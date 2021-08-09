СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації "Ндрангета" в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
СБУ заблокувала контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу.
Під час спецоперації в Одесі затримано трьох організаторів наркобізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.
У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.
За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найбільших у світі злочинних організацій "Ндрангета".
Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну в ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний "товар" зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.
Під час поглибленого митного огляду вантажу в Морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.
Для документування протиправної діяльності учасників наркоугруповання проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної поставки.
За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали біля порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.
Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували "зустріти" нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.
У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії з встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.
Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
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