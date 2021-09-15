Трьох чиновників ДФС затримано на одержанні 12 тис. дол. хабаря за закриття кримінальної справи, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР затримали "на гарячому" трьох посадовців Державної фіскальної служби, які взяли гроші у керівника приватного підприємства за закриття кримінального провадження щодо його підприємства та неперешкоджання діяльності у подальшому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Встановлено, що посадовець сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення ГУ ДФС у Києві, вступивши у злочинну змову зі співробітниками інших управлінь, вимагав 16 тисяч доларів США у підприємця. Під час "торгів" правоохоронці ДФС зменшили суму хабаря до 12 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, на хабарі затримано інспектора сектору запобігання та виявлення корупції управління кадрового забезпечення та старший оперуповноважений Управління по боротьбі з фінансовими злочинами ГУ ДФС в м.Києві, а також старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Київській області.
Всі чиновники ДФС затримані, вирішується питання про повідомлення їх про підозру.
Попередня кваліфікація злочину - одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
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