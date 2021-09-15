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Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинув член організації "Український Легіон" Олексій Кавлак, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

В автомобілі Nissan Primera, який вибухнув і згорів у Дніпрі 15 вересня, перебував Олексій Кавлак - член Ради громадської організації "Український Легіон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповіли в громадській організації "Український Легіон".

Чоловік із позивним Змій був старшим інструктором Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини. 

Відомо, що Кавлак часто проводив заняття з навчання тактичній медицині. Це був його напрям.

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинув член організації Український Легіон Олексій Кавлак, - ЗМІ 01
Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинув член організації Український Легіон Олексій Кавлак, - ЗМІ 02

За даними місцевих ЗМІ, загинули прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева і  Олексій Кавлак.

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинув член організації Український Легіон Олексій Кавлак, - ЗМІ 03
Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинув член організації Український Легіон Олексій Кавлак, - ЗМІ 04

Раніше повідомлялося, що 15 вересня двоє людей загинули в результаті вибуху автомобіля в Дніпрі. Нацполіція кваліфікувала вибух як теракт.

Також дивіться: Вибух пролунав на нафтобазі в Донецьку: окупанти звинувачують українські безпілотники. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4455) Дніпро (3274) смерть (6750)


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Топ коментарі
+24
Тварь, не попадайся в Украине - хреново подохнешь.
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15.09.2021 11:50
+11
Учения по изъятию биткоинов у населения.
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15.09.2021 11:53
+8
Пипец. А Бакановское СБУ чем ответит рашенским диверсантам? Проведет учения по борьбе с контрабандой?
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15.09.2021 11:51
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"Известно, что Кавлак часто проводил занятия обучения по тактической медицины. Это было его направление."

Источник:

І кому він міг настільки заважати, що його вбили?
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15.09.2021 11:48 Відповісти
Тварь, не попадайся в Украине - хреново подохнешь.
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15.09.2021 11:50 Відповісти
Шановний не спілкуйтеся Ви з імбецилами, такі пі.дараси як , на те не заслуговують, проте запевняю Вас що в Україні він не зявится по декільком причинам, а саме:

1.хоч прикривається прапором польщі скоріш за все він в кац.апстані, а тому відповідно ка.цап, або себе таким рахує;

2. Оскільки він ка.цап та вміє писати, а серед пі.дарососсіян це рідкість, то він вище середнього рівня розвитку, і тому що ка.цапи пінічно бояться Україну те все що з Нею звязано, ноги його тут не буде;

3.Ну і останньє але не менш важливе питання, звідки у пі.дарососіянина гроші на подорож до України?
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15.09.2021 11:56 Відповісти
Не пол-Украины, а 20%. Не преувеличивайте.
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15.09.2021 12:52 Відповісти
В спам, лаптерогий!
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15.09.2021 11:51 Відповісти
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15.09.2021 11:52 Відповісти
Самолетов , тварь ты ватная ,исчезни 😡
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15.09.2021 12:18 Відповісти
Пипец. А Бакановское СБУ чем ответит рашенским диверсантам? Проведет учения по борьбе с контрабандой?
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15.09.2021 11:51 Відповісти
Учения по изъятию биткоинов у населения.
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15.09.2021 11:53 Відповісти
И спишут что ветеран сам себя случайно подорвал. Уже пошли первые вбросы.
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15.09.2021 12:00 Відповісти
Ну да. Первый от цензора.

Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак. Источник:
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15.09.2021 13:32 Відповісти
Вообще всё плохо? Погиб Алексей Кавлак, а вторая Дарья Гречищева из ГСЧС
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15.09.2021 22:17 Відповісти
гнида беларузкая оффни пасть тварь
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15.09.2021 11:51 Відповісти
это кцпдрил-тундропитек
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15.09.2021 11:54 Відповісти
Почему не расследуются резонансные убийства ?
Тому що - их организовывают спецы более профессиональные , чем люди , которые их расследуют ( бывший разведчик Чекалкин в интервью )

рекрмендую :

Ексклюзивне Інтерв'ю з Дмитром Чекалкиним до 30 Дня Незалежності України

https://youtu.be/XptE6wkkec0

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15.09.2021 11:52 Відповісти
А может та женщина была чьей то женой? Может банальная бытовуха?
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15.09.2021 11:52 Відповісти
да, конечно. и путен не хйло и зеля не клоун
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15.09.2021 11:53 Відповісти
гєбня не щадит никого и нигде

щадить , это только мы можем
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15.09.2021 11:54 Відповісти
Вы дибилы блд! Убили одного ! Встанут сто! Это УКРАИНА!!!
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15.09.2021 11:55 Відповісти
Ага, смєтуни вже бігуть!
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15.09.2021 12:07 Відповісти
Украина передала России участницу террористической группировки "ДНР" Юлию Прасолову, осужденную за https://zn.ua/UKRAINE/v-sbu-pokazali-foto-organizatora-podryva-avtomobilya-polkovnika-haraberyusha-264747_.html убийство полковника СБУ Александра Хараберюша , в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Прасолову включила в обменный список российская сторона. По данным СМИ, убийца сейчас находится в Москве, сообщает мариупольское издание https://www.0629.com.ua/news/2505762/terroristku-ubivsuu-v-mariupole-polkovnika-sbu-haraberusa-obmenali-na-ukrainskih-zaloznikov-kremla "0629" .
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15.09.2021 11:57 Відповісти
Стулки пельку!

Кацапня знов вільно себе чухає як навесні 14-го.
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15.09.2021 12:05 Відповісти
Яке ж ти кончене...
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15.09.2021 12:23 Відповісти
Ти навіть не уявляєш яке ти кончене, тобі навіть пояснити це нереально.
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15.09.2021 12:49 Відповісти
нет, по моему как раз таки вы
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15.09.2021 12:52 Відповісти
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15.09.2021 12:54 Відповісти
А причем здесь моя скромная персона? В ссылкочках что я вам кидал на наши СМИ все есть и никакой "отсебятины".
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15.09.2021 12:58 Відповісти
Я ж кажу, пояснити нереально...
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15.09.2021 13:04 Відповісти
Я тут вже писав колись, що управління фСБ(у) у Дніпрі це давня злочинна організація, типове ОЗУ, де ні про яку "безпеку Украіни" не йдеться і не згадується.
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15.09.2021 12:04 Відповісти
К сожалению, СБУ давно прогнила и её нужно менять. Именно не реформировать (абсолютно бесполезно), а создавать новую организацию. К сожалению, в наших условиях сделать это быстро и эффективно невозможно. Главный вопрос - кадры, где набрать новых профессионалов. Нет их у нас и не предвидится. Грустно, но правда.
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15.09.2021 15:09 Відповісти
 
 