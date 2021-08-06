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Уже цього року між двома берегами Запоріжжя відкриють рух новою магістраллю, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Уже цього року мостами, які будуються в Запоріжжі, можна буде дістатися з лівого берега Дніпра на правий, а також на острів Хортиця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

Разом з першою леді України Оленою Зеленською заступник голови ОП відвідав Запоріжжя і оцінив перебіг робіт на мостах.

"Немає нічого кращого, ніж бачити, як амбітні плани втілюються в життя. Проєкт будівництва мостів у Запоріжжі з’явився у Генплані міста в 1965 році. Відтоді його починали – і зупиняли, починали – зупиняли. І так до 2020 року, коли за програмою Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала справжня робота", - йдеться в повідомленні.

Заступник глави ОП нагадав, що в грудні 2020 року було відкрито рух верховою частиною балкового моста, а тиждень тому мости з'єднали з лівим берегом Дніпра.

Зазначається, що з інженерної точки зору мости є складним комплексом автомагістралі, розв'язок і штучних споруд.

Крім того, мости забезпечать інвестицію і стимул до розвитку міста, а також зручне і швидке сполучення.

Під час візиту в Запоріжжя Олена Зеленська і Кирило Тимошенко також відвідали острів Хортиця, де триває масштабна реконструкція за програмою "Велике будівництво". З ініціативи першої леді Хортиця стане першим туристичним об'єктом України з повною інклюзії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До Дня Незалежності на Хортиці відкриють безбар'єрний доступ до Кургану Єдності. ФОТОрепортаж

Уже цього року між двома берегами Запоріжжя відкриють рух новою магістраллю, - заступник голови ОП Тимошенко 01
Уже цього року між двома берегами Запоріжжя відкриють рух новою магістраллю, - заступник голови ОП Тимошенко 02
Уже цього року між двома берегами Запоріжжя відкриють рух новою магістраллю, - заступник голови ОП Тимошенко 03

Автор: 

Запоріжжя (2265) міст (1231) Олена Зеленська (252) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+11
Обожаю эти савковые постановки) Галстуки... пиджаки... фоточки... важный вид. А перед этим плебес бегает, заметает, убирает, красит асфальт и траву. Местные чинуши трепают нервы простым работягам что б те успели побелить бардюры и вынести мусор перед администрацией. Уборщицы п...дарасят полы в кабинетах (а вдруг боярин соизволит от маршрута отклониться).
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06.08.2021 15:50
+5
Зря они ту самку притащили на новый мост - теперь точно упадет.Ну или они сдаст его координаты кацапам за деньги.
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06.08.2021 15:59
+4
Запоріжжя має береги?
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06.08.2021 15:46
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Запоріжжя має береги?
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06.08.2021 15:46 Відповісти
Пику начистити в раз зможе, коли маєшь сумніви - приєзжай , попроси.
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06.08.2021 17:21 Відповісти
Уяви... має! Правий і лівий берег, а Дніпро посередені.
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06.08.2021 18:53 Відповісти
Як і в Києві.
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06.08.2021 19:32 Відповісти
Обожаю эти савковые постановки) Галстуки... пиджаки... фоточки... важный вид. А перед этим плебес бегает, заметает, убирает, красит асфальт и траву. Местные чинуши трепают нервы простым работягам что б те успели побелить бардюры и вынести мусор перед администрацией. Уборщицы п...дарасят полы в кабинетах (а вдруг боярин соизволит от маршрута отклониться).
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06.08.2021 15:50 Відповісти
По теме есть шо сказать? В данном случае Зеле - респект и уважуха, взял за яйца рыганальных буряков и реальными действиями заткнул хлебало петикам, которые пилили на этом мосту бабло пять лет, как и рыги до них с начала строительства мостов в 2000 году
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06.08.2021 19:39 Відповісти
Да как бы по теме и сказано. Еще вопросы?
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10.08.2021 15:38 Відповісти
Ну, це так і повсюди. Кожному своє. Зате роботяги ні за що не відповідають і спокійно сплять.
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06.08.2021 19:40 Відповісти
Зря они ту самку притащили на новый мост - теперь точно упадет.Ну или они сдаст его координаты кацапам за деньги.
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06.08.2021 15:59 Відповісти
Козаки навіть Катерину ІІ на Хортицю не пустили!
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06.08.2021 16:47 Відповісти
А ну, навскидочку, много мостов ПоПина самка открыла. Ровно столько, сколько ПоПа псович построил за пять лет своей никчемной каденции - НОЛЬ.
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06.08.2021 19:43 Відповісти
Паша, заспокойся, вже всі зрозуміли, що ти з 73%. На тлі того суму, що Зе шобла вже наробила в країні і ще наробить за 3 роки, то Запоріжжя без мосту ще років 100 погодилося б жити. Чекаємо зими, здорожчання тарифів і нового локдауну.
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09.08.2021 09:57 Відповісти
По ходу Ленка попутала берега и стала мостостроителем.....
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06.08.2021 16:05 Відповісти
Ага, Зе уже торік приїхав перерізав там лєнточку і типу відкрив моста, хоча міст тільки з одного боку до Хортиці добудували...
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06.08.2021 16:47 Відповісти
Там пахать і пахать ... Як вони збираються до кінця року здати ??
Вже 8 місяць на дворі !!!
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06.08.2021 18:33 Відповісти
Турки ворушаться добре!
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06.08.2021 18:54 Відповісти
Туркам можна довіряти, вони нормальні.
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06.08.2021 19:43 Відповісти
При чому нормальні чи ні ?? Є технології і вимоги до їх дотримання.
Швидко тільки халтура робиться.
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06.08.2021 21:38 Відповісти
наверное, на временных опорах "сдавать" будут. типа движение откроют. ну а ванты уже в следующем году цеплять будут. у них ещё пилоны не достроены.
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09.08.2021 09:22 Відповісти
Нє ф...а собі !! А що так можна ??
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09.08.2021 11:14 Відповісти
А шо Зеля їй на стіліста зажима, чи це криворожська мода така висока)))
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06.08.2021 22:52 Відповісти
 
 