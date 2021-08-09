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Перекрита дорога, підпалені покришки: в Слов'янську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учасники акції протесту звинувачують Вадима Ляха у співпраці з ворогом під час окупації Слов'янська в 2014 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Слов'янськ діловий".

Частина учасників акції протесту перекрила під Слов'янськом трасу державного значення Київ-Харків-Довжанське.

Перекрита дорога, підпалені покришки: в Словянську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА 01Перекрита дорога, підпалені покришки: в Словянську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА 02

Водночас інші учасники акції в Краматорську підпалили шини біля будівлі Донецької ОДА.

Обидві групи протестувальників вимагали відставки Вадима Ляха з поста керівника ВЦА Слов'янська.

Незабаром учасники протесту розблокували трасу, а співробітники ДСНС загасили палаючі покришки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мер Слов'янська Лях просить розпустити міськраду і ввести військово-цивільну адміністрацію. ВIДЕО

Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський видав указ про створення Слов'янської військово-цивільної адміністрації.

Перед цим Слов'янський міський голова Вадим Лях виступив за розпуск міськради, тимчасове запровадження на території міста військово-цивільної адміністрації і призначення позачергових місцевих виборів. Він пояснив, що в міськраді останні 5 місяців постійно йде саботаж роботи міського голови та не знаходяться компромісні рішення.

5 серпня заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін представив активу громади керівника Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Краматорського району Вадима Ляха.

На останніх виборах восени 2020 року за Вадима Ляха проголосували 64,8 відсотка жителів Слов'янська.

Перекрита дорога, підпалені покришки: в Словянську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА 03
Перекрита дорога, підпалені покришки: в Словянську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА 04
Перекрита дорога, підпалені покришки: в Словянську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА 05
Перекрита дорога, підпалені покришки: в Словянську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА 06

Краматорськ (653) протест (2397) Донецька область (8447) військово-цивільна адміністрація (89) Слов’янськ (599)


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Топ коментарі
+30
Той, хто призначив сепара Ляха, зараз знімається в головній ролі у черговому відосику "преЗедент-патріот" на півдні країни, отираючись біля військових.
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09.08.2021 17:39
+11
Молодцы! Так надо высказывать и настаивать на своей позиции!
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09.08.2021 17:42
+10
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска.

и так везде...только процентов 30 нормальных людей- остальное ватное быдло/отмороженные "приколисты" и "какаяразница".
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09.08.2021 18:28
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Той, хто призначив сепара Ляха, зараз знімається в головній ролі у черговому відосику "преЗедент-патріот" на півдні країни, отираючись біля військових.
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09.08.2021 17:39 Відповісти
Такий соби звичайний єврейський хлопчик з провінціі !!!)))
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09.08.2021 17:43 Відповісти
Есть такая жопа . В Украине когда-нибудь будет справедливость и нормальный президент .
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09.08.2021 17:44 Відповісти
Уже был, но клоун желанне для публики стал.
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09.08.2021 17:52 Відповісти
Був ! Перед зе . А совкам знову жопу подавай . Нічого , Порошенко повернеться . а хто проти - отуди , куди совки-зебіли з ватніками-малоросами захотіли . І нарешті - вчора почув від двох затятих зебілів , що зе презерватив і вони за нього не голосували . Процес пішов ?
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10.08.2021 04:46 Відповісти
https://youtu.be/rWqHDeCxPzY все подробно по этой теме
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09.08.2021 17:42 Відповісти
Молодцы! Так надо высказывать и настаивать на своей позиции!
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09.08.2021 17:42 Відповісти
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска. Источник: https://censor.net/ru/p3281711 так может нужно было голосовать правильно, а не бегать потом с покрышками?
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09.08.2021 17:54 Відповісти
Перекрита дорога, підпалені покришки: в Слов'янську і Краматорську протестували проти призначення Ляха головою ВЦА - Цензор.НЕТ 9964
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09.08.2021 18:05 Відповісти
Нада попростть этих патриотов в Киев, шоб они вынесли все пропутинское ОП, а зе отправить на нары, раз во всей Украине нету патриотов.
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09.08.2021 18:05 Відповісти
Якщо на те,що співпрацював із сепарами є докази,то місце Ляха у в"зниціці,а не у мерії. А в наш час,на жаль, тільки таким шляхом,як слов"янці,можна чогось добитись від влади.
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09.08.2021 18:09 Відповісти
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска - Безнадежная вата и рабы кацапов.Как и весь юго-восток.Только лишение гражданства таких поможет
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09.08.2021 18:18 Відповісти
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09.08.2021 18:23 Відповісти
На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска.

и так везде...только процентов 30 нормальных людей- остальное ватное быдло/отмороженные "приколисты" и "какаяразница".
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09.08.2021 18:28 Відповісти
Чото не понял, "Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента", а теперь протестуют??
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09.08.2021 18:32 Відповісти
Ну так протестуют не те 64,8%, иначе людей на улице было гораздо больше. Мэрию и горсовет Славянска реорганизовали в военно-гражданскую администрацию, глава ВГА уже не выборная, а назначаемая должность, могли назначить кого угодно, но решили оставить избранного мэра.
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09.08.2021 18:45 Відповісти
"На последних выборах осенью 2020 года за Вадима Ляха проголосовали 64,8 процента жителей Славянска."
Чего на Клоуна-какая-разница кивать, когда САМИ ватники зомбированные?
И даже оккупация "рюським мыром" не смогла вылечить?
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09.08.2021 19:27 Відповісти
Зе назначает того кто может контролировать этих баранов, тут уж как есть.
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09.08.2021 20:03 Відповісти
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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09.08.2021 20:15 Відповісти
праильна майданы надо запретить
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09.08.2021 21:06 Відповісти
А 64,8 відсотки теж сепари?!
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09.08.2021 21:47 Відповісти
10 тел это пшик а не протест.
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09.08.2021 22:22 Відповісти
А без подпалов шин никак протестовать нельзя? И так уже бедная экология на ладан дышит, так еще и токсичным дымом от шин добивают
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10.08.2021 08:13 Відповісти
нічого дивного чи надприродного.
логічне зеленське призначення чергового https://www.radiosvoboda.org/a/vadim-liakh-slaviansk-******-grazhdanskaja-administracija/31354658.html колаборанта та "руськомірца" на стратегічну посаду.
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10.08.2021 09:23 Відповісти
лях игрок в карты. Засрал Славянск. куда не плюнь везде полный пипец. ляха на нары давно пора и тех кто его назначил.
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10.08.2021 10:41 Відповісти
 
 