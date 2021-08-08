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Новини Фото Євромайдан
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Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька. ФОТО

Іван Новотний і Сергій Мисливий, яких звинувачують у викраденні та тортурах активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, вийшли із СІЗО, оскільки суд не продовжив їм запобіжний захід.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці журналістка Ольга Худецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Дива поки що не сталось, обидва вийшли", - написала вона в ніч на неділю, 8 серпня.

Журналістка нагадала, що обидва обвинувачені тривалий час перебували в розшуку і були затримані тільки в березні 2020 року. За її словами, продовжити їм запобіжний захід не змогли, оскільки судді Білоцерківського суду, які розглядають справу про викрадення Луценка та Вербицького, "вирішили дружно сходити у відпустку".

Худецька уточнила, що Новотний вийшов із СІЗО в 00:01 неділі, відразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу. Мисливому оголосили нову підозру: слідство отримало інформацію про те, що він може бути не тільки виконавцем, але і організатором злочину. Вночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголосили перерву до 10:00 ранку.

"Я нагадаю, що один "беркутівець" цього тижня вже спетляв. Тому вихід "тітушок", яких так довго шукали і ледве знайшли, - це така собі історія. Окремо така собі історія - це синхронні виходи суддів на "лікарняний" задля провернення такої схеми", - написала журналістка.

Читайте також: Збвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний можуть завтра вийти на свободу, - Закревська

Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька 01
Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька 02
Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька 03
Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька 04
Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька 05

Автор: 

викрадення (819) Вербицький Юрій (61) Євромайдан (957) тітушки (189) Луценко Ігор (179) Мисливий (7)


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Топ коментарі
+35
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 8523
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08.08.2021 09:02
+30
И за такую "работу" налогоплательщики платят судьям по 200+к в месяц
Из недавнего - Рада увеличила на 600 миллионов расходы на зарплаты судей: деньги забрали у паралимпийцев
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08.08.2021 09:03
+27
думаю что на приговор ветерану АТО, которому грозит 15 лет за гранату в кабмине все судьи будут на месте. и дело не будет длиться 5 лет
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08.08.2021 08:58
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Какая разница...
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08.08.2021 08:56 Відповісти
При зеленій владі ще і не таке буває.
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08.08.2021 08:56 Відповісти
далі буде...

Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька - Цензор.НЕТ 5692
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08.08.2021 09:24 Відповісти
Как так-похищение,пытки и убийство по предварительному сговору - и подлецы никому ничего не должны и на свободе?
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08.08.2021 08:57 Відповісти
ВОНИ ЗВІЛЬЯЮТЬ МІСЦЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ НАЦКОРПУСУ І ДРУГИМ УЧАСНИКАМ БООВИХ ДІЙ ІЗ РФ, ЦЕ ВЖЕ БУЛО І ПРИ СИВОЧОЛОМУ.
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08.08.2021 09:01 Відповісти
да да да.... 8000000 мульйонів добровольців посадив Порошенко за грати. чули вже
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08.08.2021 09:09 Відповісти
Ти не соловей , а дятел 😀 і відійдеш в інший світ від струсу мозку 🤣
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08.08.2021 09:47 Відповісти
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08.08.2021 09:53 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Romanselydove

https://mobile.twitter.com/Romanselydove Roman https://mobile.twitter.com/Romanselydove @Romanselydove

