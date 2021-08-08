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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Поліція вмовила ветерана в Кривому Розі віддати одну гранату, через підрив іншої постраждав він і троє патрульних, - Недря. ФОТО

У Кривому Розі ветеран російсько-української війни підірвав гранату, в результаті чого сам позбувся ноги, а також троє співробітників роти ТОР Патрульної поліції мають осколкові поранення.

Про це повідомив у фейсбуці  "кіборг", тренер Нацполіції Кирило Недря, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціально кріплю фоточку кепки одного з пацанів, що б розуміти, як це було. Приблизно розуміти. Трошки. Зрозуміти це можна тільки, якщо хоча б раз це відчути на собі ... Причому, це була друга граната. Віддати першу і вмовили ті ж ТОРівці й начальник поліції міста", - уточнив він.

Поліція вмовила ветерана в Кривому Розі віддати одну гранату, через підрив іншої постраждав він і троє патрульних, - Недря 01

Він підкреслив, що в Україні необхідно запровадити програми з реабілітації бійців.

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"Кажу про те, що в світі ціна нормальної реабілітації - мільярди грошей, що виділяються ... Гарантії? Вони є. Але не 100%. Але нам і до цього ще, як до іншої планети ...

Патрульці - честь! Шкода, що на своїй шкурі дірки від осколків отримувати не за свої помилки ... Спасибі, пацани!

І ще ... Чоловіки! Брати! Не потрібно! Ніхто і ніщо не варте ваших життів! Навіть більше - ваших нервів, вашого болю і ваших сліз ..! І вже тим паче ті, хто в формі намагається вас відговорити від, можливо, найбільшої й останньої помилки в житті", - звернувся Недря.

Нагадаємо, увечері 8 серпня в Кривому Розі чоловік підірвався на гранаті.

ветерани (1069) граната (789) Кривий Ріг (1358) патрульна поліція (1442) Недря Кирило (5)


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Топ коментарі
+16
зелох выбрасывает миллиарды на асфальт и тратит на петухов в косоворотке - а ветеранам денег нет... они ж не сепары чтобы им особый статус и снижение налогов дать
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08.08.2021 22:28
+14
а где ж ты был падла когда зелох обвинял во всем не рашку а порошенко, завали хлеборезку тварь
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08.08.2021 22:41
+13
Вашего Пороха народ оценил на выборах и сейчас стабильные 15%. Вот только при чём тут он к данной новости или лишь бы везде его втюхать?..
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08.08.2021 22:45
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Может быть, не стоит публиковать такие новости? При всей любви к свободе слова, это срабатывает как реклама. Пошатнувшаяся на войне психика получает толчок. Не знаю, как это правильно назвать (не психиатр и не психолог), но что-то подсказывает, что иакой пример может стать катализатором для других.
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08.08.2021 22:09 Відповісти
Катализатором желания остаться без ноги?
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08.08.2021 22:11 Відповісти
В такие минуты об этом не думают. Вообще готовы погибнуть.
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08.08.2021 22:18 Відповісти
В какие ТАКИЕ минуты? Есть информация от том, что это вообще было?
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08.08.2021 22:24 Відповісти
Думаю треба. Саме для таких, хто прагне показати несправедливість у безглуздий спосіб. Ні до чого, крім тюрьми і каліцтва, така форма протесту не призведе. Треба об"єднуватись і спільно тиснути. Оприлюднювати любий факт несправедливості по відношенню до ветеранів. Люди зажди будуть на вашому боці.
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08.08.2021 22:22 Відповісти
Ну допустим опубликуют и что дальше?
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08.08.2021 23:00 Відповісти
Суспільний резонанс - велика сила. Як приклад: погранець, який відкрив вогонь супротив дамбасян на кордоні, вже б чотири роки сидів.
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08.08.2021 23:16 Відповісти
Дальше насадят тебя на бутылку
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08.08.2021 23:34 Відповісти
Отож.
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09.08.2021 17:59 Відповісти
Это только первые ласточки, как когда-то Врадиевка ещё перед Майданом. Можно пытаться замолчать, но ничто не остановит ход истории.
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08.08.2021 22:23 Відповісти
україці і так народ забісований, із адреналіном, а після 14-го відчуття справедливості стало особливо загостреним і зник поріг між жеття та смертю.
скоро будуть гранати по інших персонажах, ніж поліцейські.....
і це буде вірно
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08.08.2021 22:35 Відповісти
Гранаты просто домой не надо везти и потом подрывать себя с полицейскими вместо сепаров. Теперь вопрос, кто будет ему инвалидность и полисменам ранения оплачивать? Свои проблемы надо приучаться без оружия решать
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08.08.2021 22:29 Відповісти
за все в ответе ЗЕленский - это его политика полного пофигизма, безответсвености и воровства доводит людей до отчаяния!

