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Новини Фото Агресія Росії проти України Олімпіада-2020
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Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор. ФОТО

Українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії.

Знімок опублікувало російське видання Газета.ru, інформує Цензор.НЕТ.

Ласіцкене виборола золоту медаль із результатом 2,04 метра.

Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор 01

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Народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв у фейсбуці звернувся до українських спортсменів: "Будь ласка, зрозумійте: коли хтось із вас публічно обіймається із російськими колегами, відчуваєш відчай і біль.

Так, спорт залишається спортом, там потрібна повага до суперників і рівні правила для всіх. Але, окрім наших професій і покликань, ми всі громадяни. І наша країна восьмий рік під атакою. Під атакою РФ. Сьогодні знов убили нашого воїна. Одного з тих, завдяки кому ми маємо можливість писати код, стрибати із шестом... - робити все те, що вміємо і чого прагнемо. Ніхто не закликає вас убивати, калічити чи ображати російських спортсменів. Просто не обіймайтеся. З поваги до тих, хто захищає країну, прапор якої ви прославляєте. З поваги до всієї країни".

Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор 02

Нагадаємо, 7 серпня у фіналі в стрибках у висоту серед жінок на Олімпійських іграх-2020 у Токіо українка Ярослава Магучіх із результатом 2 метри виборола бронзову медаль.

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Автор: 

Олімпіада (687) політика (4392) росія (65122) Соболєв Єгор (252) Магучіх Ярослава (45)


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Топ коментарі
+80
Да что ты, а кто, интересно, стреляет? Может быть само ***** бегает с калашом? Или скабеиха с соловьем?
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07.08.2021 21:44
+72
мышебрат?за поребрик давай.нету флага -нечего по олимпиадам и чужим форумам шастать
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07.08.2021 21:48
+57
Украинка Магучих сфотографировалась со спортсменкой сборной, недостойной ношения своего флага - Цензор.НЕТ 8531
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07.08.2021 21:57
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да , за москаля,кацапа суки банят нещадно, даже если вместо букв вставляешь знаки...
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11.08.2021 23:35 Відповісти
Хвора вата і такої вати в Україні хватає, що таке Україна такі люди розуміють тільки коли вже рік живуть десь у Саратові разом з місцевими скрєпними аборігєнами
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08.08.2021 19:47 Відповісти
Кто основной ответственный в Украине за подготовку сборной ?
Хотя бы ликбез провели со спортсменами .
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08.08.2021 21:28 Відповісти
Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор - Цензор.НЕТ 3428
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08.08.2021 22:37 Відповісти
Ксения, завидуем красоте Магучих? Ви уже не раз высказывали свой справедливый гнев по этой теме. А щас это чистая травля, похоже 6а зависть. Дiвчина пiд прапором Украiни здобула медаль, а ви зараз робите ii життя нестерпним, дитина може поiхати на Олiмппіаду 2024 під прапором Азейбаржана наприклад, ви цього хочете?
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09.08.2021 12:19 Відповісти
це перший мій коментар в цій темі.
Ваш тролінг в ціль не влучив.
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09.08.2021 12:21 Відповісти
Перший? Ну ну, промовчу
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10.08.2021 09:09 Відповісти
да , вот я хочу... лучше без медалей ,чем с таким дерьмом, и какого хрена про травлю, шо люди не могут своє обурення висказать??? да мне ее медалька до ....а вот лобзания с путинской воякой не все равно...
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11.08.2021 23:39 Відповісти
Спитати б цю курвицю , чи уявляє вона обійми совкового спортсмена з німцем у розпалі війни ?
Ну і дура..безвідповідальна особина.
Обійми з кацапкою на тлі чергового вбивства нашого військового.
Весь світ побачить оте братання. Яка війна , питається...
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08.08.2021 22:40 Відповісти
коцапы под этим фото умиляются, ой какое милое фото, мы отжали у вас крым, и фигарим градами, а теперь давайте дружить... могуче она нам насрала этим фото
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09.08.2021 11:46 Відповісти
Ёханы бабай.... Ну обе девочки стоят под украинским флагом. Всё. Флага другой страны там нет! Прекращайте балаган на ровном месте.
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09.08.2021 13:10 Відповісти
ууу, этож самая страшная зрада во вселенной.
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10.08.2021 04:45 Відповісти
Я прилетів в Україну, і перше, на що я звернув увагу, були кілька абревіатур:
USD - UAH
EUR - UAH
RUR - UAH
Це було в супермаркеті, де знаходиться обмін валют. І зразу подумалося: а ЧОМУ це RUR в Україні взагалі!?
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10.08.2021 07:24 Відповісти
І що характерно, жоден УльтраКвазіМегапатріот чи -іотка цього не помічають. А спортсменку з українським прапором, до якої в момент зйомки підійшла якась інша спортсменка - помітили і почали плювати в українську дівчину.
Вальніть себе в голову з вісім раз.
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10.08.2021 07:30 Відповісти
придурошний от печатания курса валют скабееви шабаш не поднимают, и не кричат шо ми адин народ....а подошла капитан росийской армии, представитель зуйла на виборах, и не просто подошла ,а устроили лобзания, фотосессию...не дошло,не??? еще раз перечитай....
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11.08.2021 23:44 Відповісти
Придурошне, писати навчись, тоді будеш повчати.
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12.08.2021 05:32 Відповісти
У тебе проксі злетів, лахта.
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20.08.2021 21:06 Відповісти
Була довіреною особою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна на виборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_2018 Президента Росії 2018 року.

КомандаЦСКА Москваhttps://www.wikidata.org/wiki/Q32140?uselang=uk [d] - Марія Ласіцкене
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10.08.2021 09:20 Відповісти
Наша дівчина звідки мала це знати? Не чіпайте людину, дебіли. Вона виграла для України медаль, кров'ю і потом, під впливом емоцій вона була готова обняти весь світ! А ви з неї зрадницю ліпите!
...Застав дурня молитися - це про вас.
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12.08.2021 05:31 Відповісти
Афе́кт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. affecere - впливати → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. affectus - пристрасть, душевне хвилювання) - сильне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F хвилювання , що раптово виникає внаслідок значущого для особи психічного подразнення, стрімко розвивається і призводить до звуження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C свідомості , послаблення контролю за своїми діями, переходу значною мірою від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC розумового керування ними до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82 інстинктивного .
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10.08.2021 09:30 Відповісти
Здесь более уместно понятие- эйфория.
Эйфори́я, устар. эвфори́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. εὐφορία «плодовитость», из εὖ «хорошо» + φορέω «несу, ношу», то есть буквально «хорошо несущая») - положительно окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) аффект или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоция . Ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 счастья , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3 восторга .
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12.08.2021 09:09 Відповісти
Не согласен. Боролась за золото - получила бронзу - какая уж тут эйфория?
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12.08.2021 10:50 Відповісти
Взяла медаль на ОИ,да и на лице видны эмоции радости.
Да и исходя из вышепредставленной ссылке,Эйфори́я=положительно окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) аффект или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоция
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12.08.2021 12:34 Відповісти
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