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У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить. ФОТОрепортаж

У центрі Кривого Рогу розташовали величезне звалище шлаку. Згідно з кадастровою картою воно перебуває у власності громади міста.

Про це в Facebook повідомив депутат Криворізької міської ради Максим Трач, інформує Цензор.НЕТ.

"А ви в курсі, що в Кривому Розі, просто в центрі – з'явилося величезне нове звалище шлаку?!? Металургійний район!!! Перевірив по кадастровій карті: понад 15 га фактично звалища, на якому переробляють і складують шлак. Що ціково - ділянка немає кадастрового номеру, а це значить що вона у власності громади міста", - йдеться в повідомленні.

Трач опублікував фото звалища, скріншоти Google Maps і публічної кадастрової карти.

"У мене виникають питання. Багато питань:

  • Хто та на якій підставі користується даною ділянкою? Ділянку офіційно надано підприємству на умовах договору оренди чи це темні справи
  • Хто, скільки і за якою ставкою платить місту за користування землею
  • Хто, скільки податків платить зі своєї діяльності, яку розгорнуто на ділянці
  • Хто та звідки постачає сировину для переробки і куди постачається перероблена підприємством продукція
  • Хто та коли дав дозвіл на організацію на території міста Кривий Ріг нового звалища шлаку Нашому місту не вистачає відвалів металургійних заводів, то тепер шлак буде отруювати мешканців, яким відвали шлаку підсунули просто під ніс
  • Скільки тисяч тон і яких саме шлаків складовано на цьому звалищі
  • Скільки шкідливих речовин вже потрапило до ґрунтових вод з відвалів шлаків, складованих очевидно незаконно
  • Хто буде компенсувати шкоду довкіллю Хто відновить здоров'я мешканців Чи хтось компенсує їм сусідство з незаконними відвалами
  • Хто з міських посадовців отримує неправомірну вигоду від користування ділянкою
  • Яких збитків зазнає бюджет міста Кривий Ріг, і якої шкоди завдається нашому довкіллю від такої діяльності
  • Чи знає про це міський голова і що він скаже на це

Хоча, можливо, все законно, і роботу цього шлакового звалища санкціонувала Державна екологічна інспекція, офіс якої працює в Кривому Розі?!"- зазначив депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держекоінспекція виявила 80 нелегальних сміттєзвалищ на Київщині. Їхня загальна площа - 900 га

У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить 01
У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить 02
У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить 03
У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить 04
У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить 05
У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить 06
У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить 07

Автор: 

Кривий Ріг (1358) звалище (165)


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Топ коментарі
+27
И это они называют проблемой? Тут уже третий год, как не могут криворожский шлак с кресла президента Украины убрать...
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09.08.2021 14:08
+17
Заводи димлять, мусорка смердить...все найкраще для виборців зеленського.
Більшого все одно не заслуговують
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09.08.2021 14:06
+12
Кривой Рог должен страдать..
город воспитавший какуюразницу
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09.08.2021 14:12
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Заводи димлять, мусорка смердить...все найкраще для виборців зеленського.
Більшого все одно не заслуговують
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09.08.2021 14:06 Відповісти
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат - Цензор.НЕТ 5496
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09.08.2021 14:06 Відповісти
И это они называют проблемой? Тут уже третий год, как не могут криворожский шлак с кресла президента Украины убрать...
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09.08.2021 14:08 Відповісти
Опередил! Я хотел написать,что на улице Банковой,ну и т.д...Ну, то такэ
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09.08.2021 14:16 Відповісти
Я Вас понимаю. Тут уже немало форумчан высказались в таком же духе.
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09.08.2021 14:34 Відповісти
Це взагалі на Цензорі стає проблемою! Тільки-но зберешся щось написати про ЗЕ!, а все вже написано та залайковано. Що за люди?! Як за ними встигнути, х.з.
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09.08.2021 14:58 Відповісти
Та просто никто не заметил. Там народ привычный.
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09.08.2021 14:09 Відповісти
Нужно там концерт организовать с роялем )))
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09.08.2021 14:09 Відповісти
Так там же юзик-смотрящий от квартала. Так пусть он эту свалку сожрьот, кабан дебильный! Нажрьотся наконец.)
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09.08.2021 14:09 Відповісти
Ця пліснява криворізька зараза розповзлась по всій країні.
https://www.youtube.com/channel/UCIVm9dWMYZIh4-dLougYVdg Мирослав Олешко https://www.youtube.com/post/UgwB8QOYqNmn2v4iF-V4AaABCQ 3 месяца назад
Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. Обращаются в инстанции, в суды, к главе ОДА - все бестолку. Потому что друзьям Зеленского нужно зарабатывать, а затем строить себе новые дома (что собственно и делает теперь Юзик). Это жуткая история, которая наглядно показывает лицо этой власти и лицо Президента Украины. Который своим друзьям разрешил все: грабить, деребанить и даже травить людей.
У центрі Кривого Рогу влаштували величезне звалище шлаку - влада мовчить - Цензор.НЕТ 4885
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09.08.2021 14:45 Відповісти
Кривой Рог должен страдать..
город воспитавший какуюразницу
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09.08.2021 14:12 Відповісти
Ждут Зеленского. Воно им поможет.
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09.08.2021 14:14 Відповісти
хм.. а Вы знаете что часть этого "опасного шлака" уже перевезли в Киев на Банковую, КМ и ВР и переименовали под кодовым именем в "кварал95"!!!
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09.08.2021 14:14 Відповісти
ну шо " какая разница " или все таки какая то разница есть ?
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09.08.2021 14:19 Відповісти
То вы шлачку еще в Макеевке не видели )) - Позор. Это сырье для стройработ. В том числе и дорог.
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09.08.2021 14:20 Відповісти
В центре Кривого Рога устроили огромную свалку шлака - власти молчат - Цензор.НЕТ 1332
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09.08.2021 14:25 Відповісти
Звоните Юзику, он парЕшает!
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09.08.2021 14:32 Відповісти
вчера тысячка с ее матрасами, сегодня свалка - интрига что зеленский скажет?
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09.08.2021 14:36 Відповісти
Ну какой же єто центр Кривого Рога.
Вот площа Визволення, вул. Українська і Миру, Первомайська- єто центр.
На перехресті річок Інгулець і Саксагань стояла легендарна хата козака Рога.
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09.08.2021 14:44 Відповісти
Ніякого Козака Рога не існувало. Назві Кривий Ріг тисячі років. Цю назву дав етнос Сакси. Перекладається: холодний голос Бога.
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09.08.2021 17:09 Відповісти
Га-га-га!!! все идет с ведома мера, а это ОПЗЖ!!! И именно он, лично!!! договаривался за отправку шлама и....и..погрузку его эшелонами на тупиковой станции возле Днепропетровского шоссе. Вот ее координаты 47,930091 ,33,473192. Но самое интересное, что шлам везли сорокатониками через весь город оставляя после себя черную пелену на окнах домов.
Ну это крывые роги, это уникумы. Это может быть только там.Они и шламохранилище в центре города построили и.....и.... через дорогу санаторий!!!! га-га-га-га
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09.08.2021 14:46 Відповісти
В п'ятницю на РНБО розберуть ситуацію зі шламом і аномально високим відсотком дибілів в Кривому Розі)
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09.08.2021 14:49 Відповісти
не надо забывать, что Кривой Рог - родной город нашего президента, и эта свалка там не случайно, он там контролирует абсолютно все процессы через Юзика
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09.08.2021 23:11 Відповісти
 
 