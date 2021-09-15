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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Збройні формування РФ обстріляли з 122-мм артилерії і 120-мм міномета вантажівку української сторони СЦКК. ФОТОрепортаж

Збройні формування РФ на Донбасі вчора ввечері обстріляли вантажівку української сторони СЦКК. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"14 вересня 2021 року о 23.15 з боку позицій ЗФ РФ, що розміщені в районі Шахта 6/7, був здійснений злочинний обстріл автомобіля УС СЦКК (ЗіЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК), розміщеного в районі ШУМИ, із застосуванням артилерії калібру 122 мм і міномета 120 мм", - говориться в повідомленні.

Збройні формування РФ обстріляли з 122-мм артилерії і 120-мм міномета вантажівку української сторони СЦКК 01

В результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території.

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"Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння, небажанням ЗФ РФ припинити війну в Україні та унеможливлює будь-які важелі впливу прийняті в усьому цивілізованому світі!" - зазначили в СЦКК.

Збройні формування РФ обстріляли з 122-мм артилерії і 120-мм міномета вантажівку української сторони СЦКК 02

"У разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням дозволених Мінськими домовленостями сил та засобів", - додали в штабі.

Збройні формування РФ обстріляли з 122-мм артилерії і 120-мм міномета вантажівку української сторони СЦКК 03
Збройні формування РФ обстріляли з 122-мм артилерії і 120-мм міномета вантажівку української сторони СЦКК 04
Фото: пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (28472) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
А оркам похрен на все международные оговорённые правила войны. Мордору нужна капитуляция Украины и расправа над украинцами.
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15.09.2021 14:16
+2
Спільний з росіянами центр контролю потрібно ліквідувати! Сама наявність такого спільного центру контролю заважає визнати росію агресором!
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15.09.2021 14:16
+2
Щоб не обстрілювали наші військові вантажівки потрібно посадити в кожну по одному представнику 1% влади (чистих укгаїнців), і тих, хто її обслуговує і продає ворогу.
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15.09.2021 14:38
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Спільний з росіянами центр контролю потрібно ліквідувати! Сама наявність такого спільного центру контролю заважає визнати росію агресором!
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15.09.2021 14:16 Відповісти
Какцапи вже давно звідти вийшли. Там лише наші мазохісти.
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15.09.2021 15:03 Відповісти
А оркам похрен на все международные оговорённые правила войны. Мордору нужна капитуляция Украины и расправа над украинцами.
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15.09.2021 14:16 Відповісти
а що там най найвеличніший, смєлий ? ах так, устал, гаварят на отдих паехал...весь в дєлах государственних...акі трутень
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15.09.2021 14:27 Відповісти
нас иПут, а мы крепчаем......
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15.09.2021 14:31 Відповісти
Щоб не обстрілювали наші військові вантажівки потрібно посадити в кожну по одному представнику 1% влади (чистих укгаїнців), і тих, хто її обслуговує і продає ворогу.
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15.09.2021 14:38 Відповісти
нагло и демонстративно-показательно путинские вояки показывают как они относятся ко всем договорам и переговорам взагали. и это не с перепою или там самодеятельность. это строго по команде сверху. из москвы. для нашего ЗЕпрезидента сигнал. я почему-то уверен что он промолчит. не в первый раз.
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15.09.2021 14:47 Відповісти
Цікаво??? Ці ***...ни хоча б знають що таке обстріл?

А наслідки 122 ОФ знають?

Мінометом по рухомій цілі???😂😂😂

Три доби тому влучили в таку саму машину. Загинув воїн!

Але вас обстрілювали і три дирки
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15.09.2021 14:52 Відповісти
1. В ту машину прилетела ракета из ПТРК

2. В 14 году, в "коробку" из 4-х пятиэтажек, в одной из которых я живу, прилетели два снаряда Града. Через один подъезд от моего, ближе к эпицентру, не только стекла, рамы повырывало из стен, в квартирах мебель покрошило, а у меня в одном окне(а их два с той стороны) один осколок пробил один стеклопакет, второй, маленький мм 3-4, продырявил профиль рамы, и всё, других проблем не было.

