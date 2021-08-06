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Злива зі шквальним вітром накрила Полтаву увечері 6 серпня. ФОТОрепортаж

У Полтаві увечері 6 серпня пройшла злива зі шквальним вітром. Внаслідок розгулу стихії в місті повалено дерева, зірвано дахи з будинків, пошкоджені автомобілі. Про жертви і постраждалих поки інформації немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Kolo News.

За його даними, негода обрушилася на Полтаву після 17:00. Ураганний вітер ламав дерева і зривав дахи. У центрі міста кілька будинків залишилися без електрики

Стихія також зачепила область. Через повалені дерева на одній з ділянок траси Київ - Харків утворилися затори.

Як зазначив один із місцевих жителів, між Лубнами і Пирятином сильна злива ускладнила рух автомобілів.

Злива зі шквальним вітром накрила Полтаву увечері 6 серпня 01
Злива зі шквальним вітром накрила Полтаву увечері 6 серпня 02
Злива зі шквальним вітром накрила Полтаву увечері 6 серпня 03
Злива зі шквальним вітром накрила Полтаву увечері 6 серпня 04

Автор: 

дощі (108) негода (757) Полтава (555) ураган (77)


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Топ коментарі
+7
А як це?
Ливень со шквальным накрыл Полтаву вечером 6 августа - Цензор.НЕТ 8893
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06.08.2021 22:44
+5
Як завжди ,зненацька !!!)))
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06.08.2021 22:53
+3
Это как в фильме "Пункт назначения", повезло водиле шо не находился в то время в авто.
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06.08.2021 22:45
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Какую хрень ты несешь....
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06.08.2021 22:35 Відповісти
то есть на факты уже можно не обращать внимание ?
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06.08.2021 22:37 Відповісти
Мне приятно, что ты следишь за нашим творчеством продолжай наблюдать в том же духе
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06.08.2021 22:51 Відповісти
Я продолжаю убеждаться, что вас раз в шесть меньше, чем вам хочется.
И это радует.
Потом рейтингам не удивляйтесь.
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06.08.2021 22:56 Відповісти
жах!
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06.08.2021 22:29 Відповісти
Мене взагалі не турбує за кого ти голосував просто маєш поважати законно обраного президента і обирай свого при нагоді.
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06.08.2021 23:29 Відповісти
Кого поважати, Зюзяндрія? Іще чого не вистачало.
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06.08.2021 23:32 Відповісти

як завжди на висоті!
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06.08.2021 22:53 Відповісти
А що це тут у нас таке вилізло і сизранськими лаптями навуньило?
(та то якесь випадєніє)
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06.08.2021 23:19 Відповісти
И Вам добрый вечер
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06.08.2021 23:20 Відповісти
Ти заблукав. Давайдасвіданія.
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06.08.2021 23:23 Відповісти
А як це?
Ливень со шквальным накрыл Полтаву вечером 6 августа - Цензор.НЕТ 8893
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06.08.2021 22:44 Відповісти
Это как в фильме "Пункт назначения", повезло водиле шо не находился в то время в авто.
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06.08.2021 22:45 Відповісти
А что тебя удивило?
Ты думаешь, снизу проросло?
Дерево упало и ****** пробило стекло.
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06.08.2021 22:48 Відповісти
Якби дЄрЄво упало то його б було видно. Принаймні на криші якісь сліди були б, і люк пластиковий цілий. А так, таке враження, що з салона вилізло.
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07.08.2021 14:14 Відповісти
Як завжди ,зненацька !!!)))
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06.08.2021 22:53 Відповісти
Такой веткой стекло не пробить.
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07.08.2021 10:13 Відповісти
Так і я ж про шо...
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07.08.2021 14:14 Відповісти
Чим більше вирубуватимемо ліси в своїй країні - тим частіше будуть ось такі катаклізми.
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06.08.2021 23:28 Відповісти
Виходить у Європі теж знищують ліси? В них теж жахливі зливи та повені цього літа?
Чи все ж таки є і інші причини?
п.с. ніяким чином не є прибічником знищення лісів в Україні.
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06.08.2021 23:53 Відповісти
Схоже, що люди вже "дістають" матінку Землю, вот і відповідна реакція, то землетруси,цунамі, потопи, бурі і інші катаклізми.
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07.08.2021 08:26 Відповісти
Та й далі ще буде, і вважаю ще й не таке.
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07.08.2021 09:33 Відповісти
А 2000 лет назад не было землетрясений, цунами и наводнений? А в меловом периоде кто доставал Землю, динозавры?
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07.08.2021 09:43 Відповісти
Я цього не памятаю, але до 70-х років минулого століття погода була більш менш стабільна, зима так зима, літо так літо.
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07.08.2021 10:32 Відповісти
Тогда Вовочка ***** был молодой "Молью". https://charter97.org/ru/news/2020/1/14/362280/ «И даже кличка у него была Моль»
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07.08.2021 20:41 Відповісти
Видно нафталін був в дефіциті, а жаль.
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07.08.2021 20:49 Відповісти
 
 