Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька. ФОТО
Іван Новотний і Сергій Мисливий, яких звинувачують у викраденні та тортурах активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, вийшли із СІЗО, оскільки суд не продовжив їм запобіжний захід.
Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці журналістка Ольга Худецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Дива поки що не сталось, обидва вийшли", - написала вона в ніч на неділю, 8 серпня.
Журналістка нагадала, що обидва обвинувачені тривалий час перебували в розшуку і були затримані тільки в березні 2020 року. За її словами, продовжити їм запобіжний захід не змогли, оскільки судді Білоцерківського суду, які розглядають справу про викрадення Луценка та Вербицького, "вирішили дружно сходити у відпустку".
Худецька уточнила, що Новотний вийшов із СІЗО в 00:01 неділі, відразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу. Мисливому оголосили нову підозру: слідство отримало інформацію про те, що він може бути не тільки виконавцем, але і організатором злочину. Вночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголосили перерву до 10:00 ранку.
"Я нагадаю, що один "беркутівець" цього тижня вже спетляв. Тому вихід "тітушок", яких так довго шукали і ледве знайшли, - це така собі історія. Окремо така собі історія - це синхронні виходи суддів на "лікарняний" задля провернення такої схеми", - написала журналістка.
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Хлопці, вже було все, окрім справедливого суду.
саме головне щоб клоуна і його прихвостнів після їх каденції посадили б хоча б на 2-роки....
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