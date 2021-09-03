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Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала чоловіка, який викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, в тому числі - за спробу зґвалтування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

До поліції звернулась матір 11-річної дівчинки з повідомленням про те, що односелець у своєму помешканні незаконно утримує її дочку. 

Поліцейські, які прибули на виклик, вибили двері у будинку, де зловмисник зачинився з дитиною та звільнили малолітню заручницю.
Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на вулиці села, коли вона поверталась додому від подружки. Пригрозивши фізичною розправою, він змусив дитину сісти у коляску його мотоцикла та їхати з ним. Односельці, які бачили дівчинку з дорослим чоловіком, зателефонували її батькам. Коли рідні прибігли до будинку зловмисника і зрозуміли, що він зачинився з дитиною і нікого не впустить – одразу зателефонували до поліції.

Відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, в тому числі - за спробу зґвалтування. Дитині, яка намагалася втекти від насильника і яку той примушував пити алкоголь, душив і погрожував вбити, поки надають допомогу психологи.

На місці події криміналісти вилучили речові докази, що свідчать про злочинні дії затриманого.
Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання – до 15 років ув’язнення.

Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення низки експертиз.

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Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція 01
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція 02
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція 03
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція 04

Вінницька область (1014) діти (5065) зґвалтування (385) Нацполіція (15164) викрадення (819)


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Топ коментарі
+19
Рожу этого ублюдка покажите! Возможно, его еще кто-то опознает.
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03.09.2021 17:13
+14
Привязатьк мотоциклу и катать по селу
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03.09.2021 17:09
+14
Кандидат в депутаты Слуги народа!
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03.09.2021 17:12
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Привязатьк мотоциклу и катать по селу
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03.09.2021 17:09 Відповісти
До двох мотоциклів.
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03.09.2021 17:17 Відповісти
за яйца
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03.09.2021 17:53 Відповісти
Ні, перед тим як" катать" прив"язаного по селу потрібно ще й яйця обрізати начисто тупим серпом.
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03.09.2021 22:06 Відповісти
Кандидат в депутаты Слуги народа!
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03.09.2021 17:12 Відповісти
Рожу этого ублюдка покажите! Возможно, его еще кто-то опознает.
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03.09.2021 17:13 Відповісти
у иврапейцив так низя! сперва вину докажите!
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03.09.2021 17:42 Відповісти
А мы им не скажем! Зашарашим укол серной кислоты в яйца этого упыря и начнем следственные действия.
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03.09.2021 17:44 Відповісти
Подвесить на сельской площади за причинное место и пусть ночку повисит. Все равно уже человеком не станет
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03.09.2021 17:15 Відповісти
Вот для какого биомусора должны выдумать вирус и очистить Землю.
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03.09.2021 17:16 Відповісти
Офигенно смелые односельчане!
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03.09.2021 17:16 Відповісти
Каструвати виродка !!
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03.09.2021 17:23 Відповісти
Ни как не пойму,почему для таких выродков нет закона о принудительной химической кастрации?
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03.09.2021 17:38 Відповісти
Ви зауважили,як збільшилось на вулицях психічно нездорових людей?..Вчора у Львові від Опери до Коперніка зустрів трьох,причому один був агресивний,копав сміттєві урни...У нас їх ніколи не бракувало,але тепер таке враження що закрили Кульпарківську...Там у нас під № 95 найстаріший в Україні дурдом...
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03.09.2021 17:26 Відповісти
Живьём 3/14дораса в кислоте растворить...
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03.09.2021 17:27 Відповісти
Отдать бойцовской собаке на растерзания Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1744
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03.09.2021 17:39 Відповісти
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6144
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03.09.2021 17:47 Відповісти
Отдать бойцовским котам на.. да какаяразніца, просто отдать.
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9739
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03.09.2021 17:50 Відповісти
Мені здається, він просто хворий на голову. Та ще й алік.
А що скажете про тверезих, здорових мужиків, які одружуються з маленькими неповнолітніми дівчатками?
Айша, улюблена дружина пророка Мухаммада. Їй було всього 9 років, коли пророк узяв її за дружину. До речі, саме ревність до Айші спричинила наказ пророка усім мусульманкам ховати обличчя від чоловіків. З того часу мусульманки одягаються у чорні мішки-маскхалати... )))

Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 366
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03.09.2021 18:00 Відповісти
Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 775
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03.09.2021 18:09 Відповісти
За яйця цього 3,14дора підвісити і нехай висить поки здохне, падло!
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03.09.2021 18:16 Відповісти
Ты что, так нельзя, может быть это наш будущий президент.....
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03.09.2021 18:36 Відповісти
Таких слід знищувати - бажано вкрай жорстоко та публічно. Аби іншим була наука. Жодних прав у подібної мерзоти не може бути в принципі.
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03.09.2021 18:27 Відповісти
вот оно - животное человеческой породы ... - в утиль..
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03.09.2021 18:45 Відповісти
Хай попрощаеться із мотом і садочком.....
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03.09.2021 19:47 Відповісти
хата есть, мотоцикл есть, даже телик есть, хатка такая ухоженная - чего тебе еще не хватало, скотина
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03.09.2021 21:54 Відповісти
Ему нужно отрубить по одному - яйца, салупу и нос с ушами с временным промежутком в 1 месяц. Затем работать на урановых рудниках в Жёлтых Водах.
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03.09.2021 22:33 Відповісти
Забыл добавить что рубать надо только японской катаной в прямом эфире.
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03.09.2021 22:34 Відповісти
Виродок.
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04.09.2021 02:21 Відповісти
 
 