П.С. В ОФ снарядах 6,4кг взрывчатого вещества. Две соседки, которые сидели на лавке у подъезда, ощущений набрались конечно на всю оставшуюся жизнь, но других последствий - ни каких.
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15.09.2021 17:11 Відповісти
ОФ осколково-фугасні. БТ б'ють виключно по цілі для знищення. В статті написано що обстрілювали 120, та 122 . 122 це арта, і якщо міною намагались зупинити то де влучання 122?
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15.09.2021 20:51 Відповісти
Два снаряда ГРАДа не буває! Є 2 ракети.

Біля мене метрів з 25 один прилетів і нічого, пишу. Перебували в окопах під час обстрілу. І нічого ГРАД тобі не зробить якщо ти нижче рівня його детонації
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15.09.2021 20:59 Відповісти
Ракета он до тех пор, пока лежит в ящике или в направляющих. А прилетает к цели снаряд с "приклеенной" пустой трубой.

Реактивна система залпового вогню БМ-21 (9К51) складалась з:

пускової установки (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 Індекс ГРАУ 2Б5),
122-мм некерованих реактивних снарядів (зокрема 9М22, 9М23, М-21ОФ, 9М22У, 9М22С, 9М42, 9М43, 3М16, 9М519-1…7),
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15.09.2021 21:43 Відповісти
Реактивних снарядів😂😂😂. Реактивний снаряд він і є ракетою😂😂😂
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15.09.2021 21:52 Відповісти
А АРС, это снаряд или ракета?
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15.09.2021 21:58 Відповісти
Не знаю! Не чув не зустрічався.
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15.09.2021 22:08 Відповісти
А кажеш в окопі сидів.
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15.09.2021 22:53 Відповісти
Вважаєш сумнівним?
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15.09.2021 23:00 Відповісти
Ну якщо не чув про АРС - активно-реактивний снаряд, то так, якось сумнівно.
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15.09.2021 23:05 Відповісти
😂😂
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15.09.2021 23:37 Відповісти
Почитав. Думаю якби гахнув АРС неподалік то вже б не писав😂😂😂. 100 кг😂😂
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15.09.2021 23:53 Відповісти
АРС є снарядом.
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15.09.2021 23:54 Відповісти
Ну тогда это ракетный снаряд или снарядная ракета

Так как есть гильза - значит снаряд, но поскольку в этом снаряде есть реактивный двигатель - значит ракета
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16.09.2021 16:51 Відповісти
Принцип дії АРС не знаю, але здогадуюсь. Порохові гази його з установки вистрілюють і вже потім спрацьовує реактив! Тому він і вважається снарядом!
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16.09.2021 19:27 Відповісти
Порохові гази його з установки вистрілюють і вже потім спрацьовує реактив! Тому він і вважається снарядом!

Шо, правда, снарядом???



152мм осколочная(осколочно-фугасная) ... ГРАНАТА, Карл!
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16.09.2021 19:45 Відповісти
Для мене це снаряд. Для тебе нехай буде граната. Для мене граната це РГД, Ф.
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16.09.2021 20:14 Відповісти
Ф1 по суті також є осколочно-фугасною. Масса трішки менша.
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16.09.2021 20:16 Відповісти
Для стрельбы из 122-мм гаубицы Д-30 применяются осколочно-фугасные снаряды повышенной мощности 3ОФ56. Возможно использование и других типов боеприпасов - противотанковых кумулятивных, дымовых, осветительных, а также агитационных с листовками. Для Д-30 были разработаны и специальные снаряды увеличенной дальности, включая осколочно-фугасные ERFB производства Хорватии, которые позволяют достичь максимальной дальности стрельбы 17 630 м. Применение активно-реактивных снарядов позволяет увеличить дальность стрельбы до 21 900 метров. Возможность Д-30 доставлять осколочно-фугасный снаряд массой 21,76 кг на дальности более 15 000 м - это отличные показатели для 122-мм гаубицы массой немногим более 3000 кг.

