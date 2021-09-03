Чоловік викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати на Вінниччині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала чоловіка, який викрав 11-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, в тому числі - за спробу зґвалтування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

До поліції звернулась матір 11-річної дівчинки з повідомленням про те, що односелець у своєму помешканні незаконно утримує її дочку.

Поліцейські, які прибули на виклик, вибили двері у будинку, де зловмисник зачинився з дитиною та звільнили малолітню заручницю.

Попередньо встановлено, що дівчинку нетверезий зловмисник зустрів на вулиці села, коли вона поверталась додому від подружки. Пригрозивши фізичною розправою, він змусив дитину сісти у коляску його мотоцикла та їхати з ним. Односельці, які бачили дівчинку з дорослим чоловіком, зателефонували її батькам. Коли рідні прибігли до будинку зловмисника і зрозуміли, що він зачинився з дитиною і нікого не впустить – одразу зателефонували до поліції.

Відомо, що зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, в тому числі - за спробу зґвалтування. Дитині, яка намагалася втекти від насильника і яку той примушував пити алкоголь, душив і погрожував вбити, поки надають допомогу психологи.

На місці події криміналісти вилучили речові докази, що свідчать про злочинні дії затриманого.

Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування) та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання – до 15 років ув’язнення.

Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення низки експертиз.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Монастирський розповів школярам про безпеку на дорогах: створення безпечного середовища - пріоритет органів системи МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







