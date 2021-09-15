Збройні формування РФ обстріляли з 122-мм артилерії і 120-мм міномета вантажівку української сторони СЦКК. ФОТОрепортаж

Збройні формування РФ на Донбасі вчора ввечері обстріляли вантажівку української сторони СЦКК. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"14 вересня 2021 року о 23.15 з боку позицій ЗФ РФ, що розміщені в районі Шахта 6/7, був здійснений злочинний обстріл автомобіля УС СЦКК (ЗіЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК), розміщеного в районі ШУМИ, із застосуванням артилерії калібру 122 мм і міномета 120 мм", - говориться в повідомленні.

В результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території.

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"Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння, небажанням ЗФ РФ припинити війну в Україні та унеможливлює будь-які важелі впливу прийняті в усьому цивілізованому світі!" - зазначили в СЦКК.

"У разі подальшого загострення обстановки та недотримання з боку ЗФ РФ режиму припинення вогню, Збройні Сили України залишають за собою право надавати адекватну відповідь із залученням дозволених Мінськими домовленостями сил та засобів", - додали в штабі.





Фото: пресцентр ОС