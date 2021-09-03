Реконструйоване приймальне відділення відкрили в Конотопській ЦРЛ на Сумщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Відділення екстреної медичної допомоги Конотопської центральної районної лікарні ім. Академіка Михайла Давидова повністю реконструювали і відкрили для пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє Сумська ОДА.

"У якому б критичному стані не потрапляла сюди людина, їй необхідно терміново надати першу медичну допомогу. І ці перші хвилини, перші години в медичній установі - вони головні для порятунку людського життя і здоров'я", - наголосив голова ОДА Дмитро Живицький.

У рамках президентської програми "Велике будівництво" в медустанові побудували сучасний в'їзд для прийняття пацієнтів, облаштували сучасне відділення для реєстрації, три палати на 4 ліжка для тимчасового перебування пацієнтів, реанімаційну палату, профільні кабінети лікарів та інших медпрацівників, санітарну кімнату для людей з інвалідністю та окрему палату для осіб з агресивною поведінкою. Приймальне відділення Конотопської ЦРЛ також отримало сучасний комп'ютерний томограф.

Зазначають, що крім відновлення самої будівлі, медустанови отримують сучасну медтехніку, автомобілі швидкої допомоги. Напередодні Сумщина отримала 15 таких машин. Щоб швидкі доставляли пацієнтів у лікарні в чітко визначені терміни, по всій Україні і в Сумській області зокрема активно ремонтують дороги.

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Усього на реконструкцію приймального відділення екстреної медичної допомоги Конотопської ЦРЛ виділили 13 млн грн. Із них 6 млн грн - з державного бюджету та 7 млн ​​- кошти міського бюджету.

Усього на Сумщині в рамках президентської програми "Велике будівництво" планують відкрити 7 прийомних відділень. Незабаром відкриють приймальні відділення екстреної медичної допомоги в Охтирській ЦРЛ та Роменській ЦРЛ, у роботі приймальне відділення Глухівської міської лікарні. Вартість усіх 7 об'єктів сягнула майже 86,6 млн гривень.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великого будівництва" в кожній області України з'являться лікарні нового формату, які будуть відповідати рівню провідних європейських клінік.

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