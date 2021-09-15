УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5281 відвідувач онлайн
Новини Фото
13 023 26

До смерті побив перехожого і зник з місця події: поліція затримала у Львові 21-річного хлопця. ФОТО

Співробітники поліції Львова затримали 21-річного чоловіка, який раніше до смерті побив 38-річного місцевого жителя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби відділу комунікації поліції у Львівській області.

"14 вересня у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнта, який був доставлений з діагнозом, зокрема, "перелом основи черепа". Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер", - говориться в повідомленні.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.

До смерті побив перехожого і зник з місця події: поліція затримала у Львові 21-річного хлопця 01
Фото: сайт поліції

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 38-річний львів’янин. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав невідомий чоловік 14 вересня близько 1.45 ночі на вулиці Шевченка у Львові під час раптового конфлікту. Після цього, залишивши побитого посеред вулиці, зловмисник втік. Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали на місце події швидку медичну допомогу.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, 21-річного жителя Львова, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Автор: 

побиття (935) Львів (3069) вбивство (3088)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
незрозуміло навіщо закривати обличчя бандюка? в Великобританії для прикладу, в подібних ситуаціях поліція викладає фото з обличчям злодюги щоб усі бачили на ФБ чи в місцевій газеті.
показати весь коментар
15.09.2021 15:02
+9
тупое чувырло привыкшее только брать... ТАКИХ НАДО на атому разлагать я лично считаю что надо возвращать в Украине смертную казнь..и нет тут никакой ошибки сегодня в век генетики продвинутых технологий биотехнологий ошибки сведены практически в нуль суд должен состоять из 5-10 судей профессионалов с участием народа заседателей судей выделять на такое дело сразу 20 прокуроров каждая инстанция увеличивает число судей заседателей и прокуратуры и адвокатов на 2 и точка без мотивации да какая может быть мотивация когда один отбирает житие у другого ....такой же паритет.... ты убил-тебя умертвили ПО ЗАКОНУ... А перелом основания черепа ...и это надо было только лежащего ногами пинать и не один раз-- чтобы отбить кости в шейном отделе позвонков... тут никаким спонтанным и не пахнет аффектом и так далее душевным волнением ТУТ УМЫШЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ДЕЙСТВИЯ И СИЛА НАПРАВЛЕННАЯ НА СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА....
показати весь коментар
15.09.2021 15:15
+5
Я хренею от таких фото от цензора .
показати весь коментар
15.09.2021 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
фигассе.... мма.... 21- летний забил 38-ми летнего...
показати весь коментар
15.09.2021 14:58 Відповісти
а что именно удивляет?
показати весь коментар
15.09.2021 16:04 Відповісти
незрозуміло навіщо закривати обличчя бандюка? в Великобританії для прикладу, в подібних ситуаціях поліція викладає фото з обличчям злодюги щоб усі бачили на ФБ чи в місцевій газеті.
показати весь коментар
15.09.2021 15:02 Відповісти
Після суду можна.
Або якщо треба щоб свідки за схожими злочинами впізнали.
показати весь коментар
15.09.2021 15:07 Відповісти
а якщо раптом виявиться що його помилково звинуватили? А хлопця вже "прославили" усюди
показати весь коментар
15.09.2021 16:28 Відповісти
Все очень просто. В райотделе за 5 или 10 000 у.е. скорее всего окажется что рафик ни в чем не виноват. Как то потом неудобно будет, фото опубликовали, а он ни ни в чем не виноват. Такое уже не первый раз наблюдаю, решают или на месте или в суде.
показати весь коментар
15.09.2021 17:17 Відповісти
Потому-что чернозадый "житель Львова".
показати весь коментар
15.09.2021 19:11 Відповісти
Я хренею от таких фото от цензора .
показати весь коментар
15.09.2021 15:02 Відповісти
это схема для вышивки, вдруг кому надо
показати весь коментар
15.09.2021 15:06 Відповісти
Клетчатый!!!
показати весь коментар
15.09.2021 15:11 Відповісти
Картатий
показати весь коментар
15.09.2021 17:35 Відповісти
Этого убийцу, срочно к Таракану в ОМОН, много нормальных уволилось, а сейчас недобор.
Он без конкурса будет в ОМОНе.
показати весь коментар
15.09.2021 15:14 Відповісти
тупое чувырло привыкшее только брать... ТАКИХ НАДО на атому разлагать я лично считаю что надо возвращать в Украине смертную казнь..и нет тут никакой ошибки сегодня в век генетики продвинутых технологий биотехнологий ошибки сведены практически в нуль суд должен состоять из 5-10 судей профессионалов с участием народа заседателей судей выделять на такое дело сразу 20 прокуроров каждая инстанция увеличивает число судей заседателей и прокуратуры и адвокатов на 2 и точка без мотивации да какая может быть мотивация когда один отбирает житие у другого ....такой же паритет.... ты убил-тебя умертвили ПО ЗАКОНУ... А перелом основания черепа ...и это надо было только лежащего ногами пинать и не один раз-- чтобы отбить кости в шейном отделе позвонков... тут никаким спонтанным и не пахнет аффектом и так далее душевным волнением ТУТ УМЫШЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ДЕЙСТВИЯ И СИЛА НАПРАВЛЕННАЯ НА СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА....
показати весь коментар
15.09.2021 15:15 Відповісти
Просто толкнуть, а тот приземлился на бордюр, других же повреждений, кроме переломаоснованиячерепа нет.
показати весь коментар
15.09.2021 15:24 Відповісти
"У 1988-му році дев"ятикласник Андрій Тягнибок (молодший брат Ярослава Тягнибока,який пізніше створив ВО Свобода) пробігаючи по шкільному коридору вдарив ребром долоні по шиї однокласника Володимира Голода,внаслідок чого переламав йому основу черепа,що стало причиною смерті"...Андрію дали три роки умовно,тато їх тоді мав знайомства у вищих компартійних сферах,був лікарем збірної по боксу і відповідно відмазав...Але сам потім застрілився з рушниці...але це вже інша історія...Я до того,що перелом основи черепа може спричини несильний,але точний удар...Точним він може стати випадково...
показати весь коментар
15.09.2021 17:50 Відповісти
З українськими судами і правоохоронною системою?
показати весь коментар
15.09.2021 15:43 Відповісти
Не известно кто на кого напал) парень мог защищаться и оттолкнуть, а тот оступился и упасть проломив основание черепа...

