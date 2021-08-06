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Схему фінансування терористів "ЛДНР" блокувала СБУ у Кропивницькому: Середньомісячний обіг становив десятки мільйонів доларів. ФОТОрепортаж

Під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії в Кропивницькому зловмисники фінансували терористів "ЛДНР". Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр.

Оператори телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під "гарантії" швидких надприбутків. Для участі у "біржових торгах" клієнти переводили кошти на рахунки, які організатори схеми оформили на підставних осіб.

Після одержання "інвестицій" ділки виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували, використовуючи приховані криптовалютні операції.

Дивіться також: Заробляли на лікуванні військовослужбовців РФ в окупованому Криму: СБУ в Києві викрила зловмисників. ФОТОрепортаж

Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів.

Під час обшуків за місцем розташування підпільного офісу та адресами проживання організаторів схеми у Кіровоградській області правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку,
  • зразки програмного забезпечення,
  • засоби зв’язку,
  • інші предмети і матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.

Читайте: Терористку ІДІЛ, розшукувану Інтерполом, затримано в Києві, - СБУ

Схему фінансування терористів ЛДНР блокувала СБУ у Кропивницькому: Середньомісячний обіг становив десятки мільйонів доларів 01
Схему фінансування терористів ЛДНР блокувала СБУ у Кропивницькому: Середньомісячний обіг становив десятки мільйонів доларів 02
Схему фінансування терористів ЛДНР блокувала СБУ у Кропивницькому: Середньомісячний обіг становив десятки мільйонів доларів 03
Схему фінансування терористів ЛДНР блокувала СБУ у Кропивницькому: Середньомісячний обіг становив десятки мільйонів доларів 04

Автор: 

Кропивницький (343) СБУ (12818) тероризм (2867) фінансування (3113) найманці рф (2053) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+13
Так сколько аферистов арестовано и сколько десятков миллионов долларов изъято?
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06.08.2021 14:53
+9
Получается обычным разводиловом можно вытягивать из украинцев миллионы долларов в месяц на их же погибель ?
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06.08.2021 14:56
+9
правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику,
- образцы программного обеспечения,
- средства связи,
- другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности. Оглянулся вокруг и аж страшно стало. Все это и у меня в кабинете есть! .
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06.08.2021 15:00
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Так сколько аферистов арестовано и сколько десятков миллионов долларов изъято?
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06.08.2021 14:53 Відповісти
Получается обычным разводиловом можно вытягивать из украинцев миллионы долларов в месяц на их же погибель ?
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06.08.2021 14:56 Відповісти
Тут ватников процентов 73.Они дебилы свято верят,что помогают "братьям" и не способны своим тупым мозгом понять,что те "братья" которым они помогают,потом будут 8 лет остреливать и вспарывать животы за украинский язык
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06.08.2021 16:04 Відповісти
Не надо так нагло врать, ваты в Украине не больше 11%.
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06.08.2021 16:26 Відповісти
правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику,
- образцы программного обеспечения,
- средства связи,
- другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности. Оглянулся вокруг и аж страшно стало. Все это и у меня в кабинете есть! .
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06.08.2021 15:00 Відповісти
И какие же у вас там "другие предметы и материалы с доказательствами противоправной деятельности"?
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06.08.2021 15:10 Відповісти
Степлер и бумага.
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06.08.2021 15:30 Відповісти
Стесняюсь спросить, какие следы противоправной деятельности у вас там на степлере...
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06.08.2021 16:13 Відповісти
Наверно такие же как и компьютер, средствах связи и тд, которые как следует из стать и являются "доказательствами противоправной деятельности."
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07.08.2021 17:17 Відповісти
О, в компьютере как может быть валом доказательств чего угодно, ведь в ПЗУ компьютера сохраняется ИНФОРМАЦИЯ. А вот что там у вас со степлером - это да, это интересно.
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07.08.2021 21:17 Відповісти
О а степлер оставляет следы на любых документах, которые могут быть доказательством чего угодно, как напомню и средства связи, которые звонили куда угодно и образцы программного обеспечения, которые как угодно обрабатывают информацию и тд.
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08.08.2021 08:38 Відповісти
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06.08.2021 21:18 Відповісти
Накрыли каких-то интернетных дельцов - это понятно. Но причём тут финансирование террористов ? Где хоть какой-то фактаж ? Явно за уши притянутая херня.
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06.08.2021 15:05 Відповісти
Фактажа дійсно у статті не наведено. Але якщо іде слідство, то його і не повинно бути.
Фінансування сепарів ? Так співробітники могли і не знати куди прибуток переводиться.
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08.08.2021 09:12 Відповісти
Чи буде розстріл ?
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06.08.2021 15:12 Відповісти
СБУ як завжди, казочки розказує. Звідки в Кропивницькому стільки лохів.
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06.08.2021 15:40 Відповісти
Нащо цей чьос...десятки мільонів доларів в місяць
У зелених цифровий понос. Вони не розуміють значення цифр. То мілярд дерев, то 4000 уе вчителям і тд і тп.
Якщо вірити нашим сбу і мвс кожен місяць вони в бюджет України повертають три бюджета сша
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06.08.2021 15:40 Відповісти
Маловато, надо репортаж на 100 миллиардов $
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06.08.2021 15:44 Відповісти
Обычный наезд с целью сбить бабла.....Экономическую часть у СБУшников нужно забирать срочно!!!
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06.08.2021 16:17 Відповісти
Или после позорища с Чаусом "восстановить авторитет", прости Господи, СБУ
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06.08.2021 18:41 Відповісти
Не здивуюсь, якщо завтра виявиться, що це дійсно нормальна фірма, ні з яким фінансуванням тероризму не пов'язана - останнім часом такі випадки у СБУшників почастішали.
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06.08.2021 17:48 Відповісти
Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей.Источник: https://censor.net/ru/p3281261

Кого- то крутого "кинули"
И поступила команда -"разобратся"
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06.08.2021 21:24 Відповісти
Ермак отмажет
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07.08.2021 20:03 Відповісти
ТАК ГДЕ ФАМИЛИИ !!!???
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08.08.2021 11:02 Відповісти
Хотелось бы верить, но зная как некоторые любят показывать полезность и эффективность своей работы - все же сомневаюсь….
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08.08.2021 16:09 Відповісти
 
 