"Білорусь за Лукашенка стала концтабором", - на Майдані Незалежності вшанували пам'ять Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 8 серпня, о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві стартувала акція пам'яті білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова, знайденого повішеним в одному з київських парків вранці 3 серпня. Паралельно присутні активісти провели День єдності Білорусі і висловилися на підтримку політичних в'язнів, які переслідуються режимом "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якраз рік минув відтоді, як тисячі білорусів вийшли на вулиці міст, мирно протестуючи проти сфальсифікованих результатів президентських виборів. Цього дня вони зробили вибір і вирішили боротися за майбутнє країни, в якій вони хочуть жити", - зазначають організатори акції.
Долучилась до акції також і дівчина загиблого Шишова Божена Жолудь.
"Попри безпрецедентну масову підтримку передвиборчої кампанії Світлани Тіхановської і рекордну в історії країни явку на виборах 9 серпня 2020 року ЦВК заявила, що понад 80% голосів отримав Олександр Лукашенко. На той час він перебував при владі вже 27 років. Це викликало масові мирні акції протесту по всій країні. Упродовж наступних днів ОМОН, міліція, внутрішні війська і спецпризначенці затримували і жорстоко били протестувальників, використовували світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, а також вогнепальну зброю. За чотири дні з 9 до 13 серпня 2020 року тільки за офіційними даними було затримано понад 7000 осіб, понад 2000 зазнали тортур", - додали організатори акції.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
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Кстати нас это тоже касается, а то ещё полно ватников любящие эту агрессивную мразь на планете.
Но вот эти, совершенно не майданутые со своим особым путём, они почему без цветов? аааа, балаурсуських ментов нет, потому и без цветов.
ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - https://p.dw.com/p/1IXBB
Нууу....вы его сами выбирали....вспомнили????