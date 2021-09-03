Меморіальну дошку загиблому під час виходу з Іловайська воїну 93-ї ОМБр Василю Логвиненку відкрили в Нікополі. ФОТОрепортаж

Вчора, 2 вересня, у місті Нікополь Дніпропетровської області, відбулося урочисте відкриття на фасаді загальноосвітньої школи №5 меморіальної дошки Василю Васильовичу Логвиненку, 1978 року народження, солдату, кулеметнику 93-ї окремої механізованої бригади, який загинув 29.08.2014 року в районі села Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області під час виходу з Іловайського котла так званим "Зеленим коридором" на перехресті доріг з селища Побєда до села Новокатеринівка поруч зі ставком. Загинув разом з значною частиною бійців 93-ї механізованої бригади, які доки що не опізнані (не ідентифіковані). Був ексгумований пошуковцями Місії "Евакуація-200" ("Чорний тюльпан") 11-го вересня 2014 року. Впізнаний за експертизою ДНК.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Нікопольської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулось відкриття меморіальної дошки Логвиненку Василю Васильовичу, який загинув під час виконання військового обов’язку на сході України. Меморіальну плиту розмістили на приміщенні школи №5, в якій навчався загиблий герой. Народився Логвиненко Василь 16.11.1978 року в Дніпропетровській обл., Нікопольського р-ну, с. Криничувате.

У 1997 році закінчив Нікопольський центр професійної освіти.

З 1997 по 1998 роки проходив строкову військову службу в армії. З 2003 року працював у ЗАО Нікопольський завод технологічної оснастки формувальником 6 розряду.

Мобілізований до лав ЗСУ 03 квітня 2014 року, брав безпосередню участь в Антитерористичній операції на сході України. Солдат, кулеметник 93-ї окремої механізованої бригади.

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Загинув 29.08.2014 року внаслідок розстрілу військової колони російськими військами під час виходу з Іловайського котла в районі с. Новокатеринівка.

Похований у м. Нікополі на Алеї почесних поховань міського кладовища.

Указом Президента України № 9/2016 від 16.01.2016 року нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно). Указом Президента України № 53/2016 від 17 лютого 2016 року нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції" (посмертно).

Вічна пам'ять Герою!", - зазначається у повідомленні.



















