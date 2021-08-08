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"Білорусь за Лукашенка стала концтабором", - на Майдані Незалежності вшанували пам'ять Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 серпня, о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві стартувала акція пам'яті білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова, знайденого повішеним в одному з київських парків вранці 3 серпня. Паралельно присутні активісти провели День єдності Білорусі і висловилися на підтримку політичних в'язнів, які переслідуються режимом "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якраз рік минув відтоді, як тисячі білорусів вийшли на вулиці міст, мирно протестуючи проти сфальсифікованих результатів президентських виборів. Цього дня вони зробили вибір і вирішили боротися за майбутнє країни, в якій вони хочуть жити", - зазначають організатори акції.

Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 01
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 02
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 03
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 04
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 05
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 06
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 07
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 08
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 09
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 10
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 11
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 12
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 13
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 14
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 15
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 16
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 17
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 18
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 19
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 20
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 21
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 22
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 23
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 24
Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 25

Долучилась до акції також і дівчина загиблого Шишова Божена Жолудь.

Білорусь за Лукашенка стала концтабором, - на Майдані Незалежності вшанували память Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам 26

"Попри безпрецедентну масову підтримку передвиборчої кампанії Світлани Тіхановської і рекордну в історії країни явку на виборах 9 серпня 2020 року ЦВК заявила, що понад 80% голосів отримав Олександр Лукашенко. На той час він перебував при владі вже 27 років. Це викликало масові мирні акції протесту по всій країні. Упродовж наступних днів ОМОН, міліція, внутрішні війська і спецпризначенці затримували і жорстоко били протестувальників, використовували світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, а також вогнепальну зброю. За чотири дні з 9 до 13 серпня 2020 року тільки за офіційними даними було затримано понад 7000 осіб, понад 2000  зазнали тортур", - додали організатори акції.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

акція (1454) Білорусь (7929) майдан (764) протест (2397) Богачук Олег (1457) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+14
Пока беларусы не поймут что все проблемы не от лукашенко, а от россии толку не будет.
Кстати нас это тоже касается, а то ещё полно ватников любящие эту агрессивную мразь на планете.
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08.08.2021 16:10
+12
Уже как бы годовщина протестов у Бяларусав) Чо они не выходят на протест: не дарят цвяты, не становятся басониж на лавочки, не светят с окон фонариками?
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08.08.2021 15:36
+10
Киздуй в бан козломордый😁😁😁😁
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08.08.2021 15:58
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Уже как бы годовщина протестов у Бяларусав) Чо они не выходят на протест: не дарят цвяты, не становятся басониж на лавочки, не светят с окон фонариками?
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08.08.2021 15:36 Відповісти
Лукашенко и его госбанда понимают только пулю в их лоб или жопу. Воздушные шарики, цветочки под завывания "только мирным путем" так называемой оппозиции - самоубийство. Только вооруженная борьба что-то решает!
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08.08.2021 15:43 Відповісти
а что будет если зе-власть и лично господжа Бенедиктовна скажут, что Шишов внатуре наложил на себя руки, что бы таким образом очернить Бацку?
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08.08.2021 16:00 Відповісти
А так оно и будет. Ермак на месте, зеледент все исправно выполняет.
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08.08.2021 16:05 Відповісти
Как дети , мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов.
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08.08.2021 15:43 Відповісти
Киздуй в бан козломордый😁😁😁😁
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08.08.2021 15:58 Відповісти
Ваш свинорейх ни с чем не спутаешь, как и вас-его обитателей. Даже под флагом германии твой пятак торчит, весь в говне и грязи)))
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08.08.2021 16:32 Відповісти
Дорогі хороші, чистенько, порядок віздє, прєзідєнт народний, СССР уважають - павізло сябрам, нетошо у нас!!!
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08.08.2021 16:01 Відповісти
чисто как в трамває. тут не плюй, там не ходи.
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08.08.2021 16:39 Відповісти
Пока беларусы не поймут что все проблемы не от лукашенко, а от россии толку не будет.
Кстати нас это тоже касается, а то ещё полно ватников любящие эту агрессивную мразь на планете.
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08.08.2021 16:10 Відповісти
Парня жаль. Царствие ему небесное и вечный ад его палачам до седьмого их колена.
Но вот эти, совершенно не майданутые со своим особым путём, они почему без цветов? аааа, балаурсуських ментов нет, потому и без цветов.
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08.08.2021 16:22 Відповісти
Да ладно. Концлагерь там давно, а вам учить новейшую историю.
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08.08.2021 16:37 Відповісти
причому це перший концтабір постсовка, ще до абхазького й лугандонського

ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://p.dw.com/p/1IXBB
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08.08.2021 17:53 Відповісти
"Білорусь за Лукашенка стала концтабором", - на Майдані Незалежності вшанували пам'ять Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам - Цензор.НЕТ 6916
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08.08.2021 16:49 Відповісти
У нас гетьманович и его тупые зеленые лягушки в раде тоже,переписывая законы у путина,делают из страны концлагерь.
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08.08.2021 16:49 Відповісти
Нет ешо !!! нет. Это начинающий Пол Пот. Вот когда он выселит Минск за 72 часа. А уже есть куда, готовят. Вот тогда и скажите....
Нууу....вы его сами выбирали....вспомнили????
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08.08.2021 17:42 Відповісти
Особено порадовал чел с плакатом где на фоне флага - рыцарь на велосипеде - явно контуженый зеленой пропагандой.
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09.08.2021 00:15 Відповісти
 
 