Із загиблим під час обстрілу автокрана в Пісках воїном 58-ї ОМПБр Ярославом Семенякою прощатимуться завтра на Сумщині. ФОТО

Завтра, 10 серпня, в селі Підлипне Конотопської об'єднаної громади Сумської області о 12.00 розпочнеться церемонія прощання з Ярославом Володимировичем Семенякою, 01.10.1989 року народження, уродженцем села Калинівка Конотопського району, молодшим сержантом, військовослужбовцям 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 7 серпня в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області в результаті смертельних поранень, зазнаних під час влучання протитанкової керованої ракети в автокран, який надає допомогу місцевим жителям з відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ярослав Семеняка народився в 1989 році. Був призваний за контрактом 25.06.2020 року. У нього залишилися батьки і дружина.

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Як повідомлялося, в суботу, 7 серпня, російські найманці, підло порушивши вимоги Мінських домовленостей, застосували протитанкову керовану ракету по автокрану, який надавав допомогу місцевим жителям з відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури в населеному пункті Піски.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще один воїн поранений. Стан його здоров'я - середньої важкості.

Пізніше стало відомо, що в результаті підлого обстрілу з боку російських найманців загинув боєць 58-ї ОМПБр Ярослав Семеняка.