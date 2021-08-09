Одного з керівників держпідприємства на Черкащині затримали на хабарі $40 тисяч, - облпрокуратура. ФОТО
Одному з керівників державного підприємства Черкаської області в дорожній галузі оголошено про підозру в отриманні неправомірної вигоди - за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облпрокуратури.
"За даними слідства, службовець за 40 000 доларів США пообіцяв керівнику приватного товариства вирішити питання з незаконною передачею в постійне користування цьому товариству майнового комплексу та земельної ділянки під ним, які перебувають у власності державного підприємства, гарантуючи реалізацію державного майна з порушенням встановленої процедури торгів" , - ідеться в повідомленні.
Чиновника затримала 6 серпня під час одержання частини хабаря - $10 тисяч - в одному із закладів Черкас. Підозру вручали слідчі СУ ГУНП у Черкаській області при оперативному супроводі співробітників Головного управління СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.
Суддя Придніпровського районного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.
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