100кг, это для Пиона.
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16.09.2021 16:54 Відповісти
Женя. Ти вступив в полеміку сам. Стаття про обстріл 120 та 122 авто СЦКК. Наслідки такого обстрілу це не те що є на фото!

Я роблю припущення: " Якщо цілеспрямований обстріл, то міна 120 глушить- арта добиває!" З трьох вхідних отворів, які вказані на фото, мені бачиться що *****---ож!

Припущення таке тому що бачив та відчував наслідки такого обстрілу!
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16.09.2021 19:06 Відповісти
Є снаряд і заряд(гільза). В БМ 21 після відстрілу (гільз ) не залишається. Тому що вона є реєктивним снарядом😉
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15.09.2021 22:01 Відповісти
Гаразд, я бачу що ти не дуже добро розумієш, тож спробую мовою.

Про Гради я написав лише для того, щоб тобі показати, що кількість і важкість пошкоджень залежить від того, наскільки близько відбувається вибух СНАРЯДА 122мм из Д-30 (так краще? ).

По-перше. Від шахти 6/7 Шуми десь кілометрів за 5, тому стріляли під невеликим кутом, а це означае що і снаряд(и) падав(ли) під невеликим кутом. Так от, якщо він(вони) падал(падали) десь метрів за 15-20 від авто і під кутом градусів 40, то левова частка осколків пішли у землю і у небо. Ті що розлітались по боках, перпендикулярно траектории постріла, автомобілю зашкодити не могли, від слова зовсім.

По-друге. Кто тобі сказав, що стрілки бажали саме знищіти авто? Може то було цілеспрямоване знущання ?
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15.09.2021 22:32 Відповісти
Я не заперечую твої математичні докази! Я ставлю під сумнів обстріл однієї авто 120 та 122 снарядами одночасно! Так зрозуміліше?
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15.09.2021 22:53 Відповісти
Вважаеш там - 48.386022, 37.931168 - було нема куди, крім авто, пострілятии одночасно і згубиці і з міномету?
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15.09.2021 23:12 Відповісти
Вважаю що там брехня!

Де тільки стріляють і режим тиші чомусь є загиблі, поранені причому тяжкі та контужені. А тут обстріляли з "важкого" і тільки таке.
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15.09.2021 23:27 Відповісти
Дивись фото і відео! Дверні скла цілі тоді як лобове якимось чином посипалось на капот повністю і заднє оглядове розбите як молотком. Цікава вибухова хвиля. Але що саме цікаво "заходження уламків по ліву сторону". Ось цю математику Я не розумію😉
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15.09.2021 23:14 Відповісти
А ты попробуй на ровной площадке установить вертикально трубу 1,5-2 метра и с верхнего конца вставить снаряд, как будто он прилетел. Вместо штатного взрывателя вставь какой-нибудь электродетонатор и усевшись на землю в 25-ти метрах от него(как будто ты в окопе ниже точки детонации) подорви. Проверим что после этого будет тут написано, твоё сообщение или твой некролог.

Сидящему в окопе и мины не страшны, и гранаты, и летающие пули, если всё это детонирует и летает за пределами окопа.
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15.09.2021 21:57 Відповісти
Ні. Коли 122 біля тебе гахне і коли ракета ГРАД зовсім інші відчуття. Як на слух так і на твої внутрішні органи😉. гРАДа зовсім інша специфіка.
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15.09.2021 22:05 Відповісти
3. А где тут написано, что автомобиль двигался?
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15.09.2021 17:20 Відповісти
«Они нас убивают, а мы их без штанов по телевизору показываем» (олигарх)
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15.09.2021 20:30 Відповісти
 
 