Українські рятувальники борються із вогнем у Греції: врятовано два населені пункти. ФОТОрепортаж
Українські рятувальники продовжують боротися з пожежами в Греції. Вчора від вогню вдалося врятувати два населені пункти - села Спатару і Метохи.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Упродовж 7 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території периферії Спатару в Греції ліквідовані окремі осередки пожежі по фронту 2 тис. 250 м, глибиною до 200 м, врятовано два населені пункти - села Спатару і Метохи (27 житлових будинків, 1 культову споруду, 33 господарські будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики і стадо овець).
Роботи з ліквідації пожеж продовжуються.
Нагадуємо, 6 серпня зведений загін пожежників з усієї країни прибув до Греції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами. На виконання завдання президента Володимира Зеленського та рішення уряду, сто рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту "Київ".
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Источник: https://censor.net/ru/p3281459