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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні. ФОТОрепортаж

Під час робочої поїздки до Миколаївської області президент України Володимир Зеленський відвідав командно-штабне тренування за участю командування об’єднаних сил та інших органів військового управління Збройних Сил України із залученням військових частин та підрозділів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Підкреслюється, що у 235-му Міжвидовому центрі підготовки підрозділів "Широкий лан" Глава держави ознайомився з практичною роботою командування об'єднаних сил ЗСУ з управління об'єднаним управлінням військами.

Зокрема, президент спостерігав за тим, як протиповітряна оборона відпрацьовує відбиття повітряного нападу противника, а армійська авіація здійснює підтримку наземних сил та забезпечує висадку десанту.

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У маневрах взяли участь винищувальна, штурмова, транспортна та безпілотна авіація Повітряних Сил ЗСУ, зокрема безпілотні літальні апарати "Байрактар". Також Зеленський спостерігав за діями ракетних військ і артилерії з бойовими стрільбами з різних артилерійських систем, зокрема реактивних, під час підтримки дій військ.

"Крім того, успішно відбулися практичні стрільби протитанкових підрозділів прямою наводкою та з ракетних комплексів "Джавелін", "Стугна", "Корсар" по броньованих об'єктах противника", - випливає з повідомлення.

Зазначається, що навчання триватимуть з 9 до 13 серпня.

Крім іншого Зеленський ознайомився з новозбудованими інфраструктурними об'єктами військового містечка Міжвидового центру підготовки підрозділів "Широкий лан".

Військове містечко споруджене за стандартами НАТО та розраховане на 2500 осіб. Зокрема, президент оглянув казарму, спортивний майданчик та їдальню, а також пообідав з військовослужбовцями у солдатській їдальні.

Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 01
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 02
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 03
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 04
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 05
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 06
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 07
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 08
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 09
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 10
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 11
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 12
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 13
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні 14

