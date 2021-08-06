Злива зі шквальним вітром накрила Полтаву увечері 6 серпня. ФОТОрепортаж

У Полтаві увечері 6 серпня пройшла злива зі шквальним вітром. Внаслідок розгулу стихії в місті повалено дерева, зірвано дахи з будинків, пошкоджені автомобілі. Про жертви і постраждалих поки інформації немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Kolo News.

За його даними, негода обрушилася на Полтаву після 17:00. Ураганний вітер ламав дерева і зривав дахи. У центрі міста кілька будинків залишилися без електрики

Стихія також зачепила область. Через повалені дерева на одній з ділянок траси Київ - Харків утворилися затори.

Як зазначив один із місцевих жителів, між Лубнами і Пирятином сильна злива ускладнила рух автомобілів.







