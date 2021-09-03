Співорганізатора інтернет-магазину з партією канабісу на 250 тис. гривень затримано в Києві, - прокуратура. ФОТО
За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури Києва 32-річного киянина було затримано за фактом незаконного зберігання наркотичного засобу "канабіс" у великих розмірах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу прокуратури Києва.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття та документування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, правоохоронцями отримано достовірну оперативну інформацію щодо 32-річного киянина, який займається незаконною діяльністю. Встановлено, що цей громадянин є адміністратором та співорганізатором інтернет-сайту, через який здійснюється реалізація канабісу.
Наголошується, що 02.09.2021 року чоловіка затримано на "гарячому" із 9 пакунками, у яких містилося приблизно 2,5 кг канабісу. Вартість вилученого наркотичного засобу у разі його роздрібного збуту становить понад 250 тис. гривень.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Також перевіряється причетність чоловіка до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території столиці.
Досудове розслідування триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а вот алкашка косит будь здоров, пару месяцев назад сосед по этажу помер, до 40 не дожил даже. Бухал частенько дешевый алко, который под присмотром ментов продают из под прилавка на остановке трамвая.
10 лет назад одна знакомая уехала на ПМЖ в Канаду, где это разрешено, и ты знаешь отзывы только позитивные, все в магазинах по полочках, и не валяются везде конченные нароклыги прикинь
ще б пак.. 100тис за кіло трави, що росте на городі сама..
хто таке випустить з рук ?