До смерті побив перехожого і зник з місця події: поліція затримала у Львові 21-річного хлопця. ФОТО

Співробітники поліції Львова затримали 21-річного чоловіка, який раніше до смерті побив 38-річного місцевого жителя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби відділу комунікації поліції у Львівській області.

"14 вересня у поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнта, який був доставлений з діагнозом, зокрема, "перелом основи черепа". Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер", - говориться в повідомленні.

До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1.



Фото: сайт поліції

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 38-річний львів’янин. Також встановлено, що тілесних ушкоджень йому завдав невідомий чоловік 14 вересня близько 1.45 ночі на вулиці Шевченка у Львові під час раптового конфлікту. Після цього, залишивши побитого посеред вулиці, зловмисник втік. Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали на місце події швидку медичну допомогу.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, 21-річного жителя Львова, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.