Монастирський нагородив поліцейських, які врятували жінку, що намагалася вистрибнути з вікна. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6 серпня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський нагородив відомчими нагородами працівників системи МВС.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комунікацій МВС.

Годинники та подяки отримали співробітники Управління патрульної поліції у місті Києві, які, ризикуючи власним життям, врятували людину 16 липня у Дарницькому районі столиці.

Поліцейські останньої миті встигли схопити жінку, яка хотіла покінчити життя самогубством і вистрибнути з вікна. Правоохоронці тримали потерпілу допоки на допомогу не приїхали рятувальники.

Очільник МВС подякував патрульним за професійні дії та підкреслив, що вчинком поліцейських мають пишатися колеги та громадяни України.

"Говорити про збереження життя - це говорити про можливість, яку поліція може втілити найбільше. Нагода врятувати і зберегти життя людині випадає не кожному правоохоронцю. Для мене, як для громадянина, порятунок людини цінується найбільше. Ви підтвердили ваш девіз: "Служити і захищати". Це щоденна, складна робота. Але це ті моменти, які повинні знати і ними пишатися співробітники МВС та громадяни України. Маю честь працювати з такими людьми, як ви. Дякую вам!"- сказав Денис Монастирський.







Також грамоти та подяки отримали працівники Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, які у максимально стислі терміни провели дослідження особливо небезпечного наркотичного засобу – героїну.

У такий спосіб поліцейським Департаменту боротьби з наркозлочинністю вдалося швидко викрити та затримати наркоторгіців, які планували переправити особливо велику партію героїну до країн Європи.

"У будь-якої перемоги завжди дуже багато учасників. Але сьогодні ми вирішили відзначити тих людей, хто дійсно наблизив фінал у серйозній справі - перекрити канал постачання наркотиків до Європи. Ви провели зразкову роботу, яка без перебільшення може увійти у підручники з даної спеціальності. Впевнений, далі результати будуть ще кращими", - наголосив Денис Монастирський.

У Києві, 22 липня, Нацполіція затримала членів транснаціонального наркоугруповання та вилучила понад 368 кг героїну. Два громадянини Туреччини організували придбання героїну в Ірані та транзит наркотику через Україну до країн Європейського Союзу. Загальна вартість вилученої партії забороненої речовини за цінами "чорного" ринку становить понад мільярд гривень.





