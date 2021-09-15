Білорусь стверджує, що її прикордонний знак обстріляли з території України. ФОТО
За словами білоруських прикордонників, знак обстріляли з мисливської рушниці з території України.
Про це заявляє Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він стверджує, що знак обстріляли 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону.
"Під час огляду прикордонного знака прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням Державного герба Республіки Білорусь у вигляді пробоїн від дробу, імовірно, пострілом з мисливської рушниці. Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України", - сказано в повідомленні.
Білоруські прикордонники зазначили, що проводять розслідування.
Топ коментарі
+54 Игорь Васечкин #488879
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+29 roadstar
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+24 Шрек Баблокат
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но "почерк" - бульбы и фуйла
..своим тупым колхозным Casus belli
Было бы забавно, если бы нашлась у нас запись, как картофельные погранцы подьезжают и обстреливают свой знак
https://gpk.gov.by/news/gpk/122575/
Т.е. или знак стоит к нам боком, или Беларусь повернута к нам боком )))
Треба, щоб наші розумно себе поводили і відповідно зреагували.
цікаво було б побачити розташування цього знаку відносно нашого кордону (деякі кажуть що він через річку)))...а інші що гербом може дивитися вглиб Білорусі)))... тобто мало самого фото побитого герба ... ) тай чого мовчали 5 діб? шо раз на тиждень там наряд ходить??? ))))
К слову, ваши так и не присвоили гражданство Украины нашим, которые воевали (некоторые и по сей день воюют) за Украину в 2014-2017 гг. Потому 99% обоюдны. Без обид, как есть.
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КҐБ поки що Білорусі заявив про обстріл їхнього прикордонного знаку з боку України.
Ага - «поляки напали на німецьку погранзаставу»...
Починається...