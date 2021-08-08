Обвинувачені у вбивстві Вербицького Мисливий і Новотний вийшли із СІЗО, - журналістка Худецька. ФОТО

Іван Новотний і Сергій Мисливий, яких звинувачують у викраденні та тортурах активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, вийшли із СІЗО, оскільки суд не продовжив їм запобіжний захід.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці журналістка Ольга Худецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Дива поки що не сталось, обидва вийшли", - написала вона в ніч на неділю, 8 серпня.

Журналістка нагадала, що обидва обвинувачені тривалий час перебували в розшуку і були затримані тільки в березні 2020 року. За її словами, продовжити їм запобіжний захід не змогли, оскільки судді Білоцерківського суду, які розглядають справу про викрадення Луценка та Вербицького, "вирішили дружно сходити у відпустку".

Худецька уточнила, що Новотний вийшов із СІЗО в 00:01 неділі, відразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу. Мисливому оголосили нову підозру: слідство отримало інформацію про те, що він може бути не тільки виконавцем, але і організатором злочину. Вночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголосили перерву до 10:00 ранку.

"Я нагадаю, що один "беркутівець" цього тижня вже спетляв. Тому вихід "тітушок", яких так довго шукали і ледве знайшли, - це така собі історія. Окремо така собі історія - це синхронні виходи суддів на "лікарняний" задля провернення такої схеми", - написала журналістка.

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