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СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила начальника льотної академії Національного авіаційного університету та посередника - начальника льотного училища ЛА НАУ - на хабарі в 20 тис. доларів США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва. Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

Також дивіться: Декана Харківського вишу затримали на хабарі: вимагав 15 тис. доларів за вступ до аспірантури. ФОТО

Посадовців затримано відповідно до ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід.

Операція із затримання проводилася спільно з СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом Кіровоградської обласної прокуратури.

СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ 01
СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ 02
СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ 03
СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

хабар (4702) виш (546) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+9
долетались..
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03.09.2021 13:10
+5
...сбили на взлете
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03.09.2021 13:17
+4
Ну не взятка же, а благодарность 😇🙏.
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03.09.2021 13:10
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долетались..
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03.09.2021 13:10 Відповісти
...сбили на взлете
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03.09.2021 13:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1bzZDqwQj44
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03.09.2021 13:21 Відповісти
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03.09.2021 13:23 Відповісти
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03.09.2021 13:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bEPwwwTRWTw
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03.09.2021 13:31 Відповісти
Ну не взятка же, а благодарность 😇🙏.
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03.09.2021 13:10 Відповісти
ви спитаєте: а до чого тут наука?
а мені самому це цікаво
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03.09.2021 13:17 Відповісти
А тепер прошу українців уважно подумати.
Коли ви в останнє чули про затримання на хабарі слідчого поліції на суму понад 5 тисяч доларів? І чому новини про правоохоронців це як правило 300 баксів, 500, тисяча, а новини про голів сільських рад, керівників державних підприємств і т.п. це від 10к до ляма???
То де ж у нас більша корупція?
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03.09.2021 13:19 Відповісти
"То де ж у нас більша корупція?"
"про правоохоронців це як правило 300 баксів, 500," - много предложений, демпинг.
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03.09.2021 13:43 Відповісти
Мрази. Но хотелось бы читать не новости о том , как задержали , а о , том , какое решение вынес суд. Да , и под конфискацию должно попадать не юридически оформленное Майер , а , которым фактически пользуются , включая ближайших родственников и гражданских жен. А А, так наживутся прокурорские и судьи. А , потом по решению сраного Европейского Суда , государство выплатит вынужденный простой и восстановит в должности
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03.09.2021 13:21 Відповісти
А у нас нету судов. кучма развалил, а все последующие пользуются.
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03.09.2021 13:32 Відповісти
гадський Кучма... і яка ж "*****" його обрала???
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03.09.2021 13:56 Відповісти
Мои соседи - мерзкое быдло. Они же и зюзю выбрали...
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03.09.2021 14:33 Відповісти
Єнто "зальот"!!!
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03.09.2021 13:37 Відповісти
Рекет со стороны учебного заведения? Кто его туда назначил? Может часть денег предназначалась туда?
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03.09.2021 13:53 Відповісти
Че те надо? Я сказал что учителя буду получать 4 к баксов в месяц? Я ж не говорил что это будет зарплата!
СБУ викрила на хабарі в $ 20 тисяч начальника льотної академії НАУ - Цензор.НЕТ 2358
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03.09.2021 13:58 Відповісти
 
 