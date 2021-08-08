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Новини Фото Олімпіада-2020
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Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті

Президент України Володимир Зеленський привітав українську велогонщицю Олену Старікову із здобуттям срібної медалі на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Слова привітання Зеленський розмістив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"У завершальний  день Олімпіади в Токіо наша Олена Старікова зробила гучний акорд! Справжня львівська "ракета" показала світовий клас у спринті на велотреку, взявши срібло! Пишаємося тобою і всіма нашими олімпійцями! Ви принесли збірній 19 медалей, прославили Україну та себе!" - написав президент.

Як повідомлялося, українка Старікова виграла срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо.

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Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська ракета показала світовий клас у спринті 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Олімпіада (687) спорт (1619)


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Топ коментарі
+15
Загибель Воїна вчора чмо так і не прокоментувало.
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08.08.2021 10:50
+13
Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская "ракета" показала мировой класс в спринте - Цензор.НЕТ 3375
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08.08.2021 10:47
+12
Фуф! Сегодня слава аллаху закрытие, и я больше не прочту поздравляшки от Шпэндыка.
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08.08.2021 10:56
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Зеленский поздравил велогонщицу Старикову с серебряной медалью на Олимпиаде-2020: Львовская "ракета" показала мировой класс в спринте - Цензор.НЕТ 3375
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08.08.2021 10:47 Відповісти
Загибель Воїна вчора чмо так і не прокоментувало.
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08.08.2021 10:50 Відповісти
Там где негативчик Зеленое чмо старается не высовываться, так где позитив - оно тут как тут.
У лохов, чтобы они за него продолжили топить, должен выработаться условный рефлекс "Клоун = позитив"
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08.08.2021 11:32 Відповісти
Из клованских поздравлений уже можно ещё одно "велике будівництво" начинать.
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08.08.2021 10:50 Відповісти
ВОНО працює!
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08.08.2021 11:01 Відповісти
зе-упырь со своми кабминовскими мародерами ограбил олимпийцев, а теперь **** циничная еще и поздравления раздает! Мразь!
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08.08.2021 10:56 Відповісти
Фуф! Сегодня слава аллаху закрытие, и я больше не прочту поздравляшки от Шпэндыка.
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08.08.2021 10:56 Відповісти
Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті - Цензор.НЕТ 8700
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08.08.2021 10:58 Відповісти
Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті - Цензор.НЕТ 911
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08.08.2021 11:53 Відповісти
Старикова- умничка, но я посоветую ей цепь на велосипеде проверить.
После "поздравлений" ишака может и слететь ненароком.
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08.08.2021 11:11 Відповісти
Я так розумію, що крім Зєлєнского її більше ніхто не привітав? 😊 Чи це привітання від Сонцеликого настільки значуще, що є вищим від олімпійської нагороди? Коли ЗМІ припинять афішувати привітання найвищих посадових осіб для їх піару, можливо ті вищі посадові особи припинять займатися самопіаром і повернуться до кропіткї роботи?
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08.08.2021 11:17 Відповісти
Ну, ЗЕчмо тут "впереди планетьі всей".
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08.08.2021 11:17 Відповісти
Молодца ,дівчинка!! Але яким чином до цього це зелене непорозуміння ???)))
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08.08.2021 11:21 Відповісти
Як би не найвеличніший, то і сонце не сходило б, і трава не росла.
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08.08.2021 11:28 Відповісти
ось і завершилась Олімпіада. І за чим тепер так пильно стежитиме і так активно реагуватиме Зечмо?
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08.08.2021 11:42 Відповісти
Ну вот Зеленский опять всё обосрал и испортил.
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08.08.2021 12:34 Відповісти
ЗЕпідар вітає спортсменів, а висловити співчуття загиблим і скаліченим під час перемиря, хоча б формально, аби показати що йому не байдуже до українців
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08.08.2021 13:20 Відповісти
Зеленський привітав велогонщицю Старікову зі срібною медаллю на Олімпіаді-2020: Львівська "ракета" показала світовий клас у спринті - Цензор.НЕТ 6345
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08.08.2021 22:26 Відповісти
 
 