СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила начальника льотної академії Національного авіаційного університету та посередника - начальника льотного училища ЛА НАУ - на хабарі в 20 тис. доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

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Посадовців затримано відповідно до ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід.

Операція із затримання проводилася спільно з СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.









Фото: сайт СБУ