Горуна проводив семінари у Москві, тому й не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна в 2016 році проводив семінари з карате у Москві.

На це в Facebook звернув увагу агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер зрозуміло, чому олімпійський призер Станіслав Горуна не бачить нічого поганого в тому, щоб обніматися з російськими спортсменами і ще й розповідає всім нам, що "спорт, вашу мать, поза політикою", - зазначив він, закликавши прореагувати колег спортсмена по партії.

До посту Шевченко додав афішу семінару з карате, який проводив Горуна у столиці РФ Москві.





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Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

У відповідь український каратист, бронзовий призер Олімпіади, депутат Львівської районної ради від "Самопомочі" Станіслав Горуна закликав: "Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів".

Також він заявив, що не хотів образити пам'ять загиблих українських воїнів, але вважає, що Магучіх вчинила гідно, адже потрібно поважати своїх суперників.

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