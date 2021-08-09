Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні. ФОТОрепортаж
Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський відвідав командно-штабне тренування за участю командування об’єднаних сил та інших органів військового управління Збройних Сил України із залученням військових частин та підрозділів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Підкреслюється, що у 235-му Міжвидовому центрі підготовки підрозділів "Широкий лан" Глава держави ознайомився з практичною роботою командування об'єднаних сил ЗСУ з управління об'єднаним управлінням військами.
Зокрема, президент спостерігав за тим, як протиповітряна оборона відпрацьовує відбиття повітряного нападу противника, а армійська авіація здійснює підтримку наземних сил та забезпечує висадку десанту.
У маневрах взяли участь винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація Повітряних Сил ЗСУ, зокрема безпілотні літальні апарати "Байрактар". Також Зеленський спостерігав за діями ракетних військ і артилерії з бойовими стрільбами з різних артилерійських систем, зокрема реактивних, під час підтримки дій військ.
"Крім того, успішно відбулися практичні стрільби протитанкових підрозділів прямою наводкою та з ракетних комплексів "Джавелін", "Стугна", "Корсар" по броньованих об'єктах противника", - випливає з повідомлення.
Зазначається, що навчання триватимуть з 9 до 13 серпня.
Крім іншого Зеленський ознайомився з новозбудованими інфраструктурними об'єктами військового містечка Міжвидового центру підготовки підрозділів "Широкий лан".
Військове містечко споруджене за стандартами НАТО та розраховане на 2500 осіб. Зокрема, президент оглянув казарму, спортивний майданчик та їдальню, а також пообідав з військовослужбовцями у солдатській їдальні.
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Они изволили посмотреть шоу с "потешными полками", потом устав, они изволили отобедать в солдатской столовой, куда солдат впустили только когда их величество закончил!
Откуда я это знаю?! Элементарно! 1. Перед клоуном никого нет 2. Тарелки с салатами выставлены, пустых мест нет 3. Лотки полные еды, а значит еще никто ничего не брал 4. Очереди сзади я тоже не наблюдаю (на заднем фоне выпирает стена и если бы там была очередь, то она бы огибала стену и выглядывала слева на фото)
И тут каждый из солдат подумал, что если прокричать "Пошел на х...й!",
то в толпе этого будет не слышно...
- Вот, представьте себе, что вы идете по полю, а вам навстречу идут
белый генерал и красноармеец. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Засадили его в тифозные бараки.
В 1937-ом привозят его в НКВД на допрос:
- Представьте себе, что вы идете по улице, а вам навстречу идут
иностранный шпион и коммунист. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Сослали его в Сибирь.
В 1943-ем привезли украинца в особый отдел:
- Вот идете вы по лесу, а вам навстречу фашист и советский
герой партизан. Кого вы убьете?
Он: "А ви б кого?"
- Я? Фашиста, конечно!
- Ось бачите, знов мені москаль дістався...
А ні вони разом зі шмарклею насміхалися над Україною в Юомалі.
Олл ин клузив !
почему не пишут?
Порох обеспечил.
понавибирали амебу наркозалежну, яка без опікуна від ФСБ д"Ермака - взагалі порожнє місце
Нехай хоч вигляд зробить, що керує країною