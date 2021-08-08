Українські рятувальники борються із вогнем у Греції: врятовано два населені пункти. ФОТОрепортаж

Українські рятувальники продовжують боротися з пожежами в Греції. Вчора від вогню вдалося врятувати два населені пункти - села Спатару і Метохи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж 7 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території периферії Спатару в Греції ліквідовані окремі осередки пожежі по фронту 2 тис. 250 м, глибиною до 200 м, врятовано два населені пункти - села Спатару і Метохи (27 житлових будинків, 1 культову споруду, 33 господарські будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики і стадо овець).

Читайте також: За останню добу зафіксовано 426 пожеж у Греції, гасити допомагають 100 українських рятувальників, - посольство











Роботи з ліквідації пожеж продовжуються.

Нагадуємо, 6 серпня зведений загін пожежників з усієї країни прибув до Греції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами. На виконання завдання президента Володимира Зеленського та рішення уряду, сто рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту "Київ".