Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинув член організації "Український Легіон" Олексій Кавлак, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

В автомобілі Nissan Primera, який вибухнув і згорів у Дніпрі 15 вересня, перебував Олексій Кавлак - член Ради громадської організації "Український Легіон".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповіли в громадській організації "Український Легіон".

Чоловік із позивним Змій був старшим інструктором Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.

Відомо, що Кавлак часто проводив заняття з навчання тактичній медицині. Це був його напрям.





За даними місцевих ЗМІ, загинули прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева і Олексій Кавлак.





Раніше повідомлялося, що 15 вересня двоє людей загинули в результаті вибуху автомобіля в Дніпрі. Нацполіція кваліфікувала вибух як теракт.

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