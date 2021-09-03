Співорганізатора інтернет-магазину з партією канабісу на 250 тис. гривень затримано в Києві, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури Києва 32-річного киянина було затримано за фактом незаконного зберігання наркотичного засобу "канабіс" у великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу прокуратури Києва.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття та документування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, правоохоронцями отримано достовірну оперативну інформацію щодо 32-річного киянина, який займається незаконною діяльністю. Встановлено, що цей громадянин є адміністратором та співорганізатором інтернет-сайту, через який здійснюється реалізація канабісу.

Наголошується, що 02.09.2021 року чоловіка затримано на "гарячому" із 9 пакунками, у яких містилося приблизно 2,5 кг канабісу. Вартість вилученого наркотичного засобу у разі його роздрібного збуту становить понад 250 тис. гривень.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Також перевіряється причетність чоловіка до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території столиці.

Досудове розслідування триває.