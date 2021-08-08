Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті

Президент України Володимир Зеленський привітав українську велогонщицю Олену Старікову із здобуттям срібної медалі на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Слова привітання Зеленський розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"У завершальний день Олімпіади в Токіо наша Олена Старікова зробила гучний акорд! Справжня львівська "ракета" показала світовий клас у спринті на велотреку, взявши срібло! Пишаємося тобою і всіма нашими олімпійцями! Ви принесли збірній 19 медалей, прославили Україну та себе!" - написав президент.

Як повідомлялося, українка Старікова виграла срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо.

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