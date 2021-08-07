Жінка на Волині замовила вбивство колишнього чоловіка за 10 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО
Як встановили правоохоронці, 36-річна місцева мешканка замовила свого колишнього чоловіка. Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити - 200 тис. грн. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця. Кілеру пообіцяла 10 000 грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.
"Аби врятувати життя чоловікові та запобігти його вбивству, оперативники та слідчі провели поліцейську спецоперацію учора, 6 липня. Відтак поліцейські інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з "потенційним кілером".
Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючі докази "ліквідації" колишнього чоловіка. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманій уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура", - підсумували в Нацполіції.
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кстати, уверен шо она после отдачи награды, планировала пойти в церковь - "замолить грешок") причем попу отдала бы наверное не меньше.
Как читал про одного нарка - иду воровать, ворую 100 баксов и в церковь несу десятину(животное серьезно думало шо Яхве интересуют 10 баксов за то шоп ублюдку "простить грех" )
я сперва подумал раньше шо это "тролль", типо "хейтер" или как.
х.з. какой шанс шоб все 6 жен были Светами - если конечно не специально выбирать, продемонстрировав в кармане толстую пачку евро и прочего кэша)
Я би на таке фото не купився.
Згадалося інсценування вбивства Бабченка, яке розкусили ще до оприлюдення інфи, що він живий.
Я кажеься эту ртынду знаю. Тварь редкостная.