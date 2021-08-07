Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор. ФОТО
Українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії.
Знімок опублікувало російське видання Газета.ru, інформує Цензор.НЕТ.
Ласіцкене виборола золоту медаль із результатом 2,04 метра.
Народний депутат VIII скликання Єгор Соболєв у фейсбуці звернувся до українських спортсменів: "Будь ласка, зрозумійте: коли хтось із вас публічно обіймається із російськими колегами, відчуваєш відчай і біль.
Так, спорт залишається спортом, там потрібна повага до суперників і рівні правила для всіх. Але, окрім наших професій і покликань, ми всі громадяни. І наша країна восьмий рік під атакою. Під атакою РФ. Сьогодні знов убили нашого воїна. Одного з тих, завдяки кому ми маємо можливість писати код, стрибати із шестом... - робити все те, що вміємо і чого прагнемо. Ніхто не закликає вас убивати, калічити чи ображати російських спортсменів. Просто не обіймайтеся. З поваги до тих, хто захищає країну, прапор якої ви прославляєте. З поваги до всієї країни".
Нагадаємо, 7 серпня у фіналі в стрибках у висоту серед жінок на Олімпійських іграх-2020 у Токіо українка Ярослава Магучіх із результатом 2 метри виборола бронзову медаль.
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Хотя бы ликбез провели со спортсменами .
Ваш тролінг в ціль не влучив.
Ну і дура..безвідповідальна особина.
Обійми з кацапкою на тлі чергового вбивства нашого військового.
Весь світ побачить оте братання. Яка війна , питається...
USD - UAH
EUR - UAH
RUR - UAH
Це було в супермаркеті, де знаходиться обмін валют. І зразу подумалося: а ЧОМУ це RUR в Україні взагалі!?
Вальніть себе в голову з вісім раз.
КомандаЦСКА Москваhttps://www.wikidata.org/wiki/Q32140?uselang=uk [d] - Марія Ласіцкене
...Застав дурня молитися - це про вас.
Эйфори́я, устар. эвфори́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. εὐφορία «плодовитость», из εὖ «хорошо» + φορέω «несу, ношу», то есть буквально «хорошо несущая») - положительно окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) аффект или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоция . Ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5 счастья , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3 восторга .
Да и исходя из вышепредставленной ссылке,Эйфори́я=положительно окрашенный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) аффект или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%8F эмоция