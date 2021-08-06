Уже цього року між двома берегами Запоріжжя відкриють рух новою магістраллю, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Уже цього року мостами, які будуються в Запоріжжі, можна буде дістатися з лівого берега Дніпра на правий, а також на острів Хортиця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Разом з першою леді України Оленою Зеленською заступник голови ОП відвідав Запоріжжя і оцінив перебіг робіт на мостах.

"Немає нічого кращого, ніж бачити, як амбітні плани втілюються в життя. Проєкт будівництва мостів у Запоріжжі з’явився у Генплані міста в 1965 році. Відтоді його починали – і зупиняли, починали – зупиняли. І так до 2020 року, коли за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала справжня робота", - йдеться в повідомленні.

Заступник глави ОП нагадав, що в грудні 2020 року було відкрито рух верховою частиною балкового моста, а тиждень тому мости з'єднали з лівим берегом Дніпра.

Зазначається, що з інженерної точки зору мости є складним комплексом автомагістралі, розв'язок і штучних споруд.

Крім того, мости забезпечать інвестицію і стимул до розвитку міста, а також зручне і швидке сполучення.

Під час візиту в Запоріжжя Олена Зеленська і Кирило Тимошенко також відвідали острів Хортиця, де триває масштабна реконструкція за програмою "Велике будівництво". З ініціативи першої леді Хортиця стане першим туристичним об'єктом України з повною інклюзії.

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