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Миколаївська область (2271) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+36
В 1918-ом году вызывают украинца в Смольный и допрашивают:
- Вот, представьте себе, что вы идете по полю, а вам навстречу идут
белый генерал и красноармеец. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Засадили его в тифозные бараки.
В 1937-ом привозят его в НКВД на допрос:
- Представьте себе, что вы идете по улице, а вам навстречу идут
иностранный шпион и коммунист. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Сослали его в Сибирь.
В 1943-ем привезли украинца в особый отдел:
- Вот идете вы по лесу, а вам навстречу фашист и советский
герой партизан. Кого вы убьете?
Он: "А ви б кого?"
- Я? Фашиста, конечно!
- Ось бачите, знов мені москаль дістався...
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09.08.2021 17:01
+33
Четырежды "служивший" бубочка про армию вспомнил.Грёбаный цирк продолжается
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09.08.2021 16:48
+25
показуха наше фсьо!
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09.08.2021 16:48
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показуха наше фсьо!
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09.08.2021 16:48 Відповісти
Вова не наделай глупостей пока ПАПИК готовит встречу с Байденом!
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09.08.2021 17:08 Відповісти
Оборонный заказ 3 года в заднице но фоточек нет
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09.08.2021 17:13 Відповісти
приказ издал о ротации в ООС на 9-12 месяцев - дохрена ВСУ денег тратит на поездки туда обратно каждые 6 месяцев а он у нас парень экономный всё в Велике Крадівництво вкладає потвора . люди и так массово увольняться начали
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09.08.2021 17:58 Відповісти
Четырежды "служивший" бубочка про армию вспомнил.Грёбаный цирк продолжается
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09.08.2021 16:48 Відповісти
клубнику и абрикосы зельцу не давать
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09.08.2021 17:00 Відповісти
Вот так Вальодя "Три повестки" попал в армию, Зебиратели его туда отправили говнокомандующим, а он им в ответ тарифами, тарифами, а потом ценами, ценами....
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09.08.2021 17:39 Відповісти
Оно не про армию вспомнило!
Они изволили посмотреть шоу с "потешными полками", потом устав, они изволили отобедать в солдатской столовой, куда солдат впустили только когда их величество закончил!
Откуда я это знаю?! Элементарно! 1. Перед клоуном никого нет 2. Тарелки с салатами выставлены, пустых мест нет 3. Лотки полные еды, а значит еще никто ничего не брал 4. Очереди сзади я тоже не наблюдаю (на заднем фоне выпирает стена и если бы там была очередь, то она бы огибала стену и выглядывала слева на фото)
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09.08.2021 19:09 Відповісти
Если потом появится фото, где он обедает в окружении солдат - это будет цирк чистой воды!!!
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09.08.2021 19:10 Відповісти
Главное пожрать, объедает солдат зелёный шаромыжник!
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09.08.2021 16:49 Відповісти
говорят планокуров на хавчик пробивает после употребления, не верю!!!
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09.08.2021 18:03 Відповісти
Шота не видно солдат. Ссытся Бубочка. Как всегда.
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09.08.2021 16:49 Відповісти
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 2218
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09.08.2021 21:47 Відповісти
Єдине фото де зі спини зняті двое людей схожих на бійців ВСУ. Решта фото - збіговисько уклоністів інспектує ВСУ.
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10.08.2021 08:40 Відповісти
Генерал - строю солдат: "Здравия желаю!"
И тут каждый из солдат подумал, что если прокричать "Пошел на х...й!",
то в толпе этого будет не слышно...
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09.08.2021 16:51 Відповісти
В 1918-ом году вызывают украинца в Смольный и допрашивают:
- Вот, представьте себе, что вы идете по полю, а вам навстречу идут
белый генерал и красноармеец. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Засадили его в тифозные бараки.
В 1937-ом привозят его в НКВД на допрос:
- Представьте себе, что вы идете по улице, а вам навстречу идут
иностранный шпион и коммунист. Кого вы убьете?
Украинец: "Москаля вб'ю !"
Сослали его в Сибирь.
В 1943-ем привезли украинца в особый отдел:
- Вот идете вы по лесу, а вам навстречу фашист и советский
герой партизан. Кого вы убьете?
Он: "А ви б кого?"
- Я? Фашиста, конечно!
- Ось бачите, знов мені москаль дістався...
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09.08.2021 17:01 Відповісти
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09.08.2021 18:04 Відповісти
Блин, у этого идиота всьо со жрачкой связано! Как у студентов. Где бы пожрать на шару? Или это чисто еврейское? С тортиком пришел, с тортиком ушел?! Клубнику, черешню, абрикосы привез, шлимазл?!
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09.08.2021 16:51 Відповісти
Давайте гифку с ыном...где он в бинокль смотрит...ракурс один в один...😀
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09.08.2021 16:52 Відповісти
Не, 1 в 1 не будет, там вождя со спины фоткать...расстрелом попахивает. А так да, те же "героические позы"
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 7218
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09.08.2021 19:18 Відповісти
У него есть другой пример для подражания
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 8696
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09.08.2021 19:21 Відповісти
Лично меня выбешивает его манера подкатывать рукава, всегда когда посещает вояк так делает. Его вид как бы говорит "Что вам тут надо сделать, я сейчас все сделаю..." НО лично у меня ассоциации с Вовкой из совкового мультика "Вовка в тридевятом царстве" ("И так сойдет" типа "Какая разница")Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 2108
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 672
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09.08.2021 19:32 Відповісти
А Дєрьмак теж тоді був з ним?
