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Форум "Із порожнечі в достаток" встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях. ФОТОрепортаж

1 вересня в Києві відбувся масштабний онлайн-форум "Із порожнечі в достаток".

Як інформує Цензор.НЕТ, форум, який тривав 24 години, 24 хвилини, 24 секунди з трансляцією на всі 6 континентів чотирма мовами, встановив подвійний рекорд.

Це стало новим подвійним рекордом, який був зафіксований прямо під час онлайн-трансляції і внесений до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший міжнародний онлайн-форум з одним модератором.

Зазначають, що модератором був Андреас Тіссен із Німеччини, якому належить ідея провести екстраординарний захід, де учасники з усієї планети отримають інноваційний освітній контент, візьмуть участь у благодійному проєкті "Здійсни мрію"

"Подяка - це двері, входячи в які ти побачиш достаток у житті!", - заявляє Андреас Тіссен, міжнародний коуч і тренер із понад 29-річним досвідом роботи.

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На заході виступили 24 топ-спікери з усього світу, серед яких: Андреас Тіссен, Нік Вуйчич, Радислав Гандапас, Іцхак Пінтосевич, Аллан Піз, Джон Максвелл, Тім Сторі, доктор Керолайн Ліф, Робін Шарма, Олівер Гейссельхарт, Олена Адамова, Андрій Шатирко, Євген Войт, Світлана Співакова, Наталія Самойленко, Ліка Роман, Ігор Фостенка, Джулієн Бакхаус та інші.

Ведучими форуму і ток-шоу були Лара Мазур і Сергій Лисак, а також ведучий телеканалу 1+1 Юрій Горбунов.

На форумі проводилися панельні дискусії, інтерактивні ігри, опитування, психологічні тести та розважальні екшени. Програма складалася з 5 блоків - найбільш затребуваних сфер для кожної людини. Це особистісний ріст, здоров'я, бізнес, взаємини, усвідомленість.

Фіналом заходу став розіграш автомобіля Citroen C3 у прямому ефірі! Також платформа Edufy зібрала 800 тисяч гривень пожертв для маленьких пацієнтів проєкту "Здійсни мрію".

Як заявляють організатори, Форум - це тільки перший проєкт у глобальній і масштабній програмі від освітньої платформи Edufy.

Також читайте: "З порожнечі в достаток", - екстраординарний онлайн-форум з особистісного росту відбудеться в рамках проєкту Edufy

Форум Із порожнечі в достаток встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях 01
Форум Із порожнечі в достаток встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях 02
Форум Із порожнечі в достаток встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях 03
Форум Із порожнечі в достаток встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях 04
Форум Із порожнечі в достаток встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях 05
Форум Із порожнечі в достаток встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях 06
Форум Із порожнечі в достаток встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях 07

Київ (19463) рекорд (184) Форум (132) Книга рекордів Гіннеса (12)


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Топ коментарі
+7
Вова теж встановив рекорд.Форум "Із порожнечі в достаток" встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях - Цензор.НЕТ 1415
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03.09.2021 18:28
+6
"E = mc² .. ніщо нікуда не зникає і ні звідкіля не берецця .."
читайте коуча Енштейна, малята !
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03.09.2021 18:10
+5
популисты-обещалкины нынче процветают...
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03.09.2021 18:02
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популисты-обещалкины нынче процветают...
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03.09.2021 18:02 Відповісти
А зачем форум украл слоган у зелёной власти.
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03.09.2021 18:07 Відповісти
"E = mc² .. ніщо нікуда не зникає і ні звідкіля не берецця .."
читайте коуча Енштейна, малята !
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03.09.2021 18:10 Відповісти
Шоу мыльных пузырей для идиотов.
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03.09.2021 18:11 Відповісти
Пережили голод, переживем і ізобіліє.
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03.09.2021 18:15 Відповісти
Победа в номинации,,нае**во года,, и,,самый эффектный сеанс уринотерапии,,?
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03.09.2021 18:25 Відповісти
Вова теж встановив рекорд.Форум "Із порожнечі в достаток" встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях - Цензор.НЕТ 1415
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03.09.2021 18:28 Відповісти
Ізпорожнеча із порожнечі.
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03.09.2021 18:35 Відповісти
Форум "Із порожнечі в достаток" встановив рекорд Гіннеса відразу в двох номінаціях - Цензор.НЕТ 7416
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03.09.2021 18:47 Відповісти
чому у цієї новини відсутня мітка "проплачений піар" ?
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03.09.2021 18:59 Відповісти
А может лучше:" Из говна пулю"?
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03.09.2021 19:12 Відповісти
Лозунг всей этой фейковой тусы: "Из грязи в князи"... уже и победитель есть - криворожский полуграмотный сявка-наркоша, раскрученный на олигархическом канале в роли "преЗЕдента"...
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03.09.2021 20:50 Відповісти
Ничего не понял но очень интересно
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03.09.2021 21:41 Відповісти
 
 