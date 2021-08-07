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Жінка на Волині замовила вбивство колишнього чоловіка за 10 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Як встановили правоохоронці, 36-річна місцева мешканка замовила свого колишнього чоловіка. Вона, використовуючи особисті документи чоловіка, неодноразово оформляла та отримувала на його ім'я кредити - 200 тис. грн. Щоб їх не повертати, вирішила його позбутися та підшукала для цього виконавця. Кілеру пообіцяла 10 000 грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.  

"Аби врятувати життя чоловікові та запобігти його вбивству, оперативники та слідчі провели поліцейську спецоперацію учора, 6 липня. Відтак поліцейські інсценували вчинення злочину та організували зустріч замовника з "потенційним кілером".

Під час обумовленої зустрічі, поблизу одного із сіл Володимир-Волинського району, зловмисниця отримала підтверджуючі докази "ліквідації" колишнього чоловіка. Жінку затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманій уже повідомили про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура", - підсумували в  Нацполіції.

Також читайте: У Києві затримано чоловіка, який найняв кілера для вбивства громадянина США в Балтіморі, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жінка на Волині замовила вбивство колишнього чоловіка за 10 тис. грн, - Нацполіція 01
Жінка на Волині замовила вбивство колишнього чоловіка за 10 тис. грн, - Нацполіція 02

замовне вбивство (151) Нацполіція (15168) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+17
Такое ответственное дело никому доверять нельзя…🤪🤣
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07.08.2021 11:44
+6
от не подсказуйте )))
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07.08.2021 12:21
+5
судя по фото - киллер убедил кошелку шо "захлебнул" мужа вишневым соком))
кстати, уверен шо она после отдачи награды, планировала пойти в церковь - "замолить грешок") причем попу отдала бы наверное не меньше.

Как читал про одного нарка - иду воровать, ворую 100 баксов и в церковь несу десятину(животное серьезно думало шо Яхве интересуют 10 баксов за то шоп ублюдку "простить грех" )
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07.08.2021 11:40
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Вот для чего нужны брачные контракты...
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07.08.2021 11:37 Відповісти
судя по фото - киллер убедил кошелку шо "захлебнул" мужа вишневым соком))
кстати, уверен шо она после отдачи награды, планировала пойти в церковь - "замолить грешок") причем попу отдала бы наверное не меньше.

