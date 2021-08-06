Крокодила на Арабатській Стрілці витягли з води сітками: він виявився вже мертвим, - поліція. ФОТО

Крокодила на Арабатській Стрілці витягли з води, він виявився мертвим.

Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ НП у Херсонській області Віталій Байдаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Витягла з води Генічеська аварійно-рятувальна служба сітками. Дії поліції були в тому, що вона забезпечувала громадський порядок", - каже Байдаров.

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За його словами, коли крокодила витягли, виявилося, що тварина мертва, причину його загибелі визначатимуть ветеринари.

Як повідомлялося, на Арабатській Стрілці в одному з водоймищ, що утворилося на місці, де свого часу видобували пісок, виявили крокодила.