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Новини Фото Хабарники
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Трьох чиновників ДФС затримано на одержанні 12 тис. дол. хабаря за закриття кримінальної справи, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР затримали "на гарячому" трьох посадовців Державної фіскальної служби, які взяли гроші у керівника приватного підприємства за закриття кримінального провадження щодо його підприємства та неперешкоджання діяльності у подальшому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Трьох чиновників ДФС затримано на одержанні 12 тис. дол. хабаря за закриття кримінальної справи, - ДБР 01

"Встановлено, що посадовець сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення ГУ ДФС у Києві, вступивши у злочинну змову зі співробітниками інших управлінь, вимагав 16 тисяч доларів США у підприємця. Під час "торгів" правоохоронці ДФС зменшили суму хабаря до 12 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Трьох чиновників ДФС затримано на одержанні 12 тис. дол. хабаря за закриття кримінальної справи, - ДБР 02
Трьох чиновників ДФС затримано на одержанні 12 тис. дол. хабаря за закриття кримінальної справи, - ДБР 03

Як повідомили в Офісі генпрокурора, на хабарі затримано інспектора сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення та старший оперуповноважений Управління по боротьбі з фінансовими злочинами ГУ ДФС в м.Києві, а також старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Київській області.

Трьох чиновників ДФС затримано на одержанні 12 тис. дол. хабаря за закриття кримінальної справи, - ДБР 04

Всі чиновники ДФС затримані, вирішується питання про повідомлення їх про підозру.

Трьох чиновників ДФС затримано на одержанні 12 тис. дол. хабаря за закриття кримінальної справи, - ДБР 05

Попередня кваліфікація злочину - одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Дивіться також: Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4702) Київ (19466) ДФС (4044) ДБР (3492)


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Топ коментарі
+4
5 лет институт $$,заплати за место$$, заплати за должность$, заплати начальнику на верх$.... иначе нах ты там нужен! откуда квартиры дома машины у Мельника!
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15.09.2021 16:52
+2
Ось нащо ці тварі ідуть на держслужбу. Не буде ця країна нормальною ще триста років
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15.09.2021 16:33
+2
Всі державні інспекціі,служби ,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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15.09.2021 16:37
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Ось нащо ці тварі ідуть на держслужбу. Не буде ця країна нормальною ще триста років
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15.09.2021 16:33 Відповісти
5 лет институт $$,заплати за место$$, заплати за должность$, заплати начальнику на верх$.... иначе нах ты там нужен! откуда квартиры дома машины у Мельника!
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15.09.2021 16:52 Відповісти
Всі державні інспекціі,служби ,контори та конторки ,це розплідники корумпованої гидоти !!!)))
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15.09.2021 16:37 Відповісти
Корупція ,це злочин проти держави ,тому строки мають бути відповідними, від 10 до пожиттєвого та обов"язково з конфіскацією та люстрацією найближчого оточення !!!)))
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15.09.2021 16:39 Відповісти
А в Китаї таких розстрілюють
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15.09.2021 17:44 Відповісти
І цілком вірно роблять !!)))
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15.09.2021 17:47 Відповісти
О, это наши. Только аккуратнее в следующий раз, аккуратнее.
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15.09.2021 16:46 Відповісти
ни дня в новостях без задержания ментов всякого рода .. такое мнение что 95% как бы корупционеры...вот ски для чего они все валят работать в налоговую..на таможню...в судьи и прокуратуру да везде и света в конце тунеля не видно ... дело в том что есле бы их сажали то порядок бы какой то был...а так везде поруки и взятки . откупятся и эти....смысл ловить их....?(( там схемы у всех давно... нет слов ******* одно((
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15.09.2021 17:00 Відповісти
Це мафія. І коріння її тягнеться ще від комуністичної номенклатури і кдб.
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15.09.2021 17:46 Відповісти
Це ще дитятко "крепкого хозяйственника" Кучми !!!)))
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15.09.2021 17:48 Відповісти
Не пойман не вор

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15.09.2021 17:24 Відповісти
Для этого и открывали справу,что бы потом закрыть за взятку,для этого им дали в законе слишком много прав,что бы вымогали и делились с теми,кто написал закон.
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15.09.2021 18:40 Відповісти
Что интересно - ВСЕ задержанные - бывшие сотрудники департамента контрразведки СБУ по экономике времен печально известного Семочко. Один из отпрысков - Неговелов (успел поработать в ДФС всего1,5 мес!)- сгорел осенью прошлого года на 200 т долл взятки))) А его дружбан - помощник Ермака - полковник-рэкетир Беззубенко Николай сейчас курирует все откаты для ОПГ Зели. Вот такая правда, друзья....
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15.09.2021 18:47 Відповісти
А кто же это такие - "чиновники ГФС"? Которые уголовные дела закрывают и оперуполномоченными обзываются? Может это те самые будущие работники БЭБ?
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15.09.2021 23:01 Відповісти
 
 