Скоро у кримінальному кодексу пропишуть, що якщо якийсь злочинець почне свідчити проти Порошенка, то амністія.
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08.08.2021 09:25 Відповісти
Вопрос еще в том, почему спустя 7,5 лет после совершения ими преступления они были все еще не осуждены и продолжали сидеть в СИЗО?
Кто саботировал процесс все эти 7,5 лет?
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08.08.2021 10:54 Відповісти
Журналистка напомнила, что оба обвиняемых длительное время находились в розыске и были задержаны только в марте 2020 года.Источник: https://censor.net/ru/p3281449
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08.08.2021 17:11 Відповісти
Украинские "суды"-самое гнусное явление.
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08.08.2021 08:57 Відповісти
Так там же сидят сплошь дети юристов - все "наши", все свои.
У них в катехизисе записано: "протекционизме наша сила!", "помогайте друг другу!"
Почитайте "катехизис юриста в ссср" - в гугле есть.
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08.08.2021 09:13 Відповісти
Украинские судьи уже десяток лет получают зарплату как-будто они рабоают в ЕС.
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08.08.2021 10:09 Відповісти
думаю что на приговор ветерану АТО, которому грозит 15 лет за гранату в кабмине все судьи будут на месте. и дело не будет длиться 5 лет
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08.08.2021 08:58 Відповісти
Русофобия короче в Судах Украины...
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08.08.2021 09:00 Відповісти
Революции как говорят делают одни,а пользуются ею совсем другие подонки,становясь миллиардерами за пару месяцев...Такова се ля ви...
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08.08.2021 09:01 Відповісти
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО, - журналистка Худецкая - Цензор.НЕТ 8523
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08.08.2021 09:02 Відповісти
И за такую "работу" налогоплательщики платят судьям по 200+к в месяц
Из недавнего - Рада увеличила на 600 миллионов расходы на зарплаты судей: деньги забрали у паралимпийцев
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08.08.2021 09:03 Відповісти
Деньги забрали у инвалидов - надо писать как есть - чтобы отдать пархатым юристам.
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08.08.2021 09:16 Відповісти
РАБссия Майдан Ющенко просрала,Майдан Порошенко просрала,войну на Донбассе просрала,а что в итоге?Зато Крым наш,Южная Осетия Наша,Приднестровье наш,Абхезия наш.., Белорусия наш...,Это РАБссия сынок...,сплошь Русофобия...даже на Олимпиаде в Токио Стадо Мавзолейных баранов...
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08.08.2021 09:08 Відповісти
Валдайский Форум на РАЬссии,2012 год .Путлер...цитата...
мы поставили себе задачу возродить Новороссию,ведь по сути еуть от Харькова до Одессы это и есть Новороссия...,а Майдан в Украине когда начался?Правильно,в ноябре 2013 года...,ИХТАМНЕТЫ сраные...
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08.08.2021 09:16 Відповісти
Сєпар - це ти 73%!
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08.08.2021 09:25 Відповісти
Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО/ Суд оправдал владелицу ресторана Саенко, сбившую 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. Парень умер. / Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко . Черевко умер / Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве / Подозреваемые в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, вышли из СИЗО / Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника / Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу ./ Суд отпустил подозреваемого в убийстве, который сбежал в Израиль и получил там гражданство/ / Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернении могилы цадика Нахмана, продлили арест.
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08.08.2021 09:26 Відповісти
Не стоит искать идеологию у проституток. Собирайте деньги.
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08.08.2021 10:20 Відповісти
Еще один смачный плевок. Хотя сколько их уже до этого было... Мда... Судя по всему, эту тупую быдломассу уже никто не разбудит...
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08.08.2021 09:33 Відповісти
Я уже неоднократно говорил: нет никакого патриота зеленского, есть галимое сцикливое малороское чмо, которое дорвалось до власти на кацапских финансовых и пропагандонских с одной целью - ограбить страну. А потом свалить в подмосковье, как это сделал петухович. А вы думали почему после оманской встречи с патрушевым, зе-упырь резко назначил гебешную шлюху - дерьмака своим смотрящим? Все очень просто: кремлефашисты сохраняют жизнь клоуну и дают убежище в случае майдана, а в обмен клоун реализует хотелки кремля. Легализация убийц евромайдановцев и АТОшников, развал экономики, уничтожение впк, деморализация армии, уничтожение поддержки западных партнеров, достройка сп-2 и тд. План кремлефашистов, клоун успешно выполняет. А вы "зеленский патриот", патриот, но только фашистской парашии, а не Украины!
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08.08.2021 09:43 Відповісти
Прав был мой покойный отец Сенатор...
на 40 лет в Пустыню изгонать советское говно из башки тупой,и то я не не уверен, что 40 лет хватит...
запись в дневнике сделана в 2010 году в дневнике отца и на єтом сайте,когда президентоми стал дважды не судимый Хмырь из Енакиево...
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08.08.2021 09:43 Відповісти
очень наивно полагать, что это говно - советское. оно точно так же булькало в черепах задолго до советов.
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08.08.2021 10:06 Відповісти
при любой, возникшей заварухе - вешать надо судей... а там как пойдет.....
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08.08.2021 09:45 Відповісти
ага, ну і це теж вже було в 1941 році у Львові.
Хлопці, вже було все, окрім справедливого суду.
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08.08.2021 10:08 Відповісти
От тому я прихильник створення українського Гуантанамо для тітушок, вати і сєпарів! Де б тримали без суду і слідства...
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08.08.2021 09:45 Відповісти
без суду і слідства ? ну , там швидко опиняться отакі , як ви, а тітушня буде насолоджуватись життям
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08.08.2021 10:09 Відповісти
перепрошую. в Гуантанамо сидять не громадяни США... і слідство по кожному з утримуваних терористів таки активно йде...
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08.08.2021 11:05 Відповісти
Слідство йде, але посадили їх БЕЗ вироку суду!
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08.08.2021 11:39 Відповісти
Очевидно, ребята понадобились. Эсть новая непыльная работенка...
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08.08.2021 09:50 Відповісти
О. І Дніпро в іншу сторону не потік. Ні хлопці, це не судді "такі". Це наш народ "такий", бо оце саме віддтворюється систематично вже скоро 1000 років. От одне і те саме лайно.
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08.08.2021 10:04 Відповісти
тітушок-вбивць випускають... чауси, тупіцькі, вінідіктави... вітають Україну знову і знову...

