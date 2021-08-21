УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10427 відвідувачів онлайн
Новини Фото Захоплення влади в Афганістані
48 301 117

Бойовики "Талібану" повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році. ФОТО ДНЯ

Група бойовиків "Талібану" опублікувала підбірку пропагандистських кадрів, зокрема фотографію, на якій зображено, як вони копіюють знамениту фотографію Другої світової війни, на якій солдати піднімають американський прапор на Іво Джимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Dailymail.

На оригінальній фотографії 1945 року група з шести морських піхотинців зображена з прапором на горі Сурібачі.

Батальйон "Бадрі 313" талібів відтворив цю сцену цього тижня. У їхній версії група схожих солдатів піднімає прапор "Талібану" з використанням американської зброї і спорядження, ймовірно, вкраденого у військових союзників під час патрулювання Кабула.

"Бадрі 313" - це спеціальний підрозділ "Талібану", бійці якого одягаються, як американські солдати (носять камуфляж, бойові черевики і бронежилети). Солдати керують броньованими автомобілями Humvees і мають карабіни М4.

Дивіться також: Таліби в американському екіпіруванні і з раціями Харріс на вулицях Кабула. ФОТО ДНЯ

Бойовики Талібану повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році 01
Бойовики Талібану повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році 02

Автор: 

Афганістан (491) пропаганда (2801) США (22778) Талібан (149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+60
...і ці вже дзеркалять - у касабів понавчалися
показати весь коментар
21.08.2021 21:21
+44
Нікчемні клоуни.
показати весь коментар
21.08.2021 21:22
+34
Обезьяны иногда могут копировать людей.
показати весь коментар
21.08.2021 21:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А серед тих фотографій є такі, де вони забивают жінок камінням і розстрілюють журналістів? Дикуни як і їх союзники-кацапи
показати весь коментар
22.08.2021 08:44 Відповісти
Насправді така "піна" підходить під час буть-якої війни.
показати весь коментар
22.08.2021 11:46 Відповісти
Не скрепно, не по талибански. Надо было в засранных штанах, в пуштунских ******** на голове, а то под людей косят.
показати весь коментар
22.08.2021 09:36 Відповісти
если гавно завернуть в красивую обёртку, оно не станет конфетой.@
показати весь коментар
22.08.2021 10:17 Відповісти
А я думав таліби тільки у тапках і халатах ходять на війну ...
показати весь коментар
22.08.2021 11:45 Відповісти
У тюрбанах воювати незручно. Краще в гамериканській амуніції. Аллах пробачить.
показати весь коментар
22.08.2021 12:20 Відповісти
Похожа свиня на коня, та тільки хвіст не такий.
показати весь коментар
22.08.2021 12:17 Відповісти
как скоро боевики талибана в лице главы государства Исламский эмират Афганистан попросят у США гуманитарную помощь пожрать? И ведь дадут же проклятые пиндо..сы.
показати весь коментар
22.08.2021 12:48 Відповісти
Вже. Талібан заявив, що їм (Афганістану ??) знадобиться допомога.
показати весь коментар
24.08.2021 12:59 Відповісти
Бойовики "Талібану" повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році - Цензор.НЕТ 6532
показати весь коментар
22.08.2021 14:29 Відповісти
Рейган бы вам скопировал....
показати весь коментар
22.08.2021 16:40 Відповісти
Непонятно как-то, то ли это талибанцы то ли таливагнерцы шапки вроде не похожи на талибанские
показати весь коментар
22.08.2021 20:41 Відповісти
Цензор знову пробив дно. На Іво Дзіма були морські піхотинці, не десантники.
показати весь коментар
22.08.2021 22:39 Відповісти
На россии 4 самалетокрушнний за неделю .?!!!.
.


Это импортозамещение !!!..


Ждём крушения на Ж/Д и на кораблях..
.
.
А сколько импортозамещенного металлолома понастроили ???.
??.....
.
.
.
показати весь коментар
23.08.2021 09:41 Відповісти
Чи не Микитушка Міхалков зрежесував цю "гєні*альну" фото-майже-копію ?
показати весь коментар
28.08.2021 08:23 Відповісти
RUSO - TALIBO OBLIKO DEMORALE.
показати весь коментар
28.08.2021 10:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 