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Співорганізатора інтернет-магазину з партією канабісу на 250 тис. гривень затримано в Києві, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури Києва 32-річного киянина було затримано за фактом незаконного зберігання наркотичного засобу "канабіс" у великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу прокуратури Києва.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття та документування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, правоохоронцями отримано достовірну оперативну інформацію щодо 32-річного киянина, який займається незаконною діяльністю. Встановлено, що цей громадянин є адміністратором та співорганізатором інтернет-сайту, через який здійснюється реалізація канабісу.

Наголошується, що 02.09.2021 року чоловіка затримано на "гарячому" із 9 пакунками, у яких містилося приблизно 2,5 кг канабісу. Вартість вилученого наркотичного засобу у разі його роздрібного збуту становить понад 250 тис. гривень.

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Співорганізатора інтернет-магазину з партією канабісу на 250 тис. гривень затримано в Києві, - прокуратура 01
Співорганізатора інтернет-магазину з партією канабісу на 250 тис. гривень затримано в Києві, - прокуратура 02

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Також перевіряється причетність чоловіка до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території столиці.

Досудове розслідування триває.

Автор: 

Київ (19463) наркотики (1447) прокуратура (3676) боротьба з наркотиками (147) канабіс (67)


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Даже не дали посеять добро в массы.Скотиняки.
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03.09.2021 14:31 Відповісти
не дочекався чел Закону про легалізацію медичного канабісу... Так би був "лікарем" а тепер барига....
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03.09.2021 14:32 Відповісти
Будет обидно , если эту дурь узаконят . Мы же в Европу стремимся .
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03.09.2021 14:33 Відповісти
Ага, а ж плакать хочется
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03.09.2021 14:38 Відповісти
Дійсно, а от аптекі які метадон страждальцям продають, оце діло, ще й на кожному кроці.
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03.09.2021 15:44 Відповісти
с чего это обидно? у меня вагон знакомых и бывших знакомых, кто курил обычную шмаль, и никого она на дно не утащила, даже самых заядлых.
а вот алкашка косит будь здоров, пару месяцев назад сосед по этажу помер, до 40 не дожил даже. Бухал частенько дешевый алко, который под присмотром ментов продают из под прилавка на остановке трамвая.
10 лет назад одна знакомая уехала на ПМЖ в Канаду, где это разрешено, и ты знаешь отзывы только позитивные, все в магазинах по полочках, и не валяются везде конченные нароклыги прикинь
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03.09.2021 20:28 Відповісти
Это что выходит, один грамм 100 гривен? Дораха.
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03.09.2021 14:33 Відповісти
Трава-не НАРКОТИК! Алкоголь більш шкідливий для організму і суспільства,легалізуйте,та нехай держава заробляє на цьому,а не мусора з циганвою!
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03.09.2021 14:44 Відповісти
монополію порушити не дадуть...
ще б пак.. 100тис за кіло трави, що росте на городі сама..
хто таке випустить з рук ?
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03.09.2021 14:51 Відповісти
 
 