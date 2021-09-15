На під'їздах до Миколаєва дороги зміцнять цементобетонним покриттям, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Під'їзди до Миколаєва по трасі М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ незабаром отримають щільне цементобетонне покриття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області.

Траса М-14 входить до системи міжнародних транспортних коридорів України та пов'язує південні регіони за логістичним та туристичним маршрутом Одеса - Миколаїв - Херсон.

"Постійно зростаюча інтенсивність руху автомобільного транспорту, переважно вантажного, наявність великих морських портів та зон курортного відпочинку зумовили необхідність посилення конструктиву дорожнього полотна під’їзних шляхів до міста Миколаєва. Згідно проекту тут буде влаштовано цупке цементобетонне покриття. На двох ділянках дороги М-14 з Одеського та Київського напрямків (км 126+000 – км 129+122 та км 139+716 – км 142+800), що є І категорією автошляху розпочалися ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

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На ремонтованих ділянках буде перенаправлено рух транспорту. Від села Весняне до храму Святого Миколи у Варварівці і від повороту на об'їзну міста Миколаєва до Тернівської кільцевої розв'язки перекрито рух транспорту по одній смузі в напрямку міста Миколаєває

Пересування автомобілів здійснюється паралельною смугою руху у двосторонньому режимі.

Найближчим часом у межах президентської програми "Велике будівництво" стартує також капремонт шляхопроводу і транспортної розв'язки на перетині з трасою Т-15-06 Миколаїв - Доманівка - Берізки неподалік села Весняне.

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Завершити роботи на під'їзних шляхах до Миколаєва планується до кінця першого півріччя 2022 року.

У 2021 році в межах програми президента Зеленського "Велике будівництво" вже відремонтовано 10,5 кілометра автодороги М-14 у межах Миколаєва, шість ключових вулиць і два мостові переходи відкрито для основного проїзду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани щодо програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" добудувати другий проїзд шляхопроводу ХБК - Таврійський у Херсоні до весни 2022 року.

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