при Порохе ветераны себя не взрывали
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08.08.2021 22:38 Відповісти
И уж тем более не сжигали сами себя.
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08.08.2021 22:42 Відповісти
На Майдане в Киеве ночью 11 октября в Киеве 49-летний участник АТО/ООС Николай Мыкитенко совершил акт самосожжения на Майдане Независимости в знак протеста против политики действующей власти


орки убивают Воинов на фронте, ЗЕленский - в тылу !
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08.08.2021 22:47 Відповісти
11 октября 2020 года
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08.08.2021 22:49 Відповісти
Я упомянул именно об этом самосожжении....
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08.08.2021 23:32 Відповісти
Вашего Пороха народ оценил на выборах и сейчас стабильные 15%. Вот только при чём тут он к данной новости или лишь бы везде его втюхать?..
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08.08.2021 22:45 Відповісти
вот о чем ты киздишь?
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08.08.2021 23:37 Відповісти
Тобі ж написали, до порівняння. Це не Порохах оцінили, це оцінка дорослого населення України на незрілість, небажання працювати в першу чергу над собою і прагнення шари. Але, нажаль, люди, які обрали цього виродка, так нічого і не зрозуміли.
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09.08.2021 06:44 Відповісти
тогда цалуй Зелю ниже спины.
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09.08.2021 21:03 Відповісти
при Порохе не было ветеранов
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08.08.2021 23:54 Відповісти
При порохе добробаты и ветераны в тюрьмах сидели
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09.08.2021 05:02 Відповісти
Все 13000.😁
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09.08.2021 07:24 Відповісти
Гранату можна і купити. Тепер це не проблема.
Бачу ти вмієш вирішувати свої проблеми без зброї.
Пиши книгу, як вирішити проблеми побутового характеру в 61 рік без роботи!
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08.08.2021 23:15 Відповісти
А що боязко??? Боязко що можеш опинитись не там і не в тому місці?? А 7 років бути в тому місці- тобто вдома, пити, їсти, спати і війна десь там а не тут, це не боязко?? А тобі потім а що навоювали, а я тебе туди не посилав, а ти там заробітчанином був!
Трясись і пісяй під себе тому що всім відлуння прилетить.
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08.08.2021 22:44 Відповісти
українці і так народ забісований, із адреналіном, а після 14-го роеу відчуття справедливості стало особливо загостреним і зник поріг між життям та смертю.
скоро будуть гранати по інших персонажах, ніж поліцейські.....
і це буде вірно
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08.08.2021 22:51 Відповісти
Спасибо всем, кто ответил, и прошу прощения, что не отвечаю всем по отдельности. Я лишь поднял тему и не претендую на истину. Пусть окончательный ответ скажут психиатры, психологи и прочие эксперты.
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09.08.2021 00:53 Відповісти
зелох выбрасывает миллиарды на асфальт и тратит на петухов в косоворотке - а ветеранам денег нет... они ж не сепары чтобы им особый статус и снижение налогов дать
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08.08.2021 22:28 Відповісти
точно.
виновата не рашка, влезшая в Украину с оккупацией и войной.
виноват - зелох.

