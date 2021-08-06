УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5075 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 376 1

Ремонт ділянки траси Н-26 на Луганщині завершать у жовтні. ФОТОрепортаж

У жовтні завершать ремонт 35-кілометрової ділянки траси Н-26 Чугуїв - Мілове на Луганщині.

Про це в фейсбуці повідомляє офіційна сторінка програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", в рамках якої ведуться роботи.

"На території Луганської області дорога перебувала в занедбаному стані через інтенсивний рух військової техніки. Зокрема, частина дороги була знищена в результаті бойових дій. Після завершення поточного середнього ремонту жителі області знову зможуть комфортно і безпечно пересуватися відновленою дорогою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи на ділянці в напрямку від Старобільська до села Євсуг на км 195 + 000 - км 230 + 000 стартували в травні.

Підрядник "Автомагістраль-Південь" вже приступив до укладання верхнього шару покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону. Щодня на ділянці працюють 100 дорожників та 70 одиниць техніки.

Також читайте: Уже цього року між двома берегами Запоріжжя відкриють рух новою магістраллю, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

На ділянці також тривають роботи з укладання нижнього шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону, перебудови бортових каменів, розчищення придорожньої смуги від чагарників і дрібнолісся. Найближчим часом на об'єкті розпочнеться комплекс робіт з облаштування примикань, з'їздів, автобусних зупинок та зміцненню узбіччя.

Далі фахівці компанії встановлять бар'єрну огорожу, нові дорожні знаки та напрямні стовпчики, а також завдадуть дорожню розмітку.

Нагадаємо, що недавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів про плани відновити і побудувати в 2021 році 6500 км автодоріг у всій Україні.

Також читайте: Кожний другий вантажний автомобіль на українських дорогах їде з перевантаженням, - Шмигаль

Ремонт ділянки траси Н-26 на Луганщині завершать у жовтні 01
Ремонт ділянки траси Н-26 на Луганщині завершать у жовтні 02
Ремонт ділянки траси Н-26 на Луганщині завершать у жовтні 03

дороги (3061) Велике будівництво (741) Луганська область (4878)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т-13-02 КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут Участок Новодружеськ - Рубіжне. В ямах пару років тому перевернулась вантажівка з розпеченим асфальтом, засипало та вбило дівчинку на велосипедіРемонт ділянки траси Н-26 на Луганщині завершать у жовтні - Цензор.НЕТ 2353
показати весь коментар
06.08.2021 17:43 Відповісти
 
 