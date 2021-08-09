Онкодиспансер на Закарпатті отримає перший в області лінійний прискорювач, - ОДА. ФОТОрепортаж
Клінічний онкологічний диспансер, розташований в Ужгороді, отримає перший в області лінійний прискорювач.
Про це повідомив в Facebook перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, що в Ужгороді, готується до прийому потужного обладнання, яке дасть змогу нашим лікарям врятувати не одну сотню життів. Ідеться про перший у Закарпатській області лінійний прискорювач", - йдеться в повідомленні.
Медустанова, яку реконструюють і обладнають сучасною технікою в рамках президентської програми "Велике будівництво", запрацює до Дня Незалежності. За даними ОДА, загальна кошторисна вартість об'єкта становить 65 млн грн.
"У приміщенні завершуються будівельні роботи. Підрядник майже облаштував бункер, у якому розмістять медичний апарат. Планується, що через два тижні в Ужгород приїде сам лінійний прискорювач", - розповів Білецький.
Тепер в медустанові зможуть проводити променеву терапію і радіотерапію з використанням іонізуючого випромінювання.
Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що з наступного року стартує глобальна реконструкція обласних лікарень в кожному обласному центрі - по одній дорослій та дитячій лікарні.
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