А ні вони разом зі шмарклею насміхалися над Україною в Юомалі.
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09.08.2021 17:03 Відповісти
ешь гавно - не отвлекайся...
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09.08.2021 17:05 Відповісти
Та за тобой разве успеешь!
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09.08.2021 17:11 Відповісти
ты кайфуешь быть гавнюком? или просто кацап?
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09.08.2021 17:32 Відповісти
Только он ел когда все ели,а не сидели с пустыми тарелками,ублюдок)
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09.08.2021 17:09 Відповісти
І такий думає: даремно я чотири рази уклонявся... Після каденції обов'язково піду до лав Збройних Сил!
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09.08.2021 16:53 Відповісти
___столовая(!). на учениях (!) .
Олл ин клузив !
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09.08.2021 16:53 Відповісти
В Николаеве что заморозки сегодня?? Кочему в куртках и плащах? У меня +32. Трава зеленая, крашеная что ли? Или фоткам полгода...
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09.08.2021 16:54 Відповісти
кондиционеры проклятые)
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09.08.2021 18:06 Відповісти
Так там де два броніка знизу,бо бз дошно.
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09.08.2021 20:09 Відповісти
Фоточки это конечно хорошо, но неплохо было бы увидеть видео с этими самыми "практическими стрельбами". Видео почему-то нет и меня терзают смутные сомнения ... В покатушках/побегушках я не сомневаюсь, а вот на счет стрельб ...
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09.08.2021 16:55 Відповісти
За якими ознаками на одязі цього чувака можна зрозуміти що він має стосунок до ВСУ?
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09.08.2021 16:57 Відповісти
А шо, хіба є знаки розпізнавання для уклоністів і дезертирів? Кущі на погонах? У Бубочки тоді повинно бути по три на кожному плечі.
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09.08.2021 18:48 Відповісти
зе-упырь ни шагу не делает без своей любовницы - дерьмака.
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09.08.2021 16:57 Відповісти
а покакать сходил?
почему не пишут?
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09.08.2021 17:01 Відповісти
Що оно везде жрет?
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09.08.2021 17:07 Відповісти
первый-и в столовой первый...
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09.08.2021 17:12 Відповісти
Скоро он заявил, что Томос это его заслуга.
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09.08.2021 17:14 Відповісти
його заслуга - Термос.
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09.08.2021 17:17 Відповісти
чого його в море не викинули ?
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09.08.2021 17:17 Відповісти
Приїхало дві бєстолочі... порозважатись і похавати.
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09.08.2021 17:19 Відповісти
очень приятно, царь
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09.08.2021 17:20 Відповісти
Как же по-идиотски выглядит вся эта гоп-компания с Банковой на фоне армии. Чужеродная опухоль продолжает шапито.
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09.08.2021 17:23 Відповісти
Во какая раздача в солдатской столовой!
Порох обеспечил.
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09.08.2021 17:33 Відповісти
Как я не люблю показуху. Лучше бы просветил , что там с оборонзаказом на 2021 год?
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09.08.2021 17:36 Відповісти
Глупо думать, что засланный троянский конь будет выполнять оборонзаказ.
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09.08.2021 17:38 Відповісти
Выполняет правительство. Он (Вова) харант.
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09.08.2021 17:46 Відповісти
Гарант и Главнокомандующий, который ставит подпись на всех оборонзаказах. Учитывая то, что по факту этот клоун - засланный троянский конь, который ввел на ключевые должности пророссийских людей, а сам продолжает гримасничать и впаривать малообразованному народу очередную туфту...об оборонзаказах и прочих вещах, укрепляющий государственность Украины, в ближайшее время можно и не думать. По факту противоположное - показать, что Украина-это цирк, а не демократическое государство в Европе.
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09.08.2021 18:03 Відповісти
До цирку най би воно сходило.
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09.08.2021 17:41 Відповісти
По стандартам НАТО ШирЛан должен был строиться 3 месяца,а у нас -почти 5 лет и тяп-ляп.Дилетантам доверили.Но Президент не пилюли приехал раздавать.Армейцам желательно дать диетологов от Кличков.Чтобы генералы были стройными, а не арбузами с сухим хвостиком.
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09.08.2021 17:44 Відповісти
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 2670
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09.08.2021 17:55 Відповісти
А солдатський туалет посЄтіл?...
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09.08.2021 18:01 Відповісти
Та Воно там,як мінімум,тричі пос рало
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09.08.2021 20:11 Відповісти
Так одне діло покакати, а друге обкакатись...
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09.08.2021 20:16 Відповісти
А там два в одному.
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09.08.2021 21:04 Відповісти
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09.08.2021 22:53 Відповісти
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 6055
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09.08.2021 18:07 Відповісти
пля я понял кого мне дермак напоминает Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 8613
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09.08.2021 18:42 Відповісти
Еще немного и стаю беркутов подымет на перелет или гетьманску булаву со дна Днепра достанет, кск старший коллега из за поребрика.
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09.08.2021 18:08 Відповісти
сором і ганьба, говнокомандувач-турИст чхати хотів на солдат, що гинуть майже кожен день.. воно тільки сере та жере..
