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Монастирський нагородив поліцейських, які врятували жінку, що намагалася вистрибнути з вікна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6 серпня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нагородив відомчими нагородами працівників системи МВС.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

Годинники та подяки отримали співробітники Управління патрульної поліції у місті Києві, які, ризикуючи власним життям, врятували людину 16 липня у Дарницькому районі столиці.

Поліцейські останньої миті встигли схопити жінку, яка хотіла покінчити життя самогубством і вистрибнути з вікна. Правоохоронці тримали потерпілу допоки на допомогу не приїхали рятувальники.

Очільник МВС подякував патрульним за професійні дії та підкреслив, що вчинком поліцейських мають пишатися колеги та громадяни України.

"Говорити про збереження життя - це говорити про можливість, яку поліція може втілити найбільше. Нагода врятувати і зберегти життя людині випадає не кожному правоохоронцю. Для мене, як для громадянина, порятунок людини цінується найбільше. Ви підтвердили ваш девіз: "Служити і захищати". Це щоденна, складна робота. Але це ті моменти, які повинні знати і ними пишатися співробітники МВС та громадяни України. Маю честь працювати з такими людьми, як ви. Дякую вам!"- сказав Денис Монастирський.

Монастирський нагородив поліцейських, які врятували жінку, що намагалася вистрибнути з вікна 01
Монастирський нагородив поліцейських, які врятували жінку, що намагалася вистрибнути з вікна 02
Монастирський нагородив поліцейських, які врятували жінку, що намагалася вистрибнути з вікна 03

Також грамоти та подяки отримали працівники Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, які у максимально стислі терміни провели дослідження особливо небезпечного наркотичного засобу – героїну.

У такий спосіб поліцейським Департаменту боротьби з наркозлочинністю вдалося швидко викрити та затримати наркоторгіців, які планували переправити особливо велику партію героїну до країн Європи.

"У будь-якої перемоги завжди дуже багато учасників. Але сьогодні ми вирішили відзначити тих людей, хто дійсно наблизив фінал у серйозній справі - перекрити канал постачання наркотиків до Європи. Ви провели зразкову роботу, яка без перебільшення може увійти у підручники з даної спеціальності. Впевнений, далі результати будуть ще кращими", - наголосив Денис Монастирський.

У Києві, 22 липня, Нацполіція затримала членів транснаціонального наркоугруповання та вилучила понад 368 кг героїну. Два громадянини Туреччини організували придбання героїну в Ірані та транзит наркотику через Україну до країн Європейського Союзу. Загальна вартість вилученої партії забороненої речовини за цінами "чорного" ринку становить понад мільярд гривень.

Монастирський нагородив поліцейських, які врятували жінку, що намагалася вистрибнути з вікна 04
Монастирський нагородив поліцейських, які врятували жінку, що намагалася вистрибнути з вікна 05
Монастирський нагородив поліцейських, які врятували жінку, що намагалася вистрибнути з вікна 06

МВС (3501) нагорода (1260) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+8
Это был подвиг..??? А когда за котов снятых с деревьев начнут медали выдавать??
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06.08.2021 14:46
+4
А когда наградят тех, кто отловил наркоманов-депутатов за рулём ???
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06.08.2021 16:08
+1
Новоявленному министру не помешало бы привести себя в деловой вид с галстуком и без растёгнутых пуговиц, он же не в Раде и не у себя дома. А то иногда не поймёшь, кто перед тобой стоит, бизнесмен или наш доморощенный "правоохранитель", который из штанов выскакивает - строит из себя деловую колбасу
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06.08.2021 14:49
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Молодцы.
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06.08.2021 14:45 Відповісти
Согласен, молодцы. Но зачем таких спасать? Кто реально захочет прыгнуть, а не на публику, т ого не спасешь!
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06.08.2021 15:16 Відповісти
Это был подвиг..??? А когда за котов снятых с деревьев начнут медали выдавать??
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06.08.2021 14:46 Відповісти
В этой новости прекрасно всьо:

Также грамоты и благодарности получили работники Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, которые в максимально сжатые сроки провели исследования особо опасного наркотического средства - героина.



То-то Андрей Елдак держит зелю на кокаине, понимает, что может угробить гаранта, если присадит на герыч
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06.08.2021 14:47 Відповісти
Получается, что военных тоже не нужно награждать за боевые действия - это ж их работа.
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06.08.2021 14:57 Відповісти
Так у нас куча военных награждена, а Крым что-то нихрена не под контролем
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06.08.2021 19:55 Відповісти
Новоявленному министру не помешало бы привести себя в деловой вид с галстуком и без растёгнутых пуговиц, он же не в Раде и не у себя дома. А то иногда не поймёшь, кто перед тобой стоит, бизнесмен или наш доморощенный "правоохранитель", который из штанов выскакивает - строит из себя деловую колбасу
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06.08.2021 14:49 Відповісти
Рабочие на оплате. Выполняют свою работу. Разве это как то по другому выглядит ? То,что спасли,это хорошо. Но насколько пропорционально это делается в отношении других успешных дел ? И если это пропорционально,то это увеличение оплаты труда системой поощрений.
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06.08.2021 14:53 Відповісти
А по мне - спасенная человеческая жизнь достойна высшей награды.
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06.08.2021 14:57 Відповісти
пиар дело тонкое!!тут невооруженным глазом видно что всё ,.заточено"под ,,новейшего и найвеличнишого"главу МВД (паралельно бывшого тихонечко в тень выводить чтоб в обозримом будущем в новой ипостаси без прошлых помарок в новую отведённую роль вводить) как то так.
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06.08.2021 15:04 Відповісти
Самоубийца это не человек! Про христианские нормы морали пока промолчим!
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06.08.2021 15:17 Відповісти
А когда наградят тех, кто отловил наркоманов-депутатов за рулём ???
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06.08.2021 16:08 Відповісти
А ПОЖАРНЫЕ пролетают.
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07.08.2021 09:16 Відповісти
и что теперь делать с этой женшиной
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08.08.2021 22:26 Відповісти
 
 