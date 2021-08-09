Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський відвідав командно-штабне тренування за участю командування об’єднаних сил та інших органів військового управління Збройних Сил України із залученням військових частин та підрозділів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Підкреслюється, що у 235-му Міжвидовому центрі підготовки підрозділів "Широкий лан" Глава держави ознайомився з практичною роботою командування об'єднаних сил ЗСУ з управління об'єднаним управлінням військами.

Зокрема, президент спостерігав за тим, як протиповітряна оборона відпрацьовує відбиття повітряного нападу противника, а армійська авіація здійснює підтримку наземних сил та забезпечує висадку десанту.

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У маневрах взяли участь винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація Повітряних Сил ЗСУ, зокрема безпілотні літальні апарати "Байрактар". Також Зеленський спостерігав за діями ракетних військ і артилерії з бойовими стрільбами з різних артилерійських систем, зокрема реактивних, під час підтримки дій військ.

"Крім того, успішно відбулися практичні стрільби протитанкових підрозділів прямою наводкою та з ракетних комплексів "Джавелін", "Стугна", "Корсар" по броньованих об'єктах противника", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що навчання триватимуть з 9 до 13 серпня.

Крім іншого Зеленський ознайомився з новозбудованими інфраструктурними об'єктами військового містечка Міжвидового центру підготовки підрозділів "Широкий лан".

Військове містечко споруджене за стандартами НАТО та розраховане на 2500 осіб. Зокрема, президент оглянув казарму, спортивний майданчик та їдальню, а також пообідав з військовослужбовцями у солдатській їдальні.



























