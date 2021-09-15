Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинув член організації "Український Легіон" Олексій Кавлак, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
В автомобілі Nissan Primera, який вибухнув і згорів у Дніпрі 15 вересня, перебував Олексій Кавлак - член Ради громадської організації "Український Легіон".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це OBOZREVATEL розповіли в громадській організації "Український Легіон".
Чоловік із позивним Змій був старшим інструктором Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.
Відомо, що Кавлак часто проводив заняття з навчання тактичній медицині. Це був його напрям.
За даними місцевих ЗМІ, загинули прессекретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева і Олексій Кавлак.
Раніше повідомлялося, що 15 вересня двоє людей загинули в результаті вибуху автомобіля в Дніпрі. Нацполіція кваліфікувала вибух як теракт.
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І кому він міг настільки заважати, що його вбили?
1.хоч прикривається прапором польщі скоріш за все він в кац.апстані, а тому відповідно ка.цап, або себе таким рахує;
2. Оскільки він ка.цап та вміє писати, а серед пі.дарососсіян це рідкість, то він вище середнього рівня розвитку, і тому що ка.цапи пінічно бояться Україну те все що з Нею звязано, ноги його тут не буде;
3.Ну і останньє але не менш важливе питання, звідки у пі.дарососіянина гроші на подорож до України?
Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак. Источник:
Тому що - их организовывают спецы более профессиональные , чем люди , которые их расследуют ( бывший разведчик Чекалкин в интервью )
рекрмендую :
Ексклюзивне Інтерв'ю з Дмитром Чекалкиним до 30 Дня Незалежності України
https://youtu.be/XptE6wkkec0
щадить , это только мы можем
Кацапня знов вільно себе чухає як навесні 14-го.