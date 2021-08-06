Злива зі шквальним вітром накрила Полтаву увечері 6 серпня. ФОТОрепортаж
У Полтаві увечері 6 серпня пройшла злива зі шквальним вітром. Внаслідок розгулу стихії в місті повалено дерева, зірвано дахи з будинків, пошкоджені автомобілі. Про жертви і постраждалих поки інформації немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Kolo News.
За його даними, негода обрушилася на Полтаву після 17:00. Ураганний вітер ламав дерева і зривав дахи. У центрі міста кілька будинків залишилися без електрики
Стихія також зачепила область. Через повалені дерева на одній з ділянок траси Київ - Харків утворилися затори.
Як зазначив один із місцевих жителів, між Лубнами і Пирятином сильна злива ускладнила рух автомобілів.
Топ коментарі
+7 Злий Грицько
показати весь коментар06.08.2021 22:44
+5 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар06.08.2021 22:53
+3 Крэйда Гібсон
показати весь коментар06.08.2021 22:45
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як завжди на висоті!
(та то якесь випадєніє)
Ты думаешь, снизу проросло?
Дерево упало и ****** пробило стекло.
Чи все ж таки є і інші причини?
п.с. ніяким чином не є прибічником знищення лісів в Україні.