Крокодила на Арабатській Стрілці витягли з води сітками: він виявився вже мертвим, - поліція. ФОТО
Крокодила на Арабатській Стрілці витягли з води, він виявився мертвим.
Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації ГУ НП у Херсонській області Віталій Байдаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Витягла з води Генічеська аварійно-рятувальна служба сітками. Дії поліції були в тому, що вона забезпечувала громадський порядок", - каже Байдаров.
За його словами, коли крокодила витягли, виявилося, що тварина мертва, причину його загибелі визначатимуть ветеринари.
Як повідомлялося, на Арабатській Стрілці в одному з водоймищ, що утворилося на місці, де свого часу видобували пісок, виявили крокодила.
Топ коментарі
+37 violator
показати весь коментар06.08.2021 14:31
+31 Крэйда Гібсон
показати весь коментар06.08.2021 14:31
+29 Анна Красненко #465048
показати весь коментар06.08.2021 14:41
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А вообще, жалко Гену...
Пока ГринПис отвернулся, полиция крокодил лопатой по кумполу - что бы не возиться с ним.
Попробуй такого жявьем взять
теперь по аналогии со штатами . ожидаются протесты со стороны крокодилового меньшинства . погромы . сожженные зоопарки . и по окончании полиция стоя на коленях будет каяться и просить у крокодилов прощения
Совпадение? Не думаю. Вот такая у нас полиция.
Т. е., откуда он там взялся ваще разбираться не надо?
Нормально, чо!
Источник: https://censor.net/ru/p3281256
Требо тупо заборонити тримати в домашніх умовах таких небеспечних тварин й сажати за грати порушників . А "відпуск на волю" вже кваліфікувати як спробу вбивства людей .