саме головне щоб клоуна і його прихвостнів після їх каденції посадили б хоча б на 2-роки....
так просто або просто-так "па-пріколу"....
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08.08.2021 10:21 Відповісти
Вотето реальный "зеленский", а не трескучая звиздешь по телику....
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08.08.2021 10:32 Відповісти
Портнов с дерьмаком рулит судами.
https://espreso.tv/vagnergeyt-na-suddyu-yakiy-ukhvaliv-shcho-dbr-mae-vidkriti-provadzhennya-na-zelenskogo-za-derzhzradu-naklali-styagnennya Суддя Євген Сидоров отримав дисциплінарне стягнення за два тижні після того як ухвалив, що Державне бюро розслідувань повинно відкрити справу на президента Володимира Зеленського. Стягнення наклали за зверненням Портнова та Бужанського
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08.08.2021 10:40 Відповісти
портнов рулит
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08.08.2021 11:48 Відповісти
Подонки, убившие и калечившие патриотов, абсолютно не наказаны. Хорошо, хоть им денежную премию не выплатили за их зверства.... Похоже, что подгодит момент, когда судит подобную нечисть будут стихийные народные суды - без проволочек, без адвокатов....Дерево - петля - торжество справедливости....
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08.08.2021 13:10 Відповісти
Тепер зрозуміло чому Зе називає українських "суддів" шкідниками і всі корисні для України рішення проводить через РНБО . Бо то ніякі не судді , а звичайнісінькі бандити , корупціонери у мантіях . Ну і кому потрібні такі "суди" ? Убивцям ? Корупціонерам ? Злодіям ? Україні вони точно не потрібні. Як влучно сказано : шкідники в мантіях.
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08.08.2021 16:31 Відповісти
снова арестовали. зрады нет.
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08.08.2021 17:37 Відповісти
 
 