Поліція вмовила ветерана в Кривому Розі віддати одну гранату, через підрив іншої постраждав він і троє патрульних, - Недря. ФОТО

У Кривому Розі ветеран російсько-української війни підірвав гранату, в результаті чого сам позбувся ноги, а також троє співробітників роти ТОР Патрульної поліції мають осколкові поранення.

Про це повідомив у фейсбуці "кіборг", тренер Нацполіції Кирило Недря, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціально кріплю фоточку кепки одного з пацанів, що б розуміти, як це було. Приблизно розуміти. Трошки. Зрозуміти це можна тільки, якщо хоча б раз це відчути на собі ... Причому, це була друга граната. Віддати першу і вмовили ті ж ТОРівці й начальник поліції міста", - уточнив він.

Він підкреслив, що в Україні необхідно запровадити програми з реабілітації бійців.

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"Кажу про те, що в світі ціна нормальної реабілітації - мільярди грошей, що виділяються ... Гарантії? Вони є. Але не 100%. Але нам і до цього ще, як до іншої планети ...

Патрульці - честь! Шкода, що на своїй шкурі дірки від осколків отримувати не за свої помилки ... Спасибі, пацани!

І ще ... Чоловіки! Брати! Не потрібно! Ніхто і ніщо не варте ваших життів! Навіть більше - ваших нервів, вашого болю і ваших сліз ..! І вже тим паче ті, хто в формі намагається вас відговорити від, можливо, найбільшої й останньої помилки в житті", - звернувся Недря.

Нагадаємо, увечері 8 серпня в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті.