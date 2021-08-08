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Українські рятувальники борються із вогнем у Греції: врятовано два населені пункти. ФОТОрепортаж

Українські рятувальники продовжують боротися з пожежами в Греції. Вчора від вогню вдалося врятувати два населені пункти - села Спатару і Метохи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж 7 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території периферії Спатару в Греції ліквідовані окремі осередки пожежі по фронту 2 тис. 250 м, глибиною до 200 м, врятовано два населені пункти - села Спатару і Метохи (27 житлових будинків, 1 культову споруду, 33 господарські будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики і стадо овець).

Читайте також: За останню добу зафіксовано 426 пожеж у Греції, гасити допомагають 100 українських рятувальників, - посольство

Українські рятувальники борються із вогнем у Греції: врятовано два населені пункти 01
Українські рятувальники борються із вогнем у Греції: врятовано два населені пункти 02
Українські рятувальники борються із вогнем у Греції: врятовано два населені пункти 03
Українські рятувальники борються із вогнем у Греції: врятовано два населені пункти 04
Українські рятувальники борються із вогнем у Греції: врятовано два населені пункти 05

Роботи з ліквідації пожеж продовжуються.

Нагадуємо, 6 серпня зведений загін пожежників з усієї країни прибув до Греції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами. На виконання завдання президента Володимира Зеленського та рішення уряду, сто рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту "Київ".

Автор: 

Греція (599) пожежа (4321) ДСНС (5104)


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А что же бойца Журавля никто не спас за четыре дня,зекрыса?нравится дегенерату пиариться на том,что его не касается лично...
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08.08.2021 11:36 Відповісти
Не зацикливайся на Зеленском , а то уже добрых дел простых украинцев не замечаешь!
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08.08.2021 11:40 Відповісти
Замечаю и горжусь.Просто бесит,что зекрыса пиариться на том ,шо его ну никак не касается -если что,можешь его тви почитать
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08.08.2021 12:50 Відповісти
Молодцы !
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08.08.2021 11:39 Відповісти
"На выполнение задания президента Владимира Зеленского и решения правительства")))
"Нам хлеба не надо - работу давай! Нам солнца не надо - нам партия светит"

.
Источник: https://censor.net/ru/p3281459
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08.08.2021 12:37 Відповісти
та нехай би собі горіли
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08.08.2021 13:21 Відповісти
и нэ кажи.дэ греки а дэ ми
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08.08.2021 21:24 Відповісти
 
 