понавибирали амебу наркозалежну, яка без опікуна від ФСБ д"Ермака - взагалі порожнє місце
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09.08.2021 18:11 Відповісти
И вообще глупо винить этого клоуна во всем что происходит. Клоун выполняет свою задачу на "5". Мы смеемся с него, говорим какое оно недалекое. Но если изменить свой ракурс взгляда и наконец-то уже осознать, что идет война, тогда все станет на свои места, и этот клоун станет троянским конем, который завел на ключевые должности пророссийских, людей. Эти люди ломают государственное устройство, институции права и закона и берут в ручное управление все структуры власти. Как бы не до смеха, да?..
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09.08.2021 18:13 Відповісти
Лучше бы фото покрупнее - чем их там кормят!
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09.08.2021 18:16 Відповісти
то отдельный блок привезённый с Зе
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09.08.2021 18:28 Відповісти
А может пора и отдельный передвижной полигон за Зелей возить?
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09.08.2021 18:41 Відповісти
хз в прошлый его визит на 0 всю связь и все БЛА нам положили его охранники ну его нафиг
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09.08.2021 18:43 Відповісти
Щоб Воно з простими солдатами жрало?Що не зробиш заради рейтингу.
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09.08.2021 20:14 Відповісти
Объедал военнослужащих?
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09.08.2021 19:03 Відповісти
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 8787
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09.08.2021 19:19 Відповісти
Самое адекватное сравнение из всех фоток, что есть в коментах.
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09.08.2021 19:25 Відповісти
Зеленский абсолютно ермакоголовый.. И не стесняется этого. Он даже не понимает, что он полный ермак.. Даже фото публикуются такие, чтобы было видно ермака за Зеленским.. Везде. Всюду. Во веки веков. Есть сценарист ермак , есть Коломойский - продюсер, и есть актёр для видосиков - Зеленский.
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09.08.2021 19:29 Відповісти
дЄрмак куратор.
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09.08.2021 22:22 Відповісти
А судя по коментам складывается впечатление, что у большинства явно неадекватное понимание происходящего. У нас дома (Украина) орудуют воры и шулеры. Вы смеетесь с них, ведь эти волки одели овечью шкуру и маску клоуна, и развлекают вас всякой ерундой. Вы комментируете их действия, говорите что надо им делать, а они отвлекая внимание делают одно - воруют. И несут награбленное тому, кто ведет против нас войну. Хороший цирк, но дороговато стоит, вам не кажется? Хотя это же ваши деньги, деньги налогоплатильщиков. В принципе вы вправе платить за весь этот балаган.
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09.08.2021 19:37 Відповісти
Паскудне "чінопочітаніє" перейшло до нас з усрусько-імперської транзитом через совєйськую армію.Офіцером глиста в 4-5-ирічному звіринці ніхто не зробить.Там продовжується традиція вирощування сраколизів і шаркунів.Офіцером треба народитися.Справжній офіцер з цією дрібною гнидою не те що за одним столом сидіти не буде,а і на одному гектарі срати не сяде.А тим більше віддавати військове вітання такій чотириразовій мразоті-дезертиру.
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09.08.2021 19:46 Відповісти
Дезертири це 70%, які обрали цого. Що може зробити невелика кількість справжніх патріотів, коли кругом ті, що бажають зазирати в очі окупанта і надалі класти в кішені окупанта своє майно?
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09.08.2021 20:15 Відповісти
Мы не повторили подвиг 300 спартанцев, после которых вся др. Греция пробудилась и всем народом пошла против загарбника. У нас спустя спустя 5 лет после подвига небесной сотни, 70% народа привело загарбника во власть. Вот такая реальность.
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09.08.2021 20:26 Відповісти
Так смачно і з свіжих продуктів солдати давно не їли.
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09.08.2021 20:30 Відповісти
Є#ана показуха... наче ніхто не знає як вони "обідають з солдатами".... й дЄрмак там, янєлоха без куратора вже нікуди не відпускають?
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09.08.2021 22:21 Відповісти
Ермак даже в столовой боится оставить Зелепукина одного...
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09.08.2021 22:37 Відповісти
Мабуть за кордон нашого бідоносця не пускають, то хоч по країні поїздить - провітриться.
Нехай хоч вигляд зробить, що керує країною
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09.08.2021 22:47 Відповісти
Немножко развлекли Вовочку, а то он совсем засиделся в своем кабинетике...
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09.08.2021 22:59 Відповісти
оно во дворце в квн наигралось и чем оно там страдает пристегнули ерьмака дядьки писюнцика на выгул..тут пашеш а больной клоун в масле катается и брешит брешит брешит а теперь концерты на месяц какая украина я тоже в это верил Феодальное БЕсправное образование кто без клыков или болен в могилу нет крематорий земля уже их..КАКиЕ МЫ ГРЁБАНЫЕ ТЕРПИЛЫ
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09.08.2021 23:33 Відповісти
айайай, зрадуля-зрадуленция.
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10.08.2021 05:26 Відповісти
В столовой по ходу дела одна шмаркля со товарищи обедали, все защищено, никаких солдатиков. Ходок в армию, сцка.
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10.08.2021 06:59 Відповісти
Шоб ты подавился..
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10.08.2021 07:04 Відповісти
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 6314
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10.08.2021 07:06 Відповісти
Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні - Цензор.НЕТ 3114
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10.08.2021 07:10 Відповісти
так вот откуда там град по-щиколотку и волны на полях...
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10.08.2021 07:50 Відповісти
Молодец. Побывать на ширлане даже в качестве президента - уже подвиг
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12.08.2021 07:35 Відповісти
 
 