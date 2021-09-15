Реактивну систему залпового вогню "Верба" прийнято на озброєння ЗСУ, - Укроборонпром. ФОТО
Реактивна система залпового вогню "Верба" розробки Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова, що входить до складу Укроборонпрому, прийнята на озброєння Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"Цифрові системи "Верби" дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі. Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40-ка 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Перезарядка повного пакета займає лише 5 хвилин", - підкреслюють в ДП.
Також наголошується, що використання цифрових систем управління вогнем дозволило у рази скоротити час для відкриття вогню, а завдяки новій системі стабілізації платформи вдалось значно підвищити точність.
"Окрім того, на "Вербу" встановлені сучасні системи цифрового зв’язку для захищеної передачі інформації. У поєднанні з високопрохідним шасі від "КрАЗ" це забезпечує високу бойову ефективність та мобільність "Верби" на полі бою", - заявили в Укроборонпромі.
Уточнюється також, що "Верба" розроблена на базі бойової частини БМ-21 "Град", однак пускова установка отримала низку вдосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи.
"Ми втілили унікальні технічні рішення, які дозволили перевершити "Гради". Так, час на підготовку залпу вдалося скоротити у 5 разів завдяки мінімізації втручання людини в роботу бойової машини. Якщо боєкомплект "Граду" перезаряджали вручну декілька військовослужбовців – вага одного снаряда в середньому становить понад 60 кг, – то "Верба" є повністю автоматизованою. