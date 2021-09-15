Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України. ФОТО

За словами білоруських прикордонників, знак обстріляли з мисливської рушниці з території України.

Про це заявляє Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що знак обстріляли 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.

"Під час огляду прикордонного знака прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням Державного герба Республіки Білорусь у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці. Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України", - сказано в повідомленні.

Білоруські прикордонники зазначили, що проводять розслідування.

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