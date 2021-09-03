Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж
Житель Луцького району серед білого дня застрелив двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Увага! Матеріал не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям зі слабкою психікою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області
Повідомлення про виявлення двох застрелених собак поліцейські отримали вчора, приблизно о 18 години, із с. Брище.
Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний місцевий 66-річний житель. Постріли він здійснив із власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Зброя та набої до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на дослідження.
Відомості зареєстрували в ЄРДР. Згідно із законодавством, за такі дії передбачено від п'яти до восьми років позбавлення волі.
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Для справки : ходити по вулиці з рушницею не можна! Вона повинна бути в розібраному стані і в чохлі ! Так що можете прочитати ще раз про собак,ошийники і намордники!
Никакого анализа информации и ни малейшего желания разобраться в ситуации.
Про полицию вообще молчу: это тупое быдло, для которого буква закона, это пустой звук.
Всегда идут по пути наименьшего сопротивления.
И плюс ко всему, совковый менталитет: стреляет только преступник!
Те человек застреливший собак, уже виновен по умолчанию: по тому что так проще полиции и потому, что он стрелял!
На тупое зе-быдло как то было бы насрать - но людям приходиться жить по этим же законам.