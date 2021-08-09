УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7953 відвідувача онлайн
Новини Фото
13 281 18

Нацбанк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України". ФОТО

Національний банк з 10 серпня вводить в обіг пам'ятну монету "До 30-річчя незалежності України" номіналом 5 грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

На аверсі монети розміщено: композиція, що символізує Україну, - безкраї поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки - один із символів України; угорі малий Державний Герб України; написи: Україна (праворуч півколом), 2021 (зліва від герба), номінал монети - 5 гривень (унизу півколом) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

Нацбанк з 10 серпня вводить в обіг памятну монету До 30-річчя незалежності України 01

На реверсі монети зображена кольорова вишита стрічка (використано тамподрук), що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації.

Читайте також: "Чорнобиль. Відродження": Нацбанк вводить в обіг нову пам'ятну монету із зображенням коня Пржевальського. ФОТО

Півколом розміщено написи: 30 років (угорі ліворуч на матовому тлі) незалежності України (справа на дзеркальному тлі).

Автор: 

День Незалежності (701) монети (274) НБУ (10364)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
А почему не обоссаный петух в косоворотке?

Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" - Цензор.НЕТ 5710
показати весь коментар
09.08.2021 12:58
+1
Будет в свободном обороте или для продажи коллекционерам?
показати весь коментар
09.08.2021 13:03
+1
Дятел, хто? Весь прибуток йде в бюджет
показати весь коментар
09.08.2021 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько бабла срубят, козлы.
показати весь коментар
09.08.2021 12:58 Відповісти
Дятел, хто? Весь прибуток йде в бюджет
показати весь коментар
09.08.2021 13:07 Відповісти
ну это всё сразу же скупают барыги прямо у нацбанка .. а потом продают коллекционерам в втридорога .. простые люди эти юбилейки видят только на картинках ..
показати весь коментар
09.08.2021 13:26 Відповісти
що ти несеш??? чи аби висратися ??? заходиш на сайт НБУ і замовляєш https://bank.gov.ua/WebSelling/Home/Detail?type_prod=newmon
показати весь коментар
09.08.2021 13:32 Відповісти
Там на все монеты говорит "Продукція для замовлення відсутня."...
И ничего заказать не даёт. Вообще.
показати весь коментар
09.08.2021 18:26 Відповісти
А почему не обоссаный петух в косоворотке?

Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" - Цензор.НЕТ 5710
показати весь коментар
09.08.2021 12:58 Відповісти
Журавли летят над черным покровам Украины.
показати весь коментар
09.08.2021 12:59 Відповісти
Будет в свободном обороте или для продажи коллекционерам?
показати весь коментар
09.08.2021 13:03 Відповісти
вводит в обращение памятную монету...значит для коллекционеров..
В свободном обороте обиходные монеты..
Раньше хоть одну гривну могли выпустить...юбилейную..а сейчас учитывая ее размер вряд ли..
показати весь коментар
09.08.2021 13:14 Відповісти
Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" - Цензор.НЕТ 3431
показати весь коментар
09.08.2021 13:17 Відповісти
Она что одна золотая?? Их много разных... и серебрянные есть..
показати весь коментар
09.08.2021 13:19 Відповісти
Если сразу по цене нацбанка купить...то очень выгодное вложение денег.. если деньги конечно есть..
Монеты в цене не падают..
показати весь коментар
09.08.2021 13:21 Відповісти
в свободном обороте ни одной юбилейной монеты у нас никогда не было ..
показати весь коментар
09.08.2021 13:27 Відповісти
Были...и не одна..
показати весь коментар
09.08.2021 14:15 Відповісти
Ну почему же..?? 1 гривна евро 2012...60 лет победы...60 лет освобождения Украины...65 лет победы...70 лет победы..20 лет гривне...это все обиходные монеты....некоторые редкие...некоторые довольно часто попадались..
показати весь коментар
09.08.2021 13:51 Відповісти
мне никогда не попадались и моим знакомым тоже ..
показати весь коментар
09.08.2021 14:37 Відповісти
Мне попадались просто в магазе. Целую жменю насобирал.
показати весь коментар
09.08.2021 18:30 Відповісти
 
 