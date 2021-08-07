Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор. ФОТО

Українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії.

Знімок опублікувало російське видання Газета.ru, інформує Цензор.НЕТ.

Ласіцкене виборола золоту медаль із результатом 2,04 метра.

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Народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв у фейсбуці звернувся до українських спортсменів: "Будь ласка, зрозумійте: коли хтось із вас публічно обіймається із російськими колегами, відчуваєш відчай і біль.

Так, спорт залишається спортом, там потрібна повага до суперників і рівні правила для всіх. Але, окрім наших професій і покликань, ми всі громадяни. І наша країна восьмий рік під атакою. Під атакою РФ. Сьогодні знов убили нашого воїна. Одного з тих, завдяки кому ми маємо можливість писати код, стрибати із шестом... - робити все те, що вміємо і чого прагнемо. Ніхто не закликає вас убивати, калічити чи ображати російських спортсменів. Просто не обіймайтеся. З поваги до тих, хто захищає країну, прапор якої ви прославляєте. З поваги до всієї країни".

Нагадаємо, 7 серпня у фіналі в стрибках у висоту серед жінок на Олімпійських іграх-2020 у Токіо українка Ярослава Магучіх із результатом 2 метри виборола бронзову медаль.

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