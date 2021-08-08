"Білорусь за Лукашенка стала концтабором", - на Майдані Незалежності вшанували пам'ять Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 серпня, о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві стартувала акція пам'яті білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова, знайденого повішеним в одному з київських парків вранці 3 серпня. Паралельно присутні активісти провели День єдності Білорусі і висловилися на підтримку політичних в'язнів, які переслідуються режимом "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якраз рік минув відтоді, як тисячі білорусів вийшли на вулиці міст, мирно протестуючи проти сфальсифікованих результатів президентських виборів. Цього дня вони зробили вибір і вирішили боротися за майбутнє країни, в якій вони хочуть жити", - зазначають організатори акції.



















































Долучилась до акції також і дівчина загиблого Шишова Божена Жолудь.

"Попри безпрецедентну масову підтримку передвиборчої кампанії Світлани Тіхановської і рекордну в історії країни явку на виборах 9 серпня 2020 року ЦВК заявила, що понад 80% голосів отримав Олександр Лукашенко. На той час він перебував при владі вже 27 років. Це викликало масові мирні акції протесту по всій країні. Упродовж наступних днів ОМОН, міліція, внутрішні війська і спецпризначенці затримували і жорстоко били протестувальників, використовували світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, а також вогнепальну зброю. За чотири дні з 9 до 13 серпня 2020 року тільки за офіційними даними було затримано понад 7000 осіб, понад 2000 зазнали тортур", - додали організатори акції.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук