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Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України. ФОТО

За словами білоруських прикордонників, знак обстріляли з мисливської рушниці з території України.

Про це заявляє Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що знак обстріляли 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.

"Під час огляду прикордонного знака прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням Державного герба Республіки Білорусь у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці. Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України", - сказано в повідомленні.

Білоруські прикордонники зазначили, що проводять розслідування.

Також дивіться: Схованку зі зброєю та вибухівкою виявлено на кордоні з Білоруссю, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України 01
Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України 02
Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України 03

Автор: 

Білорусь (7930) кордон (4765) обстріл (28472)


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Топ коментарі
+54
напоминает 39-й ...хорошая школа от пуйла у таракана
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15.09.2021 16:26
+29
Та кому вы нужны со своим бульбоГитлером...!!!
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15.09.2021 16:30
+24
Гливицька провокація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Überfall auf den Sender Gleiwitz; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Prowokacja gliwicka) - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію Sender Gleiwitz в ніч з 31 серпня 1939 року
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15.09.2021 16:29
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Не верю!!!
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15.09.2021 16:26 Відповісти
напоминает 39-й ...хорошая школа от пуйла у таракана
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15.09.2021 16:26 Відповісти
промахнулся

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15.09.2021 16:53 Відповісти
Або початок зимової війни у листопаді 40 го...
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15.09.2021 17:33 Відповісти
Я бы и по трезвому в этот совковый герб выстрелил...
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15.09.2021 16:28 Відповісти
Закрий свого вонючого рота кацап!
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15.09.2021 16:38 Відповісти
Начинаеться....
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15.09.2021 16:27 Відповісти
ничего не будет, это всего лишь столб пограничный.
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15.09.2021 16:28 Відповісти
То мыши погрызли...
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15.09.2021 16:27 Відповісти
колорадский жук
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16.09.2021 06:20 Відповісти
Хосподя, что сейчас начнётся?... 1-я мировая информационная война стартанёт, пропагандоны Бульбофюрера своими горящими пуканами всё плоть до Крыма осветят, рукотворные белые ночи оформят
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15.09.2021 16:27 Відповісти
Гливицька провокація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Überfall auf den Sender Gleiwitz; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Prowokacja gliwicka) - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію Sender Gleiwitz в ніч з 31 серпня 1939 року
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15.09.2021 16:29 Відповісти
Два недофюрера соревнуются с их покойным учителем в насаждении нацизма среди славян.
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15.09.2021 16:53 Відповісти
Та кому вы нужны со своим бульбоГитлером...!!!
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15.09.2021 16:30 Відповісти
Жаль, что на этом столбе не был привязан усцатый бульбенфюрер Лука.
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15.09.2021 16:30 Відповісти
Входные со стороны Беларуси.
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15.09.2021 16:31 Відповісти
Пожалейте ,скабуху,захлебнется в собственном дерьме
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15.09.2021 16:31 Відповісти
Сейчас кого то в крест загенерируют😂🌷×××
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15.09.2021 16:39 Відповісти
"Настамнебыло"(с)
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15.09.2021 16:31 Відповісти
ета такая русска-бєла-русска-я фамілія
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15.09.2021 16:38 Відповісти
в фюрера лукашеску не попали? жалко.
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15.09.2021 16:32 Відповісти
всего лишь в столб??? шо, ублюдки, слабо застрелить кацапо-бульбаша?
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15.09.2021 16:33 Відповісти
Не добре таке. Та і ще перед провальними виборами на росіії. Типу "Ні виборам, так війні"...
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15.09.2021 16:35 Відповісти
от тут вже цікаво стає.. росія не своїми руками а руками белорусів може війну почати... вибори в них геть не йдуть https://www.youtube.com/watch?v=0NMDl2UbwvY
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15.09.2021 16:39 Відповісти
жаль белых русов... бабахнулись полностью...
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15.09.2021 16:35 Відповісти
какой през, такая и Манийла
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15.09.2021 16:36 Відповісти
Этого и ждали. Ничего нового
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15.09.2021 16:38 Відповісти
совковая классика сначала провокация потом оккупация польши и финляндии...ах эти фашсты как стреляють..
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15.09.2021 16:40 Відповісти
Вангеровцы пошли дальше, они завозят по пол тонны русскоязычных словарей и разбрасывают их по странам Африки и др странам для их "легального" захвата ,
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15.09.2021 16:41 Відповісти
єто белорусские охотники заблудились.
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15.09.2021 16:44 Відповісти
_Ясно. Внимание: враг готовится атаковать с териитории белорусии - в направлении Киева. Всем дошло? Не дошло? Значит ты тормоз!
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15.09.2021 16:45 Відповісти
Яка маячня.
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15.09.2021 16:46 Відповісти
Судя по повреждениям из рогатки обстреляли. Специально стравливают украинцев и беларусов .Ищи кому выгодно,но не как не Украине ввязываться в войну с еще одним государством.Недаром же путлер навез военную технику в Беларусь,сейчас начнуться провокации от Луки кремлевского.
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15.09.2021 16:47 Відповісти
Нет никакого "с ещё одним государством"! Есть колония и военный союзник расии.
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15.09.2021 16:53 Відповісти
Увы,Беларусь стала колонией это правда,но нужно проявлять уважения к беларусам которые любят свою родину, и над которыми издевается режим путлера-лукашенко.
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15.09.2021 19:16 Відповісти
Да забор там нужен бетонный , как турки с Ираном делают ! И чем быстрее тем лучше !
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15.09.2021 16:47 Відповісти
https://rus.lb.ua/world/2017/08/08/373446_turtsiya_nachala_stroit_zabor.html
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15.09.2021 16:49 Відповісти
обстреляли 11 числа.... 4 дня были в коме? чего помалкивали???
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15.09.2021 16:50 Відповісти
Почалось.
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15.09.2021 16:52 Відповісти
МИДу срочно выразить озабоченность.
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15.09.2021 16:55 Відповісти
Судячи по фото, то таке враження, що стріляли з декількох метрів. Прикордонна зона це прохідний двір? Чи це бульбофюрер сам зробив?
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15.09.2021 16:56 Відповісти
Дуже "пощастило" нам з сусідами..
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15.09.2021 16:58 Відповісти
Кто этой картошке с усами поверит ?
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15.09.2021 16:58 Відповісти
***** же верят...вернее не могут\не хотят обличить....а там ещё больший лжец...
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15.09.2021 17:17 Відповісти
как будто шашель посекла ...

но "почерк" - бульбы и фуйла
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15.09.2021 16:59 Відповісти
Стреляли сбоку с территории Беларуси, герб смотрит в сторону Украины. Провокация, притом тупая.
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15.09.2021 17:01 Відповісти
Судя по повреждениям, стреляли в знак справа, даже чуть сзади. Потому как входньІе отверствия справа, а несколько вьІходньІх отверствий на лицевой стороне знака. Внимательно присмотритесь к входньІм и вьІходньІм отверствиям. Одним словом, стреляли из белорусской стороньІ.
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15.09.2021 17:01 Відповісти
Если совковый "герб" обращен в сторонy Украины, то стреляли явно сбоку, с восточной стороны, причем явно не издалека, судя по разлету. Фуфло какое-то.
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15.09.2021 17:09 Відповісти
Даже если так - и чё?
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15.09.2021 17:05 Відповісти
Ну во всяком случае его обстреляли не из табельного оружия. Ну зацепил какой-то из охотников при выстреле. Чи не событие.
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15.09.2021 17:08 Відповісти
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15.09.2021 17:08 Відповісти
та то ж дрг правосєків теракт проти бацьки готувало, там не видно, але вся земля під стовпом вся геть візітівками усипана, жах
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16.09.2021 06:25 Відповісти
Таракан-скотина сам обстреливает: провоцирует Украину.
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15.09.2021 17:14 Відповісти
что значит провоцирует? мы ни на кого нападать не собираемся, это скорее запугивание со стороны Бульбаша..

..своим тупым колхозным Casus belli
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15.09.2021 17:20 Відповісти
Он допрыгается что украинцы вспомнят про отжатую совком Берестейщину которую отдали белорусам на перевоспитание, как спокойной и национально кастрированной нации
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15.09.2021 23:57 Відповісти
Интересно, а с нашей стороны участки границы под видеонаблюдением?

Было бы забавно, если бы нашлась у нас запись, как картофельные погранцы подьезжают и обстреливают свой знак
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15.09.2021 17:17 Відповісти
А почему молчит украинская сторона? Ведь "Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины", - сказано в сообщении". Источник:
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15.09.2021 17:19 Відповісти
Это пишет бульбостанское кгб.

https://gpk.gov.by/news/gpk/122575/
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15.09.2021 17:28 Відповісти
ищут Казус Белли...
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15.09.2021 17:29 Відповісти


Т.е. или знак стоит к нам боком, или Беларусь повернута к нам боком )))
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15.09.2021 17:31 Відповісти
Как то странно стреляли "украинские" погранцы - с боку
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15.09.2021 17:31 Відповісти
і по пояс в воді)
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15.09.2021 18:01 Відповісти
А ішшо наші диверсанти перейшли кордон і захопили радіостанцію...
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15.09.2021 17:39 Відповісти
Не дуже приємно.

Треба, щоб наші розумно себе поводили і відповідно зреагували.
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15.09.2021 17:40 Відповісти
провокації завжди неприємні...

