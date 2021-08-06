Ремонт ділянки траси Н-26 на Луганщині завершать у жовтні. ФОТОрепортаж

У жовтні завершать ремонт 35-кілометрової ділянки траси Н-26 Чугуїв - Мілове на Луганщині.

Про це в фейсбуці повідомляє офіційна сторінка програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", в рамках якої ведуться роботи.

"На території Луганської області дорога перебувала в занедбаному стані через інтенсивний рух військової техніки. Зокрема, частина дороги була знищена в результаті бойових дій. Після завершення поточного середнього ремонту жителі області знову зможуть комфортно і безпечно пересуватися відновленою дорогою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи на ділянці в напрямку від Старобільська до села Євсуг на км 195 + 000 - км 230 + 000 стартували в травні.

Підрядник "Автомагістраль-Південь" вже приступив до укладання верхнього шару покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону. Щодня на ділянці працюють 100 дорожників та 70 одиниць техніки.

Також читайте: Уже цього року між двома берегами Запоріжжя відкриють рух новою магістраллю, - заступник голови ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

На ділянці також тривають роботи з укладання нижнього шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону, перебудови бортових каменів, розчищення придорожньої смуги від чагарників і дрібнолісся. Найближчим часом на об'єкті розпочнеться комплекс робіт з облаштування примикань, з'їздів, автобусних зупинок та зміцненню узбіччя.

Далі фахівці компанії встановлять бар'єрну огорожу, нові дорожні знаки та напрямні стовпчики, а також завдадуть дорожню розмітку.

Нагадаємо, що недавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко розповів про плани відновити і побудувати в 2021 році 6500 км автодоріг у всій Україні.

Також читайте: Кожний другий вантажний автомобіль на українських дорогах їде з перевантаженням, - Шмигаль





