує. Вони, мабуть, не бельмеса у медицині, пишуть в анамнезі різну маячню
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06.08.2021 12:59 Відповісти
Стівен стрибай іі стрибай поки кудись не вскочеш !!! Та посидиш у візку і ""покайфуєш "" як ЮВТ !!! Це ж на скільки треба бути паскудою щоб так заздрити і ненавидіти жінку- політика !! мабуть дострибався до ручки і з жінками не складається !!!
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06.08.2021 15:18 Відповісти
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 447

...
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06.08.2021 11:05 Відповісти
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3198
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06.08.2021 11:41 Відповісти
Это не конопля... Это кокс. Рожа с Добкиным из-за колонны один в один.
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06.08.2021 12:29 Відповісти
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3975

...
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06.08.2021 13:01 Відповісти
Про арифметику немножко почитать:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3654482.html Фейковые руководители

Украинское государство в наши дни всё больше напоминает психбольницу из одного рассказа Эдгара По.
По сюжету, тамошние пациенты взбунтовались, заперли персонал клиники в подвале, понадевали белые халаты и принялись усердно выдавать себя за докторов и прочих медсестёр.
То есть, при ближайшем рассмотрении было понятно, что и медики какие-то неправильные, и халаты на них не очень чистые - да только мало кто догадывался присмотреться. Так и нынешнее украинское руководство - на первый взгляд, делает примерно то же, что и их предшественники, но на деле выходит, в лучшем случае, имитация бурной деятельности.
Особенно если припомнить, как это было по-настоящему - каких-то три года назад.
5 августа 2018 года Украина стала на 14 пунктов ближе к цивилизации.
В этот день, Всемирный Банк опубликовал рейтинг стран по логистике - Logistics Performance Index 2018.
В нелёгком деле грузо-пассажирских перевозок наша страна заняла в тот год 66-е место - поднявшись в рейтинге на 14 ступеней.
Между прочим, РФ с её бесчисленными аэропортами и трубопроводами - оказалась на 75-м.
И в этом не было ничего удивительного.
Ведь в одном только 2018 году в стране проложили и отремонтировали более 3,8 тысяч километров одних лишь автодорог.
Укрзализныця, во все времена чахоточно-убыточная, начала приносить бюджету неиллюзорную прибыль: от 100 с лишним миллионов в 2017-м, до почти 3 миллиардов к 2019-му.
Бурно развивался и морской транспорт: так, в том же 2018-м президент Порошенко открыл новый зерновой терминал в порту Южном. Его построили в частно-государственном партнёрстве и назвали крупнейшим инвестпроектом в Украине за два года.
А ещё, примерно в это же время, начали строить ряд новых и расширять ряд старых аэропортов - в Днепре, Николаеве, и не только.
Украине, которая как раз выходила на европейский рынок сельскохозяйственной продукции, были жизненно нужны новые дороги, рельсы, порты морские и воздушные.
И Украина их получала.
...До тех пор, пока не наступил судьбоносный апрель 2019-го, и пациенты психушки не заперли врачей в подвале.
Теперь бал правит Велике Краді…простите, Будівництво.
Приметой времени стали развешанные чуть не на каждом столбе щиты с рекламой «преЗЕдентской программы». Смотрите, мол, граждане, кто ради вас ночей не спит и себя не щадит, помните, кто в будку свет провёл!

Свет в будке, правда, оказался дороговат: цена ремонта километра дороги в рамках «Великого Будівництва» вышла почти в 3 раза большей, чем в 2018-м, когда трассы чинили без особенной помпы и рекламы.

Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9719

Обидные казусы, когда отремонтированную осенью дорогу по весне размывает дождями, или дорожники по запаре прокладывают абсолютно плоскую круговую развязку, опасную и бессмысленную - в наличии.

А вишенкой на торте, с привкусом коррупции, стали источники финансирования «президентской программы».
То фонд по борьбе с коронавирусом, который (фонд, не вирус) ради этого выгребли подчистую, то безумные 100 миллиардов из бюджета, которые пустили на дорожное строительство в обход тендеров и системы «ProZorro».

Видимо, вскоре новых дорог в стране станет немного меньше, а олигархов - немного больше.
И как только прежняя власть умудрялась строить почти столько же дорог и при этом не залезать внаглую в карман гражданам?
Волшебство, не иначе.
А що там у ПП - А що там у ЄС
показати весь коментар
06.08.2021 11:47 Відповісти
Арифметика від Шкарлета, політична "олімпіада", головоломка для Путіна. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8939

...
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06.08.2021 20:12 Відповісти
Мощный старик.

Вот только бубенцы свои об коленку Мендель расквасил.
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09.08.2021 03:54 Відповісти
І ви ж подивіться,обнімашкі у наших спортсменів,виключно з русньою😀
.Не з поляками чи болгарами,а з русньою.Тому ідіть *****😀😀
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09.08.2021 13:55 Відповісти
 
 