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Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті
Президент України Володимир Зеленський привітав українську велогонщицю Олену Старікову із здобуттям срібної медалі на Олімпіаді-2020 у Токіо.
Слова привітання Зеленський розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"У завершальний день Олімпіади в Токіо наша Олена Старікова зробила гучний акорд! Справжня львівська "ракета" показала світовий клас у спринті на велотреку, взявши срібло! Пишаємося тобою і всіма нашими олімпійцями! Ви принесли збірній 19 медалей, прославили Україну та себе!" - написав президент.
Як повідомлялося, українка Старікова виграла срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо.
Топ коментарі
+15 Порохобандерівець
показати весь коментар08.08.2021 10:50
+13 саша паламарчук
показати весь коментар08.08.2021 10:47
+12 Люцифер
показати весь коментар08.08.2021 10:56
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У лохов, чтобы они за него продолжили топить, должен выработаться условный рефлекс "Клоун = позитив"
После "поздравлений" ишака может и слететь ненароком.