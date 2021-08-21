Бойовики "Талібану" повторили сюжет культової фотографії з американськими десантниками на Іво Джимі у 1945 році. ФОТО ДНЯ

Група бойовиків "Талібану" опублікувала підбірку пропагандистських кадрів, зокрема фотографію, на якій зображено, як вони копіюють знамениту фотографію Другої світової війни, на якій солдати піднімають американський прапор на Іво Джимі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Dailymail.

На оригінальній фотографії 1945 року група з шести морських піхотинців зображена з прапором на горі Сурібачі.

Батальйон "Бадрі 313" талібів відтворив цю сцену цього тижня. У їхній версії група схожих солдатів піднімає прапор "Талібану" з використанням американської зброї і спорядження, ймовірно, вкраденого у військових союзників під час патрулювання Кабула.

"Бадрі 313" - це спеціальний підрозділ "Талібану", бійці якого одягаються, як американські солдати (носять камуфляж, бойові черевики і бронежилети). Солдати керують броньованими автомобілями Humvees і мають карабіни М4.

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