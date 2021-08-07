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Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На півдні країни 7 серпня зливи і грози вирували відразу у двох областях - Одеській і Миколаївській. Шквальний вітер зривав дахи з будинків, а град засипав дороги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дім".

Вранці очевидці зняли, як дорогу Одеса-Миколаїв засипав град. Здалеку він схожий на сніг, що вкрив траву.

Трасса Николаев -Одесса … Подвезли лёд ! Нааада ? pic.twitter.com/auM5TJkhYN

— ღ ÄԈЁНÄ ღ (@Alona1508) August 7, 2021

Дивіться також: "Це все сніг ... Ой, бл#дь, скільки там води - хвилі!" - трасу Одеса-Миколаїв накрив сильний дощ із градом. ВIДЕО

Град також випав у Харкові. Як повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології у фейсбуці, потужні грози і град виникли під впливом лінії приземної конвергенції у теплому секторі циклону з центром над країнами Балтії.

Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці 01
Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці 02
Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці 03
Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці 04
Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці 05

Читайте також: Вежу Кам'янець-Подільської фортеці, яка постраждала від урагану, відремонтують із резервного фонду Кабміну, - Ткаченко

Стихія вирувала і в самому Миколаєві. Йшов тільки дощ, але опадів випало стільки, що в деяких районах міста автомобілі пливли дорогою.

Так само розпочався ранок і у жителів Дніпра. Сильна злива затопила вулиці, вода заливалася в маршрутки. За даними місцевої редакції Vgorode, випав і град.

Читайте також: У результаті негоди знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях України

У туристичному Кам'янець-Подільському ураган зірвав дах із Ласької вежі у фортеці. Вона відлетіла на кілька метрів і впала на корпус, пошкодивши і його. Тепер кошти на ремонт пам'ятки шукають у Міністерстві культури й інформаційної політики України.

Сильні пориви вітру залишили без світла 339 населених пунктів. Найбільше ремонтникам доведеться потрудитися в Полтавській і Черкаській областях. Бригади там працюють у посиленому режимі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про грози та сильні пориви вітру в ніч на завтра. Найбільше дістанеться Чернігівській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областям. Синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки.

Автор: 

Кам’янець-Подільський (62) негода (757) Миколаїв (1806) Миколаївська область (2274) Одеса (5458) Одеська область (3215) Харків (5600)


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Топ коментарі
+7
У Дніпрі опівночі періщив потужний дощ із грозою. Граду не було, зате спостерігав з балкону аж дві (!) кульові блискавки, одна пролетіла униз цікавою спіралевою траекторію, друга утворилася після удару звичайної блискавки і через кілька секунд потужно ******* в повітрі.
Уперше бачу аж дві штуки за одну грозу.
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08.08.2021 04:44
+5
Десь на обрії вже блимає. Вночі обіцяють грім та молонью.
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07.08.2021 22:31
+4
_У людов не существует технологий влияния на процессы в коих задействованы такие энергии. Так максимум тучку подоить.
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07.08.2021 22:37
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07.08.2021 22:24 Відповісти
Кліматична зброя.
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07.08.2021 22:26 Відповісти
_У людов не существует технологий влияния на процессы в коих задействованы такие энергии. Так максимум тучку подоить.
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07.08.2021 22:37 Відповісти
Десь на обрії вже блимає. Вночі обіцяють грім та молонью.
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07.08.2021 22:31 Відповісти
"молонью"? мабуть - блискавку?
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07.08.2021 22:43 Відповісти
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07.08.2021 23:15 Відповісти
Головне, щоб не молофью... з неба...
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08.08.2021 04:45 Відповісти
ничего так градик - думаю панам придется заплатить за побитые машины слуг.....
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07.08.2021 22:35 Відповісти
тонко

придется скинуться и купить Зели - нашему народному призеденту новый лесопед..
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07.08.2021 22:38 Відповісти
у мерсов нет педалей и снимите уже с ушей голободька - зеленский там со всей своей мишпухой.
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07.08.2021 22:43 Відповісти
пора бубе шамана по погоде в офисе завести...и бубен сотруднику свежему токо мырыканськый...
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07.08.2021 22:37 Відповісти
чисто на зло тувинцам и алтайцам...
мож в хайфе бубен шаману заказать?стопудово розогодыться...
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07.08.2021 22:40 Відповісти
розпогодыться...бувайе...
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07.08.2021 22:43 Відповісти
Якусь кацапомовне бидло коментує видиво. Як вже дістали ці кривороті перевертні…
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07.08.2021 22:39 Відповісти
Косоворотні.
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07.08.2021 23:26 Відповісти
якесь спанюче бидло щось вигукнуло?
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08.08.2021 00:30 Відповісти
https://www.jw.org/finder?wtlocale=K&docid=501100027&srcid=share Природні катаклізми. Біблія дає поради і надію

Сьогодні в різних областях України вітер зривав дахи, град засипав дороги, злива затопила вулиці - Цензор.НЕТ 361
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07.08.2021 23:04 Відповісти
Засновник секти ;Свідки Ягови; знався на наркотиках.
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08.08.2021 07:29 Відповісти
"Свидетели по делу Иеговы" )))0))0)))
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08.08.2021 07:58 Відповісти
Я вас прошу! Те що радить біблія - на вуха не налазить. Сьаре єврейське хорор-фентезі, тільки без драконів і котиків.
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08.08.2021 19:58 Відповісти
Так вам никто и не навязывает авторитет Библии. Не хотите советы? Проходите мимо. Это не вам!
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08.08.2021 23:27 Відповісти
У Дніпрі опівночі періщив потужний дощ із грозою. Граду не було, зате спостерігав з балкону аж дві (!) кульові блискавки, одна пролетіла униз цікавою спіралевою траекторію, друга утворилася після удару звичайної блискавки і через кілька секунд потужно ******* в повітрі.
Уперше бачу аж дві штуки за одну грозу.
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08.08.2021 04:44 Відповісти
 
 