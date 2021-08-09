Горуна проводив семінари у Москві, тому й не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО
Український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна в 2016 році проводив семінари з карате у Москві.
На це в Facebook звернув увагу агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер зрозуміло, чому олімпійський призер Станіслав Горуна не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами і ще й розповідає всім нам, що "спорт, вашу мать, поза політикою", - зазначив він, закликавши прореагувати колег спортсмена по партії.
До посту Шевченко додав афішу семінару з карате, який проводив Горуна у столиці РФ Москві.
Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.
У відповідь український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна закликав: "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів".
Також він заявив, що не хотів образити пам'ять загиблих українських воїнів, але вважає, що Магучіх вчинила гідно, адже потрібно поважати своїх суперників.
Будь ласка, зачекайте...
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Дома "патриот", в Москве работник за рубли.
Похоже завербованный ФСБ.
что ты -
не имеешь МОРАЛЬНОГО ПРАВА обнимать (целовать) граждан той страны, граждане которой, убивают граждан твоей страны (друзей, подруг, друзей друзей и т.д.) уже восьмой год и вести себя так, как хотят они,
т.е. как будто ничего не произошло и не происходит !?
https://www.instagram.com/rosya_dp/
Питання до Садового - він знав, що ЦЕ під час війни їздило до агресора?