Перекрита дорога, підпалені покришки: в Слов'янську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції протесту звинувачують Вадима Ляха у співпраці з ворогом під час окупації Слов'янська в 2014 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Слов'янськ діловий".

Частина учасників акції протесту перекрила під Слов'янськом трасу державного значення Київ-Харків-Довжанське.

Водночас інші учасники акції в Краматорську підпалили шини біля будівлі Донецької ОДА.

Обидві групи протестувальників вимагали відставки Вадима Ляха з поста керівника ВЦА Слов'янська.

Незабаром учасники протесту розблокували трасу, а співробітники ДСНС загасили палаючі покришки.

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Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський видав указ про створення Слов'янської військово-цивільної адміністрації.

Перед цим Слов'янський міський голова Вадим Лях виступив за розпуск міськради, тимчасове запровадження на території міста військово-цивільної адміністрації і призначення позачергових місцевих виборів. Він пояснив, що в міськраді останні 5 місяців постійно йде саботаж роботи міського голови та не знаходяться компромісні рішення.

5 серпня заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін представив активу громади керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Вадима Ляха.

На останніх виборах восени 2020 року за Вадима Ляха проголосували 64,8 відсотка жителів Слов'янська.







