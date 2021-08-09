У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить. ФОТОрепортаж
У центрі Кривого Рогу розташовали величезне звалище шлаку. Згідно з кадастровою картою воно перебуває у власності громади міста.
Про це в Facebook повідомив депутат Криворізької міської ради Максим Трач, інформує Цензор.НЕТ.
"А ви в курсі, що в Кривому Розі, просто в центрі – з'явилося величезне нове звалище шлаку?!? Металургійний район!!! Перевірив по кадастровій карті: понад 15 га фактично звалища, на якому переробляють і складують шлак. Що ціково - ділянка немає кадастрового номеру, а це значить що вона у власності громади міста", - йдеться в повідомленні.
Трач опублікував фото звалища, скріншоти Google Maps і публічної кадастрової карти.
"У мене виникають питання. Багато питань:
- Хто та на якій підставі користується даною ділянкою? Ділянку офіційно надано підприємству на умовах договору оренди чи це темні справи
- Хто, скільки і за якою ставкою платить місту за користування землею
- Хто, скільки податків платить зі своєї діяльності, яку розгорнуто на ділянці
- Хто та звідки постачає сировину для переробки і куди постачається перероблена підприємством продукція
- Хто та коли дав дозвіл на організацію на території міста Кривий Ріг нового звалища шлаку Нашому місту не вистачає відвалів металургійних заводів, то тепер шлак буде отруювати мешканців, яким відвали шлаку підсунули просто під ніс
- Скільки тисяч тон і яких саме шлаків складовано на цьому звалищі
- Скільки шкідливих речовин вже потрапило до ґрунтових вод з відвалів шлаків, складованих очевидно незаконно
- Хто буде компенсувати шкоду довкіллю Хто відновить здоров'я мешканців Чи хтось компенсує їм сусідство з незаконними відвалами
- Хто з міських посадовців отримує неправомірну вигоду від користування ділянкою
- Яких збитків зазнає бюджет міста Кривий Ріг, і якої шкоди завдається нашому довкіллю від такої діяльності
- Чи знає про це міський голова і що він скаже на це
Хоча, можливо, все законно, і роботу цього шлакового звалища санкціонувала Державна екологічна інспекція, офіс якої працює в Кривому Розі?!"- зазначив депутат.
Будь ласка, зачекайте...
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Більшого все одно не заслуговують
https://www.youtube.com/channel/UCIVm9dWMYZIh4-dLougYVdg Мирослав Олешко https://www.youtube.com/post/UgwB8QOYqNmn2v4iF-V4AaABCQ 3 месяца назад
Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. Обращаются в инстанции, в суды, к главе ОДА - все бестолку. Потому что друзьям Зеленского нужно зарабатывать, а затем строить себе новые дома (что собственно и делает теперь Юзик). Это жуткая история, которая наглядно показывает лицо этой власти и лицо Президента Украины. Который своим друзьям разрешил все: грабить, деребанить и даже травить людей.
город воспитавший какуюразницу
Вот площа Визволення, вул. Українська і Миру, Первомайська- єто центр.
На перехресті річок Інгулець і Саксагань стояла легендарна хата козака Рога.
Ну это крывые роги, это уникумы. Это может быть только там.Они и шламохранилище в центре города построили и.....и.... через дорогу санаторий!!!! га-га-га-га