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"Вимагали хабар у 13 тис. доларів з невинної людини", - слідчому поліції Київщини та його співучаснику загрожує до 10 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань за сприяння ДВБ Нацполіції завершило досудове розслідування стосовно слідчого Бориспільського відділу поліції в Київській області та колишнього співробітника поліції, які вимагали хабар у невинної особи.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що у 2020 році слідчий поліції розслідував справу щодо викрадення майна та незаконного заволодіння автівкою. Заявник вказував на свого знайомого, проте достовірних доказів можливого вчинення ним цих кримінальних правопорушень слідчий не знайшов.

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Тим не менш, правоохоронець почав вимагати у цієї людини 13 тис. доларів США, за що обіцяв не притягувати до кримінальної відповідальності та закрити провадження.

Для здійснення додаткового психологічного тиску слідчий залучив колишнього поліцейського, який безпосередньо і отримав всю суму хабаря.

Вимагали хабар у 13 тис. доларів з невинної людини, - слідчому поліції Київщини та його співучаснику загрожує до 10 років вязниці 01
Вимагали хабар у 13 тис. доларів з невинної людини, - слідчому поліції Київщини та його співучаснику загрожує до 10 років вязниці 02
Вимагали хабар у 13 тис. доларів з невинної людини, - слідчому поліції Київщини та його співучаснику загрожує до 10 років вязниці 03
Вимагали хабар у 13 тис. доларів з невинної людини, - слідчому поліції Київщини та його співучаснику загрожує до 10 років вязниці 04

Обвинувальні акти стосовно обох осіб направлено до суду для розгляду по суті (ч. 3 ст. 368 КК України за різними видами співучасті).

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Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна, а слідчому також загрожує позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід - ДБР.

Автор: 

хабар (4702) Київська область (4022) корупція (4683) Нацполіція (15164) ДБР (3491)


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Ну и? де морба?
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03.09.2021 13:57 Відповісти
хоть это не за угон Ланаса требовали 13 штук на лапу??)))
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03.09.2021 13:59 Відповісти
так, дебіли!
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03.09.2021 14:06 Відповісти
Навіть для Києва це захмарний хабар для слідчого поліції. Думаю просили скільки можеш, а ДБРівці йому на особливо великий розмір накинули, заради показника. Були би НАБУшники, вони би 20ку запропонували
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03.09.2021 14:08 Відповісти
Ну и всё. Всё становится на свои места. Я об этом методе работы ментов. Это просто ностальджи, по временам Борова/Хряка! Я за слова- отвечаю. Именно так и работали менты в 2011-м, в Мариуполе. Столкнулся непосредственно. Знаю. Всем: я вас не поздравляю. Себя- тоже.
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03.09.2021 14:07 Відповісти
Звичайний мусарсько-прокурворський бізнес.
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03.09.2021 15:02 Відповісти
 
 