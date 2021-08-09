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СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації "Ндрангета" в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу.

Під час спецоперації в Одесі затримано трьох організаторів наркобізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.

За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найбільших у світі злочинних організацій "Ндрангета".

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Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну в ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний "товар" зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Під час поглибленого митного огляду вантажу в Морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.

Для документування протиправної діяльності учасників наркоугруповання проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної поставки.

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За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали біля порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.

Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували "зустріти" нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії з встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

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Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації Ндрангета в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС 01
СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації Ндрангета в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС 02
СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації Ндрангета в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС 03
СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації Ндрангета в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС 04
СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації Ндрангета в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС 05
СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації Ндрангета в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС 06

контрабанда (1823) наркотики (1447) Одеса (5451) СБУ (12809)


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Топ коментарі
+12
60 кг. Кокаїну?!
Вау! Чекаємо від Бубочки нових відосіків!
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09.08.2021 15:44
+9
СБУ разоблачила членов всемирно преступной организации "Ндрангета" в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС - Цензор.НЕТ 5782
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09.08.2021 15:51
+8
Со следами белого порошка под носом? ))
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09.08.2021 15:46
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60 кг. Кокаїну?!
Вау! Чекаємо від Бубочки нових відосіків!
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09.08.2021 15:44 Відповісти
Со следами белого порошка под носом? ))
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09.08.2021 15:46 Відповісти
СБУ разоблачила членов всемирно преступной организации "Ндрангета" в Одессе: курировали контрабанду кокаина в ЕС - Цензор.НЕТ 5782
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09.08.2021 15:51 Відповісти
А зельцман чьо? Не расстроился? Хотя, ему хватит и ранее завезенного...)
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09.08.2021 15:46 Відповісти
Зеленский их в асфальт закатает.
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09.08.2021 15:51 Відповісти
на святоє покусілісь. прада вова
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09.08.2021 16:19 Відповісти
Газопровод в Европу можно перепрофилировать с большой пользой для бюджета.
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09.08.2021 16:48 Відповісти
Что-то я про Ндрангету в Украине впервые слышу. Это точно Ндрангета или может кто-то другой?
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09.08.2021 16:53 Відповісти
Босса Ндрангеты Доменико Павильянити арестовали на днях в Мадриде. Не досидел, был выпущен по ошибке:

https://nv.ua/world/countries/domeniko-pavilyaniti-arestovan-v-ispanii-video-poslednie-novosti-50175870.html

https://www.euronews.com/2021/08/05/ndrangheta-boss-domenico-paviglianiti-arrested-by-spanish-and-italian-police-in-madrid
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09.08.2021 17:24 Відповісти
Неохота смылку искать, в Неаполе на днях арестовпли 70 летнюю женщину - босса Ндрангеты. Похоже кто то помог СБу найти груз кокса.
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09.08.2021 19:30 Відповісти
Ні,це бос Гоморри кампанійської заарештована.
Ндрангетта калабрійська.
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10.08.2021 07:17 Відповісти
Уважуха Полиция!!!! Приятно!!!
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10.08.2021 09:48 Відповісти
 
 