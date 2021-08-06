Схему фінансування терористів "ЛДНР" блокувала СБУ у Кропивницькому: Середньомісячний обіг становив десятки мільйонів доларів. ФОТОрепортаж

Під прикриттям фіктивної інвестиційної компанії в Кропивницькому зловмисники фінансували терористів "ЛДНР". Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, декілька мешканців обласного центру разом зі своїми спільниками з ОРДЛО налагодили механізм одержання грошей через псевдоброкерські послуги. Для цього вони створили спеціалізовані інтернет-платформи та облаштували у Кропивницькому підпільний кол-центр.

Оператори телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній під "гарантії" швидких надприбутків. Для участі у "біржових торгах" клієнти переводили кошти на рахунки, які організатори схеми оформили на підставних осіб.

Після одержання "інвестицій" ділки виводили їх у тінь через заборонені в Україні російські платіжні системи або легалізовували, використовуючи приховані криптовалютні операції.

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Середньомісячний обіг тіньових грошей становив десятки мільйонів доларів.

Під час обшуків за місцем розташування підпільного офісу та адресами проживання організаторів схеми у Кіровоградській області правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку,

зразки програмного забезпечення,

засоби зв’язку,

інші предмети і матеріали із доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.

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