Как читал про одного нарка - иду воровать, ворую 100 баксов и в церковь несу десятину(животное серьезно думало шо Яхве интересуют 10 баксов за то шоп ублюдку "простить грех" )
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07.08.2021 11:40 Відповісти
Такая вот волынская драма - Шекспир и племянники.
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07.08.2021 11:42 Відповісти
Любовь зла.
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07.08.2021 11:42 Відповісти
Такое ответственное дело никому доверять нельзя…🤪🤣
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07.08.2021 11:44 Відповісти
от не подсказуйте )))
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07.08.2021 12:21 Відповісти
и да - ну вот кому нафиг сдалось бы за 10тыс. заморачиваться с ямой то? сперва типо убить а потом копать? или пригласить мужика к яме? или убить поодаль а потом нести его к яме? или заставить шоп сам выкопал? максимум - ограбление типо, да и то ночью - но мадам зажлобилась. захотела шоп как в кино - красиво закопали и нашли тока через тыщу лет
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07.08.2021 11:45 Відповісти
та то до поліціантів питаннячко .то вони розробили сценарій та декорації
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07.08.2021 11:49 Відповісти
10тисяч,то тільки викопати яму....така кабінетна справа з відосиками під кондицонером (жарко)-тому хто таке придумав,викопати 10 ям-тупак-знову райвідділ осоромив:хто ж так показники робить-тупий підсвинок.
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08.08.2021 23:57 Відповісти
Ну, вот вам и Истина: Главное вовремя уйти. Ну, или вовремя выгнать. Я вот, к примеру: шестой раз женат, да? Со всеми бывшими хорошие отношения остались. Ибо я не ждал критического состояния отношений. Вижу- дело хреново- всё!!! На.ер с пляжа! Осталось единственное выяснить: эту тётю часов не Света зовут? Наверное Света таки...
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07.08.2021 11:46 Відповісти
здесь помню, здесь - не помню, то Шевченко, то никак нет
я сперва подумал раньше шо это "тролль", типо "хейтер" или как.
х.з. какой шанс шоб все 6 жен были Светами - если конечно не специально выбирать, продемонстрировав в кармане толстую пачку евро и прочего кэша)
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07.08.2021 12:17 Відповісти
Нет! Светы были первые пять. Но, всего их было четыре, ибо вторая- она же пятая. Кстати, с ней самые лучшие отношения остались.
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07.08.2021 12:19 Відповісти
какая продвинутая мадама. сильная и независимая бизнес-вуман. бизнес план конечно пока хромает, можно, к примеру, "мужа" по-частям продать, там, почки, кровь сдать , кому-то запчасти пол поменять (вон олимпийка какая-то собиралась) и т.п.
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07.08.2021 11:47 Відповісти
люди совсем уже на деньгах помешались все меньше и меньше в них человеческого остаеться
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07.08.2021 11:57 Відповісти
И недорого ))
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07.08.2021 12:01 Відповісти
Я розумію, що людина - грішне творіння, але ж не на стільки і не за стільки
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07.08.2021 12:07 Відповісти
Поганенькі у поліції інсценувальники. Акуратно викопана могила з прямими кутами, з рівнесеньким дном і підчищеними стінками. Певно кілер мав час і натхнення. Та ще і не свіжа, видно, що дощ її промочив. "Кров", яка стікала прямо у могилу, та ще й накапала так, начебто "покійний" рукою розмахував.
Я би на таке фото не купився.
Згадалося інсценування вбивства Бабченка, яке розкусили ще до оприлюдення інфи, що він живий.
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07.08.2021 12:18 Відповісти
Мой хороший знакомец, коллега бывший, ударился в криминал в 90-х. Ну и пошел по этой стезе. И всё у него шло довольно гладко... А потом он заказал одного чудика, при этом заказал не абы как, а с условием- выколоть глазки клиенту, обязательно! Мертвому или живому- не номинировал, но- на фотке должен клиент быть с выколотыми глазками. Видел я фотку инсценировки ментами исполнения заказа. Должен сказать, что всё было выполнено по вышаку! Поверил знакомец...
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07.08.2021 12:24 Відповісти
Как можно оформить кредит без присутствия мужа? Даже имея паспорт, в банке что не видят кто подписывает?
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07.08.2021 12:20 Відповісти
Очень легко, в компаниях бандосах аля манивеы, динеры и прочей хни коих в Украине сотни. Там ничего ненужно, дадут кредит любому бомжу, а если чужие документы есть так и постороннему человеку. У меня у друга наркоманка бывшая жена таких кредитов набралась и самое смешное ему звонили, спрашивали давать можно ей или нет,работает она или нет. Он сказал что она конченная нищая наркоманка и алкоголичка....Проходит пару месяцев ему звонят с этой же компании и спрашивают как ее найти, не отдает долг, жесть))))))
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07.08.2021 12:49 Відповісти
Ну а муж что не может сказать манивео что не подписывал никаких кредитов? И ни один суд не заставит платить.
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07.08.2021 13:07 Відповісти
Ха, волыняки молодцы. Слава Луцку и ВВ.
Я кажеься эту ртынду знаю. Тварь редкостная.
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07.08.2021 12:29 Відповісти
Шо, реально предполагаешь что тётя знакомая??? Во, дела! Так её не Света таки зовут?
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07.08.2021 12:33 Відповісти
$374
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07.08.2021 13:16 Відповісти
гы!!бред какой то а не статья!! равно как и ,,инсценировка"ментовская!!любой нормальный человек за такие (10 000гриваков)не то что убивать!! даже такую яму копать не станет!! украинцев смотрю в квартальцев превращают по всем возможным направлениям.
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07.08.2021 13:26 Відповісти
*** в наше время за 20 гривен на опохмел убивают, или ты думаешь нищебродка и мелкая мощенница многомиллионого профессионала искала, а не бомжа наркомана?)
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07.08.2021 13:55 Відповісти
кредит портит отношения
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07.08.2021 13:43 Відповісти
Теперь бывший муж будет навещать.
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07.08.2021 17:18 Відповісти
я давно говорю, что брак - смертельно опасное для мужчин дело.
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07.08.2021 17:52 Відповісти
мельчают нынче киллеры...
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08.08.2021 08:46 Відповісти
в сланцах с мусорами киллер стоит ???
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08.08.2021 08:48 Відповісти
 
 