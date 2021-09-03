Відправлені на боротьбу з пожежами в Туреччині українські вертольоти повернулися на Батьківщину. ФОТОрепортаж

2 із 4 вертольотів, відправлених Україною до Туреччини для боротьби з лісовими пожежами, повернулися додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецьке агентство Demirören News Agency.

На церемонії зустрічі вертольотів і їхніх екіпажів були присутні посол Турецької Республіки в Києві Ягмур Ахмет Гюльдере і заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Начальник бригади, що брала участь у гасінні пожеж, Юрій Стороженко, розповів, що їх дуже добре зустріли в Туреччині.

"Це дійсно страшне видовище, катастрофа. Нас кинуло в жах від масштабів пожеж, які ми змогли на власні очі побачити після прибуття в Туреччину. Жахливі пожежі, неприборкане розбурхане стихійне лихо ... якось інакше побачене нами назвати не можна. Ми зробили все, що було в наших силах, для того, щоб допомогти сусідній країні", - заявив начальник бригади.

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Посол Гюльдере під час спілкування з представниками турецьких ЗМІ заявив, що Україна стала однією з країн, які надали суттєву підтримку в шаленій боротьбі з лісовими пожежами. За його словами, 3 літаки та 4 вертольоти, надіслані з України, гідно виконували поставлене завдання на території Туреччини протягом тривалого часу: "Можна з упевненістю сказати не тільки про величезний внесок кожного з вертольотів, а й про їхні технічні характеристики, основною і найважливішою з яких є система нічного бачення, що дозволяє виявляти і реагувати на пожежі в нічний час".

Гюльдере подякував керівництву країни на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, а також компаніям, які надали пожежні повітряні судна, за суттєвий внесок у боротьбу зі стихійним лихом.

Заступник голови МЗС Василь Боднар розповів, що в цій безкомпромісній боротьбі зі стихійним лихом вертолітна компанія і Державна служба України з надзвичайних ситуацій доклали всіх максимально можливих зусиль.

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"Сьогодні вертольоти, які здійснили великий внесок у боротьбу з пожежами в Туреччині, повернулися. Ми робимо і будемо продовжувати робити все, що в наших силах. Ми вдячні Туреччині за підтримку і допомогу в різних галузях, це справжнє братерство", - цитує Боднара турецька телеканал TRT Avaz.

Володимир Ткаченко, генеральний директор компанії "Українські вертольоти", техніка якої брала участь у гасінні пожеж у Туреччині, розповів: "Ситуація справді була складною. Масштаби катастрофи ми побачили на власні очі. Хочу нагадати вам про складну операцію, проведену в провінції Бодрум. Нашим 4 вертольотам, попри поширення вогню територією провінції зі страшною швидкістю, вдалося взяти ситуацію під контроль лише за 7 годин".

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