СБУ викрила членів всесвітньої злочинної організації "Ндрангета" в Одесі: курирували контрабанду кокаїну в ЄС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ заблокувала контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу.

Під час спецоперації в Одесі затримано трьох організаторів наркобізнесу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.

За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найбільших у світі злочинних організацій "Ндрангета".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наркоплантацію, на якій вирощувалося конопель на 130 млн грн, виявлено в Кривому Розі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну в ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний "товар" зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Під час поглибленого митного огляду вантажу в Морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.

Для документування протиправної діяльності учасників наркоугруповання проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної поставки.

Також читайте: Вилучення партії героїну на понад 1 млрд грн: затримано третього учасника наркоугруповання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали біля порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.

Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували "зустріти" нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.

У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії з встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Також читайте: В аеропорту "Бориспіль" затримали двох наркокур'єрів із 2 кг кокаїну: один перевозив "товар" в особистих речах, інший - у шлунку. ФОТОрепортаж

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.











