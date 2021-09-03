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Викладач "політінформації" з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті. ВІДЕО+ФОТО

Ольга Чорна - вчитель російської мови та літератури. У донецькому ліцеї №5 вона вела уроки "політінформації", розхвалюючи НЗФ "ДНР".

Тепер Чорна працює в Горлівському інституті іноземних мов, який у 2014 році переїхав до Бахмута, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вільне радіо".

"Ольга Чорна - так, працевлаштована, на посаді культорганізатора", - сказала журналістам директор Горлівського інституту іноземних мов Євгена Білицька.

При цьому ще в січні 2018 року Чорна проводила з дітьми заняття з "політінформації" і розповідала ЗМІ бойовиків про те, як важливі ці уроки.

"Дуже важливо в плані виховної роботи, патріотичної роботи проводити політінформацію. Чому ми називаємо їх так: "Ми в темі?". Ми повинні бути в темі, ми повинні знати, чим живе наша республіка", - говорила тоді Чорна.

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Викладач політінформації з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті 01

Після "політінформації" від Чорної один з учнів 5-Б класу говорить: "Я категорично проти повернення нас до складу України. Тому що в мене на війні загинули 7 прадідусів. Один був танкістом, пройшов усю війну. Бандера - не мій герой. У мене мої герої: мої сім прадідусів, маршал Жуков і Рокосовський. Я не можу і не хочу їх зрадити".

Чорна з літа 2018 року перебуває в базі центру "Миротворець" як "пособник терористів ДНР, за антиукраїнську пропаганду та агітацію".

Директор Горлівського інституту іноземних мов Білицька каже, що не бачить ніяких проблем у працевлаштуванні Чорної.

"Працевлаштована. І що? На неї заведено якусь справу чи що? Людина позбавлена якихось прав на території України? Справу заведено на неї? Якщо не заведено справу, що це взагалі таке? Наскільки я знаю, вона не позбавлена ​​жодних цивільних прав. Якщо до неї є якісь претензії з боку влади... Чи позбавлена? Чи в нас сталінський режим, і ви його представники, Вільне радіо?", - заявила директор вишу.

Викладач політінформації з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті 02

Євгенія Білицька, директор Горлівського інституту іноземних мов

Директор департаменту освіти і науки Донецької ОДА Тетяна Сідашева прокоментувала ситуацію так: "Знаючи директора цього закладу, я не думаю, що там є якісь перепони (для працевлаштування Чорної. - ред.). Якщо є такі факти (про політінформацію в Донецьку. - ред.), будь ласка, треба звернутися до відповідних органів, щоб усе це було перевірено, і далі всьому цьому буде надано хід".

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У Чорної є профіль у заблокованій в Україні соцмережі "Однокласники". Її фотографії там прикрашають численні георгіївські стрічки. Також є знімки з Москви і публікації антиукраїнського характеру.

Викладач політінформації з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті 03Викладач політінформації з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті 04Викладач політінформації з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті 05Викладач політінформації з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті 06

До Донецька Чорна поїхала після того, як військовослужбовці ліквідували її сина-терориста Сергія Іочкова. Навесні 2014 року Іочков, який до цього був керівником департаменту з боротьби з корупцією в державних органах, узяв собі псевдо "Велес" та очолив бахмутських прихильників організації "ДНР".

Викладач політінформації з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті 07Викладач політінформації з донецького ліцею Чорна влаштувалася у виш у Бахмуті 08

7 червня 2014 року група бойовиків у тимчасово окупованому Бахмуті намагалася викрасти командира місцевої військової частини Володимира Чобітка. Український військовий зазнав серйозних поранень, але встиг викликати побратимів на допомогу. Під час перестрілки між підкріпленням і бойовиками бійці ЗСУ вбили кількох нападників. Одним із них виявився Сергій Іочков, син Ольги Чорної.

Донецьк (946) сепаратизм (757) школа (2209) Донбас (22356) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+119
И эту недоделанную "политинформаторку" и такого же "директора" вуза на мусорку истории и без разговоров, иначе эту заразу мы не вылечим
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03.09.2021 21:13
+67
ждите теперь в бахмуте юнармию ********** с пионэрами..
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03.09.2021 21:15
+64
поздравляю зебильную власть
ещё одна чёрная гнида при них будет умело очернять Украину
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03.09.2021 21:16
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" трудоустроили " разлагать украинскую молодежь ??? почему СБУ ее не арестовало ?
ее деятельность в десятки раз враждебнее , чем организация незаконных голосований ... и ничего за ЭТО не будет ???
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05.09.2021 10:54 Відповісти
Що ще сказати коли https://www.youtube.com/watch?v=TVqHpm_bgHk Антиукраїнська пропаганда за наші податки. Академік НАН України Толочко виступає проти самої України .
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05.09.2021 11:09 Відповісти
Я б здивувався якби її закрили, а те, що працевлаштували це норма. Я б не здивувався якби її влаштували до офісу Зеленського. Повертатись вся ця бидлота почала ще при Пороху.
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05.09.2021 15:49 Відповісти
Свій, до свого, по своє!!!
А СБУ, мабудь, за Патріотами України пильнує….
Пильнуймо Україну !!!!!!
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05.09.2021 15:55 Відповісти
Свій, до свого, по своє!!!
А СБУ, мабудь, за Патріотами України пильнує….
Пильнуймо Україну !!!!!!
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05.09.2021 15:56 Відповісти
вообще-то донецко-луганские ублюдки просочились везде...
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06.09.2021 06:44 Відповісти
Директриса закладу така ж , як і ця сепарша...Вони там майже всі такі.Скільки вовка не корми ,а він все одно в ліс дивиться...
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06.09.2021 09:30 Відповісти
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