Слово избитый тут влепили для привлечения внимания а речь только об одной травме.
показати весь коментар
15.09.2021 15:31 Відповісти
речь идёт о травме повлекшей смерть потерпевшего
показати весь коментар
15.09.2021 15:36 Відповісти
отправляйте всех подобных выродков в афганистан к талибам для наказания... они знают что с ними делать и делают такое часто..... ну если не башку громадным мечём отделят от туловища, то как минимум ручёнки....это единственное что как ни страшно... но я не против такого суда.... а иначе никак...((
показати весь коментар
15.09.2021 15:37 Відповісти
...задержали 21-летнего парня... Який це парєнь? Бидло бандюкувате, а не парєнь...
показати весь коментар
15.09.2021 16:44 Відповісти
Диаспора - в переводе с древнегреческого "понаехавшие, мало что полезного умеющие, не признающие местных законов и нахраписто навязывающие местному населению свои первобытные обычаи, тоскующие по своей находящейся в экономической жопе исторической родине, но предпочитающие это делать издалека". До чего же все-таки лаконичен и емок древнегреческий язык...
показати весь коментар
15.09.2021 19:09 Відповісти
Я вот не могу врубить, нищая страна должна содержать биоотходы? Зачем. Усыпите вы этих тварей, да заройте в одну могилу, без креста.
показати весь коментар
15.09.2021 21:10 Відповісти
Под " фЭном " был стопудово,поэтому когда бил был" первый после Бога".Сейчас малолетки без томозов и воспитания. КИНОшек насмотрелись.В восмидесятых такого практически не было,было уважение к старшим.А сейчас страх и нюх потерян,девки- соски тоже не исключение
показати весь коментар
15.09.2021 22:12 Відповісти
Так это просто случай. Пусть этот 21летний бычок спецуру попробует там ушатать. Ага не тут то было. Тормоза воспитание, дал хороший пендель и все, нечего с ними нянчиться.
показати весь коментар
15.09.2021 22:52 Відповісти
Простые тупицы одно не учитывают, что случаи бывают всякие и стать жертвой не так то просто. А если дать достойно отпор, даже если на вас напали, один черт вы будете виноваты.
показати весь коментар
15.09.2021 22:50 Відповісти
Думаешь подраться на улице? Выбирай куда поедешь: в морг, либо в тюрьму.
показати весь коментар
16.09.2021 11:11 Відповісти
 
 