цікаво було б побачити розташування цього знаку відносно нашого кордону (деякі кажуть що він через річку)))...а інші що гербом може дивитися вглиб Білорусі)))... тобто мало самого фото побитого герба ... ) тай чого мовчали 5 діб? шо раз на тиждень там наряд ходить??? ))))
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15.09.2021 17:50 Відповісти
Кучность дроби показывает,що стреляли в упор.То есть украинец подошёл и выстрелил?
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15.09.2021 17:48 Відповісти
спочатку з рушницею переплисти треба
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15.09.2021 18:02 Відповісти
Та може то був мушкет,або дуэльний пистоль
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15.09.2021 18:04 Відповісти
Треба ж якось відпрацьовувати перед Москвою надання Лукашенко грошей, С-300,400, літаків та іншої зброї! Може то з літака стріляли мисливці-бандерівці, палювали на мирних білорусів?? Терміново навчання на кордоні та у космосі!
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15.09.2021 17:59 Відповісти
При всём при том, что власть в Беларуси захвачена (с апреля 1995 года) тараканом, и по сути это БССР 2.0 (лукалэнд), оскорбления в адрес всех без исключения белорусов выглядят по-кацапски.
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15.09.2021 18:00 Відповісти
та так трохи ніяково але й нас можна зрозуміти,ви союзники з кацапами і до Києва пару годин і віри вам нема,бо ваших як баранів поженуть на бійню і підете бо совкодрочерів у вас 99%-нє обіжайся пжст
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15.09.2021 18:09 Відповісти
Кто эти "вы"? В стране власть захвачена, если что. Умирать за идеи руцкага мира желающих найдётся аж пара сотен.
К слову, ваши так и не присвоили гражданство Украины нашим, которые воевали (некоторые и по сей день воюют) за Украину в 2014-2017 гг. Потому 99% обоюдны. Без обид, как есть.
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15.09.2021 20:08 Відповісти


https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZX7cUPgdV3HaYzGfXR8fcdEddy1xg6qFlUtUntCd9XahlgKvDCB17N1e7OM9YyIMHk_yW66AfVYzS3Sm3Jvivz7wObSvbbshkAA90Z4YyLl0SrA9OsAbvSfmZVkP3ItAXQ&__tn__=-UC%2CP-R Назар Приходько

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/4520889437954427?__cft__[0]=AZX7cUPgdV3HaYzGfXR8fcdEddy1xg6qFlUtUntCd9XahlgKvDCB17N1e7OM9YyIMHk_yW66AfVYzS3Sm3Jvivz7wObSvbbshkAA90Z4YyLl0SrA9OsAbvSfmZVkP3ItAXQ&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·








КҐБ поки що Білорусі заявив про обстріл їхнього прикордонного знаку з боку України.
Ага - «поляки напали на німецьку погранзаставу»...
Починається...
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15.09.2021 18:02 Відповісти
Там радіостанції поблизу нема, як у Гляйвіці?
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15.09.2021 18:21 Відповісти
судя по кучности дроби, стреляли по охотничьим меркам чуть ли не в упор
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15.09.2021 18:33 Відповісти
Це депутат Шевченко.
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15.09.2021 18:35 Відповісти
уже?
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15.09.2021 18:38 Відповісти
А шо зробиш, раз так качка полетіла
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15.09.2021 18:38 Відповісти
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Не хватало нам ещё и с Бульбостаном фронт открыть
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15.09.2021 19:08 Відповісти
А не рука это Вейшнории?
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15.09.2021 19:09 Відповісти
може самі зробили, а на нас звертають по команді путлера
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15.09.2021 19:11 Відповісти
Бульбофюрер нарывается н6а большую п@@дюлину
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15.09.2021 19:32 Відповісти
На месте обстрела найдена визтка Яроша,обертки от конфет "рошен",гильзы с маркировкой "сделано в Украине" и флаг правого сектора.
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15.09.2021 19:47 Відповісти
коли припинення дипвідносин?
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15.09.2021 20:26 Відповісти
Правильно сделали, но этого мало.
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15.09.2021 22:46 Відповісти
Майнильский инцидент в новом исполнении
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15.09.2021 23:51 Відповісти
Украинцы если и начнут, то сразу с возвращения Берестейщины, которую совок из-за наличия там стратегической трассы, отдал белорусам для ассимиляции, чтоб местные забыли про УПА и вообще про украинский язык.
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15.09.2021 23:54 Відповісти
А що, самозванець Лукашенко бачив, що то зробили українці? А можливо це зробили його рекси, як у 1939 році кацапи обстрілювали своїх прикордонників і сказали, що це робили фіни?
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16.09.2021 12:43 Відповісти
Ось тепер і зрозуміла послуга пуйлу, за яку Бацька отримає фінансову підтримку - провокація конфлікту з Україною на кордоні. Українцям негайно треба нормальна влада. Якщо пуйло почне пряму агресію міняти Зєлю на нормального буде пізно
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16.09.2021 15:55 Відповісти
И еще насрали сверху
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16.09.2021 18:45 Відповісти
 
 