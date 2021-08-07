Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На півдні країни 7 серпня зливи і грози вирували відразу у двох областях - Одеській і Миколаївській. Шквальний вітер зривав дахи з будинків, а град засипав дороги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дім".
Вранці очевидці зняли, як дорогу Одеса-Миколаїв засипав град. Здалеку він схожий на сніг, що вкрив траву.
Трасса Николаев -Одесса … Подвезли лёд ! Нааада ? pic.twitter.com/auM5TJkhYN— ღ ÄԈЁНÄ ღ (@Alona1508) August 7, 2021
Град також випав у Харкові. Як повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології у фейсбуці, потужні грози і град виникли під впливом лінії приземної конвергенції у теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.
Стихія вирувала і в самому Миколаєві. Йшов тільки дощ, але опадів випало стільки, що в деяких районах міста автомобілі пливли дорогою.
Так само розпочався ранок і у жителів Дніпра. Сильна злива затопила вулиці, вода заливалася в маршрутки. За даними місцевої редакції Vgorode, випав і град.
У туристичному Кам'янець-Подільському ураган зірвав дах із Ласької вежі у фортеці. Вона відлетіла на кілька метрів і впала на корпус, пошкодивши і його. Тепер кошти на ремонт пам'ятки шукають у Міністерстві культури й інформаційної політики України.
Сильні пориви вітру залишили без світла 339 населених пунктів. Найбільше ремонтникам доведеться потрудитися в Полтавській і Черкаській областях. Бригади там працюють у посиленому режимі.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про грози та сильні пориви вітру в ніч на завтра. Найбільше дістанеться Чернігівській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областям. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.
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придется скинуться и купить Зели - нашему народному призеденту новый лесопед..
мож в хайфе бубен шаману заказать?стопудово розогодыться...
Уперше бачу аж дві штуки за одну грозу.