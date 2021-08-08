Поліція вмовила ветерана в Кривому Розі віддати одну гранату, через підрив іншої постраждав він і троє патрульних, - Недря. ФОТО
У Кривому Розі ветеран російсько-української війни підірвав гранату, в результаті чого сам позбувся ноги, а також троє співробітників роти ТОР Патрульної поліції мають осколкові поранення.
Про це повідомив у фейсбуці "кіборг", тренер Нацполіції Кирило Недря, передає Цензор.НЕТ.
"Спеціально кріплю фоточку кепки одного з пацанів, що б розуміти, як це було. Приблизно розуміти. Трошки. Зрозуміти це можна тільки, якщо хоча б раз це відчути на собі ... Причому, це була друга граната. Віддати першу і вмовили ті ж ТОРівці й начальник поліції міста", - уточнив він.
Він підкреслив, що в Україні необхідно запровадити програми з реабілітації бійців.
"Кажу про те, що в світі ціна нормальної реабілітації - мільярди грошей, що виділяються ... Гарантії? Вони є. Але не 100%. Але нам і до цього ще, як до іншої планети ...
Патрульці - честь! Шкода, що на своїй шкурі дірки від осколків отримувати не за свої помилки ... Спасибі, пацани!
І ще ... Чоловіки! Брати! Не потрібно! Ніхто і ніщо не варте ваших життів! Навіть більше - ваших нервів, вашого болю і ваших сліз ..! І вже тим паче ті, хто в формі намагається вас відговорити від, можливо, найбільшої й останньої помилки в житті", - звернувся Недря.
Нагадаємо, увечері 8 серпня в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті.
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скоро будуть гранати по інших персонажах, ніж поліцейські.....
і це буде вірно
при Порохе ветераны себя не взрывали
орки убивают Воинов на фронте, ЗЕленский - в тылу !
Бачу ти вмієш вирішувати свої проблеми без зброї.
Пиши книгу, як вирішити проблеми побутового характеру в 61 рік без роботи!
Трясись і пісяй під себе тому що всім відлуння прилетить.
скоро будуть гранати по інших персонажах, ніж поліцейські.....
і це буде вірно
виновата не рашка, влезшая в Украину с оккупацией и войной.
виноват - зелох.
какие же вы порохоботы мерзкие!
Скажи Кирило, ти воював за те щоб керівники нафтогазу виписували собі премії по 31 міліону гривень, чи за те щоб коболев отримував премію 4-5 міліонів доларів? чи може за щось іньше? може за те чого не побачив ні ти ні той хто був в кабміні з гранатою ні цей ветеран?
я просто навів приклад і написав саме ті, цифри які першими прилетіли. а ємоції, це коли стадо баранів голосує за голобородька. коли г.вно називають цукеркою. а назву я свинарчуків чи рюкзаковіх, хто вкрав більше, хто меньше, нема різниці і які суми, головне що крадуть. чомусь три людини зрозуміли мене а ти ні. а може я не в,їхав про що ти писав, це ж діалог.
Коболев 31 мільон звісно не заробив, але слухая "мудрий наріт", я розумію, що якщо я підпишу з державою контракт, за яким я маю отримати наприклад 1% від розміру виграного судового позива, який буде забезпечений моїми діями, та який отримає держава, і лише потім заплатить мені цей 1% від отриманої суми, то я точно знаю, что я не зможу отримати ці гроши.
Бо позов буде наприклад $1 мільярд, а 1% це $10 мільонів. Це буде забагато для патріотів та ветеранів.
Коли ви пишете "нічого не виробляє а тільки перепродує" - ви воюєте за існування совка з його пролетаріатом. І не має різніци чи ви у каментах воюєте, чи ви отримали важкі пораненя на фротні. Ціль у будь якому разі совок.
Саме тому ви й отримали совок, такий собі постмодерн срср у виконанні убер совка зеленського.
Але працівник який і так зобов'язаний відстоювати інтереси компанії в силу своєї роботи, котрий отримує за це зарплатню і доволі не малу то це --абсурд.
Статтю КК України за шкоду заподіяну бездіяльністю ще ніхто не відміняв. Не бажаєш працювати йди таксуй.
Ось моя позиція.
Так і не висвітив причини.
А вона є. І називається з е л е н с ь к и й.
но даже если 800 рн вам и добавили, посчитайте просто что вы могли купить на 800 грн 2 года назад, сейчас в 2-3 раза меньше.. я уж молчу про свет и газ которые с осени тоже в 2 раза подоражают
Смотри, чтобы в окопах этого не услыхали! А то только когда в тихом тылу граната взорветься вспоминаете...