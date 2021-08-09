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Онкодиспансер на Закарпатті отримає перший в області лінійний прискорювач, - ОДА. ФОТОрепортаж

Клінічний онкологічний диспансер, розташований в Ужгороді, отримає перший в області лінійний прискорювач.

Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, що в Ужгороді, готується до прийому потужного обладнання, яке дасть змогу нашим лікарям врятувати не одну сотню життів. Ідеться про перший у Закарпатській області лінійний прискорювач", - йдеться в повідомленні.

Медустанова, яку реконструюють і обладнають сучасною технікою в рамках президентської програми "Велике будівництво", запрацює до Дня Незалежності. За даними ОДА, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 65 млн грн.

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"У приміщенні завершуються будівельні роботи. Підрядник майже облаштував бункер, у якому розмістять медичний апарат. Планується, що через два тижні в Ужгород приїде сам лінійний прискорювач", - розповів Білецький.

Тепер в медустанові зможуть проводити променеву терапію і радіотерапію з використанням іонізуючого випромінювання.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що з наступного року стартує глобальна реконструкція обласних лікарень в кожному обласному центрі - по одній дорослій та дитячій лікарні.

Онкодиспансер на Закарпатті отримає перший в області лінійний прискорювач, - ОДА 01
Онкодиспансер на Закарпатті отримає перший в області лінійний прискорювач, - ОДА 02
Онкодиспансер на Закарпатті отримає перший в області лінійний прискорювач, - ОДА 03

Автор: 

лікарня (1359) Ужгород (339) онкологія (134) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2048)


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какой ужас!!эти раздвижные двери!!увидев такое пациент от этого умрёт!!(в закарпатье да и украине в целом не имеют понятия?какие должны быть раздвижные двери в медицинском учреждении??
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09.08.2021 12:52 Відповісти
Пациентам в ускорителе делать нечего. Там готовится контраст для ПЭТ-томографии.
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09.08.2021 13:44 Відповісти
я образно высказался,в основе что в любом случае (будет не будет пациент это видеть или нет) а эстетика медучреждения должна присутствовать.(об этом хотел сказать)
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09.08.2021 14:40 Відповісти
И зачем нужен такой ускоритель?которому пациент не нужен?
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23.08.2021 19:35 Відповісти
 
 