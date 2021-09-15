До смерті побив перехожого і зник з місця події: поліція затримала у Львові 21-річного хлопця. ФОТО
Співробітники поліції Львова затримали 21-річного чоловіка, який раніше до смерті побив 38-річного місцевого жителя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби відділу комунікації поліції у Львівській області.
"14 вересня у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнта, який був доставлений з діагнозом, зокрема, "перелом основи черепа". Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер", - говориться в повідомленні.
До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.
Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 38-річний львів’янин. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав невідомий чоловік 14 вересня близько 1.45 ночі на вулиці Шевченка у Львові під час раптового конфлікту. Після цього, залишивши побитого посеред вулиці, зловмисник втік. Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали на місце події швидку медичну допомогу.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, 21-річного жителя Львова, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.
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Або якщо треба щоб свідки за схожими злочинами впізнали.
Он без конкурса будет в ОМОНе.
Слово избитый тут влепили для привлечения внимания а речь только об одной травме.