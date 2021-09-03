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Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

Житель Луцького району серед білого дня застрелив двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Увага! Матеріал не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області

Повідомлення про виявлення двох застрелених собак поліцейські отримали вчора, приблизно о 18 години, із с. Брище.

Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний місцевий 66-річний житель. Постріли він здійснив із власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Зброя та набої до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на дослідження.

Відомості зареєстрували в ЄРДР. Згідно із законодавством, за такі дії передбачено від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція 01
Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція 02
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

тварини (463) Нацполіція (15164) вбивство (3088) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+50
Еще не известно шо за сосед! Может они бросались на людей, не были привязаны итд. Вот и пристрелил от греха подальше, шоб ребека какого не загрызли.
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03.09.2021 14:25
+32
Надо понимать обстоятельства. Скорее всего, это была необходимая оборона со стороны стрелка. Трупы "соседских" собак валяются на улице. Вот что собаки там делали ?????
Собака должна быть на привязи. Если гуляет - с хозяином, на поводке и с намордником. Я считаю, надо законодательно прописать, что собака на улице без намордника и поводка - угроза окружающим и тот, кто её нейтрализует, не должен нести ответственности.
Лично видел, как у нас в самом центре города, на пешеходной зоне (для Киева - это как-будто на Крещатике или Майдане было бы) два бульдога кидались на идущих со школы в кукольный театр первоклашек. Дети пищат от ужаса, училка маленькая, молоденькая, сама боится, а у собак аж пена изо рта. Мент стоит, говорю, стреляй, а он "а потом нам по ушам дадут, что патроны отстреляны, буду месяц кучу бумаг заполнять". И сам ничего не делал. Шли мужики, мы как-то вместе отогнали от детей тех собак . . . А если бы рядом нас не было, то кого-то и погрызли бы из мелюзги.

Собака - источник повышенной опасности. Или намордник / поводок, или нейтрализация без этих соплей о защите животных + штраф хозяину за бардак где-то в районе 1-2 тысяч евро в эквиваленте, если по-другому не доходит.
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03.09.2021 14:41
+29
А сосед типа белый и пушистый.....однобокая подача информации.
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03.09.2021 14:22
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Цікава у вас логіка , правда в мого 8-ми літнього сина краща !

Для справки : ходити по вулиці з рушницею не можна! Вона повинна бути в розібраному стані і в чохлі ! Так що можете прочитати ще раз про собак,ошийники і намордники!
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04.09.2021 08:58 Відповісти
Ты не можешь этого понять потому, что ты возомнил себя высшим существом на планете. Собаки имеют такое-же право на жизнь как и люди. Их что, можно убивать сразу по малейшему поводу? Если они на улице без ошейника, сразу валить? По такому принципу нужно было сразу валить и того чувака с двустволкой.
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04.09.2021 14:05 Відповісти
А что делали соседские собаки вдоль проезжей части? Только в этом велосезоне задул тереном трех собак и одного хозяина. Когда уже собачникам по 8 лет давать будут?
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03.09.2021 22:23 Відповісти
В Украине, по ходу журналистика умерла...
Никакого анализа информации и ни малейшего желания разобраться в ситуации.
Про полицию вообще молчу: это тупое быдло, для которого буква закона, это пустой звук.
Всегда идут по пути наименьшего сопротивления.
И плюс ко всему, совковый менталитет: стреляет только преступник!
Те человек застреливший собак, уже виновен по умолчанию: по тому что так проще полиции и потому, что он стрелял!
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03.09.2021 23:01 Відповісти
Если за собаку дают 8 лет , то лучше подумать может лучше соседа , а что срок то одинаковый ?
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04.09.2021 14:27 Відповісти
Так руками быдла - борцов за права животных - людей на законодательном уровне уравнивают с животными.

На тупое зе-быдло как то было бы насрать - но людям приходиться жить по этим же законам.
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22.09.2021 10:35 Відповісти
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