Досудове розслідування у справі розтрати майна на 20 млн грн директором санаторію на Київщині завершено, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього директора державного дитячого санаторію "Журавочка" за фактом розтрати майна майже 20 млн гривень. Справу передано до суду.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

"Встановлено, що протягом 2015-2020 років чинний у той час директор спільно з керівником приватного товариства, в оренді якого перебував майновий комплекс ДП "Журавочка" на Київщині, вивезли із санаторію обладнання та меблі.

Крім того, були розібрані на будівельні матеріали і вивезені корпуси та адміністративні будівлі санаторію.

У результаті таких дій державі завдано збитків майже 20 млн гривень", - наголошують у повідомленні.

Зазначають, що ексдиректора санаторію звинувачують у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах і в службовій підробці (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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