Під Луцьком місцевий житель застрелив сусідських собак, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ФОТОрепортаж

Житель Луцького району серед білого дня застрелив двох собак. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами). Увага! Матеріал не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, вагітним і людям зі слабкою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області

Повідомлення про виявлення двох застрелених собак поліцейські отримали вчора, приблизно о 18 години, із с. Брище.

Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний місцевий 66-річний житель. Постріли він здійснив із власної зареєстрованої гладкоствольної рушниці. Зброя та набої до неї поліцейські вилучили. Собак, які належали його сусідам, відправили на дослідження.

Відомості зареєстрували в ЄРДР. Згідно із законодавством, за такі дії передбачено від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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Фото: сайт Нацполіції