какие же вы порохоботы мерзкие!
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08.08.2021 22:34 Відповісти
при Порохе ветераны себя не взрывали
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08.08.2021 22:39 Відповісти
а где ж ты был падла когда зелох обвинял во всем не рашку а порошенко, завали хлеборезку тварь
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08.08.2021 22:41 Відповісти
А де ж ви були з стопіїсят перемирьями і двома мирними мінськими угодамі і формулою штнанмаєра? Ця влада - ваші прямі послідовники.
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08.08.2021 23:20 Відповісти
если между лечением ветеранов и Вэлыком Крадивництвом вы делаете выбор в пользу крадивныцтва, значит вы - ЗЕленский
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08.08.2021 22:42 Відповісти
На 8-м году войны вы наконец то поняли, что виновата рашка? Это не Порох развязал войну, как утверждает зелох? Зелох ВРЕТ???
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08.08.2021 22:50 Відповісти
Яке ж ти хворе. З твоєю логікою, діюча влада, яка навіть агресором Рашку не визнає, а називає її тою стороною, взагалі ніякого відношення до стану війни в країні не має. Запишись на Банкову, та поцьомай свою бездарну гнусяву хвойну у дупу.
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09.08.2021 06:52 Відповісти
Поднял пенсам-УБД с 165% до 210% от минимума з липня цього року....
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09.08.2021 08:46 Відповісти
жолко пацана дуже. а от від чого дах зносе ветеранам, догадуюсь. але нехай на це відповість автор цього листа ветеран АТО, кіборг, патріот України, тренер Кирило Недря.

Скажи Кирило, ти воював за те щоб керівники нафтогазу виписували собі премії по 31 міліону гривень, чи за те щоб коболев отримував премію 4-5 міліонів доларів? чи може за щось іньше? може за те чого не побачив ні ти ні той хто був в кабміні з гранатою ні цей ветеран?
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08.08.2021 22:36 Відповісти
В мене є запитання, а чому вас так бентежить премія керівника у розмірі 31 міліон гривень, але зовсім не бентежить те, що зелені депутатоси списали борги власникам облгазів на 100 мільярдів гривень? У вас що, ця сумма у макитру не вміщається?.
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08.08.2021 23:01 Відповісти
я пишу що прийшли в голову на цей момент. не можу ж я перерахувати все що натворила ця зелена шобла...
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08.08.2021 23:07 Відповісти
Саме тому що зелене кодло зараз руйнує державу, вкрай небезпечно думати ємоціями які викликані першою думкою що прийшла у голову. Саме це використали зелені гниди для поваленя проукраїнської влади, і саме це вони зараз використовують щоб закрити за грати наприклад генерала Павловського.
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08.08.2021 23:16 Відповісти
ти якось не вдало змішуєш в купу цифри які прийшли в голову на момент написання (це можуть бути цифри вибрані з сотень відомих фактів) з емоціями і діями людини в житті.

