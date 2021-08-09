Українські рятувальники продовжують боротися з пожежами в Греції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські рятувальники продовжують боротися з вогнем у Греції. Вчора вдалося загасити окремі осередки і локалізувати пожежу лісу в гірському масиві на території периферії "Спатарі".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом 8 серпня зведеним загоном ДСНС чисельністю 100 осіб на території периферії "Спатарі" між населеними пунктами Трупі та Дафнусса ліквідовано окремі осередки та локалізовано пожежу лісу в гірському масиві по фронту 1 тис. 800 м (з початку робіт 4 тис. 50 м), глибиною до 60 м.

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Роботи з ліквідації пожеж тривають.

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Нагадуємо, 6 серпня зведений загін пожежників з усієї країни прибув до Греції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами. На виконання завдання президента Володимира Зеленського та рішення уряду, сотня рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту "Київ".