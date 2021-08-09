Нацбанк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України". ФОТО

Національний банк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" номіналом 5 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

На аверсі монети розміщено: композиція, що символізує Україну, - безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки - один із символів України; угорі малий Державний Герб України; написи: Україна (праворуч півколом), 2021 (зліва від герба), номінал монети - 5 гривень (унизу півколом) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображена кольорова вишита стрічка (використано тамподрук), що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації.

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Півколом розміщено написи: 30 років (угорі ліворуч на матовому тлі) незалежності України (справа на дзеркальному тлі).