я просто навів приклад і написав саме ті, цифри які першими прилетіли. а ємоції, це коли стадо баранів голосує за голобородька. коли г.вно називають цукеркою. а назву я свинарчуків чи рюкзаковіх, хто вкрав більше, хто меньше, нема різниці і які суми, головне що крадуть. чомусь три людини зрозуміли мене а ти ні. а може я не в,їхав про що ти писав, це ж діалог.
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08.08.2021 23:48 Відповісти
А мене також це бентежить. Державне підприємство, нічого не виробляє а тільки перепродує, премія 30 млн і гарантоване державою пенсійне забезпечення 2 тис грн. Різницю відчуваєш???
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08.08.2021 23:18 Відповісти
Якщо б мені зараз було 65 мені навіть 2000 грн не світить, максимум 1854 грн.
Коболев 31 мільон звісно не заробив, але слухая "мудрий наріт", я розумію, що якщо я підпишу з державою контракт, за яким я маю отримати наприклад 1% від розміру виграного судового позива, який буде забезпечений моїми діями, та який отримає держава, і лише потім заплатить мені цей 1% від отриманої суми, то я точно знаю, что я не зможу отримати ці гроши.
Бо позов буде наприклад $1 мільярд, а 1% це $10 мільонів. Це буде забагато для патріотів та ветеранів.
Коли ви пишете "нічого не виробляє а тільки перепродує" - ви воюєте за існування совка з його пролетаріатом. І не має різніци чи ви у каментах воюєте, чи ви отримали важкі пораненя на фротні. Ціль у будь якому разі совок.
Саме тому ви й отримали совок, такий собі постмодерн срср у виконанні убер совка зеленського.
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08.08.2021 23:52 Відповісти
Я б зрозумів відсоток виплати винагороди від суми позову для третьої сторони, тобто юридичної фірми чи юриста, який не працює в державній компанії.
Але працівник який і так зобов'язаний відстоювати інтереси компанії в силу своєї роботи, котрий отримує за це зарплатню і доволі не малу то це --абсурд.
Статтю КК України за шкоду заподіяну бездіяльністю ще ніхто не відміняв. Не бажаєш працювати йди таксуй.
Ось моя позиція.
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09.08.2021 09:39 Відповісти
Бо в країні безробіття, хаос, корупція і квітуча бюрократія ..... цього вже занадто але владі - пофіг .....
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08.08.2021 22:40 Відповісти
Якій владі? ЛЮДЯМ пофіг
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08.08.2021 23:49 Відповісти
и ни слова о ПРИЧИНЕ этого поступка...просто "да, подорвал, да жалко пацов патрульных и воина-контузийника"...а вот причина то в чем?? может он был не доволен сегодняшней ситуацией в стране/судах/экономике еще чем то а???
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08.08.2021 22:42 Відповісти
Це і так очевидно...
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08.08.2021 22:47 Відповісти
Причина в тому що держава як і всіх інших його виплюнула! У всіх розумінням цього поняття. Не він зрадив державу а держава його
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08.08.2021 22:49 Відповісти
какая разница, был он чем-то недоволен или всем доволен, программа реабилитации для людей, вернувшихся с войны- это строгая медицинская необходимость, тем более, на 8-ом году войны... ради них, ради их семей, ради нас всех...
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08.08.2021 22:57 Відповісти
Тільки резонанс не в тому, що це зробила порядна і впорядкована людина, а в тому, що до цього призвело!

Так і не висвітив причини.
А вона є. І називається з е л е н с ь к и й.
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08.08.2021 22:43 Відповісти
Там і Порошенко і Зеленський і Каломойський і прокуратура і суди і весь хлам що називається державні діячі
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08.08.2021 22:51 Відповісти
давай-ка Порошенко от ЗЕ-льоных мух !
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08.08.2021 22:53 Відповісти
Система по відношенню до ветеранів почала вибудовуватися з 2016 року. Так що відокремити не вийде. Розпочалось все з урізання норм пільг.
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08.08.2021 23:08 Відповісти
Урізання почалося з зелених. Так, нову систему почали створювати ще на початку 19. Але саме на кінець року більшість замовлень отримала контора, що мала відношення до постачання ще за яника. Але хіба мало бути інакше?
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09.08.2021 00:22 Відповісти
Розмова не про замовлення, а розмова про земельні ділянки, пільгові норми та інші соціальні гарантії котрі прописані в Законах, але влада включно з минулою на це наплювала!
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09.08.2021 09:44 Відповісти
Я вас зрозумів стосовно харчування. А земельні ділянки це все ж питання місцевої влади. Якщо президент (наприклад) буде втручатися в місцеві питання, державні інституції взагалі ніколи не складуться.
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09.08.2021 12:28 Відповісти
Вообще-то причина в НАС! Выбравших и терпящих, жующих пиццу и запивающих ее пивком, смотря по телевизору новости из Песков....
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09.08.2021 08:53 Відповісти
Ветеранів доволі багато. Чому вони не гуртуються ?
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09.08.2021 09:03 Відповісти
Вокруг кого? Белецкий, Береза, Семенченко, Хомчак? Ситуация близка к марксисткому - бродит призрак ефрейтора, верха жрут, а низа тошнит. И Руина, которой 30 лет!
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09.08.2021 09:13 Відповісти
Не вони організовували підрозділи. Були інші, більш принципові. ДЕ ВОНИ ???
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09.08.2021 09:15 Відповісти
І все таки думаю, що це початок. Далі буде...
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08.08.2021 22:47 Відповісти
Если осенью власть собирается по формуле Штайнмайера легализовать сепаров и закрепить в Конституции особый статус Донбасса, пустить воду в Крым для Черноморского флота РФ, когда легализованная "народная милиция" сможет ездить по всей Украине и арестовывать АТОшников, а донецкие-луганские суды будут их судить - то что будут чувствовать воины, прошедшие ад войны, вспоминая своих убитых побратимов - это будут пляски на их костях. Тогда уже заботливо припрятанное оружие на такой случай загремит по всей Украине.
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09.08.2021 00:18 Відповісти
Украину и украинцев пытаются уничтожить два врага. Внешний - кремлёвскоя нечисть и внутренний - слуги кремлёвской нечисти.У приступов отчаяния наших воинов - ветеранов масса причин, и они всем прекрасно известны и понятны. Зеленский и его кодла разоружают армию, кормят солдат на передовой малосъедобным дерьмом, не повышает зарплату военным на передовой, не лечит контуженых и раненых, не обеспечивает реабилитацию ветеранам , не помогает семьям погибших героев.... А в это время транжирит миллиарды на содержание десятков советников Дерьмака, на реставрацию резиденции на Бирючьем, на ремонты в своих киевских дворцах, на полёты в "оманы", на курорты, на бессмысленные зарубежные визиты, разворовал ковидные миллиарды, собирается строить университет ,освободил от налогов игорный бизнес......
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08.08.2021 23:40 Відповісти
Может синька?
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09.08.2021 01:40 Відповісти
От хорошей жизни в синьку не уходят! Богатые любят кокс!
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09.08.2021 08:49 Відповісти
А заметьте - НИ СЛОВА о ПРИЧИНЕ ПОСТУПКА ВЕТЕРАНА! НИ СЛОВА! Молчат... Бояться говорить. В крайнем случае все списывают на ПТС. И то, как то с опаской, боязливо.... А ведь есть причина, по которой тот или иной человек хватается за оружие или гранату.... Зеленые мрази!
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09.08.2021 06:56 Відповісти
зеленский уже довел народ до ручки.. то ли ещё будет
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09.08.2021 07:05 Відповісти
Пенсію на 800гр добавив в серпні,редіска....
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09.08.2021 08:56 Відповісти
это единицам.. остальным по 5 грн
но даже если 800 рн вам и добавили, посчитайте просто что вы могли купить на 800 грн 2 года назад, сейчас в 2-3 раза меньше.. я уж молчу про свет и газ которые с осени тоже в 2 раза подоражают
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09.08.2021 09:32 Відповісти
Я ж і кажу -система -паскудна,шанс в 14му різко поміняти на гуманну прос....ли,а то лише брижі на поверхні....
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09.08.2021 09:41 Відповісти
надо было голосовать правильно в 19ть, а не клоуна выбирать
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09.08.2021 09:42 Відповісти
Ще раз повторюсь -наша проблема -в негуманній системі,а не в її конкретному обличчі...
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09.08.2021 13:48 Відповісти
наша проблема в 73% дебилов которые проголосовали за шута ))
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09.08.2021 20:10 Відповісти
..."И ещё… Мужчины! Братья! Не нужно! Никто и ничто не стоит ваших жизней!...

Смотри, чтобы в окопах этого не услыхали! А то только когда в тихом тылу граната взорветься вспоминаете...
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09.08.2021 08:48 Відповісти
А проблеми в виплеканій багатьма системі .....
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09.08.2021 09:05 Відповісти
А ещё рядом с фоторчкой нужно было рассказать, что ветерана довели. Очень скоро ветераны станут зелёную шоблу из окон выбрасывать, а особо отмороженных садить в бачок и гранату - туда
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09.08.2021 15:19 Відповісти
 
 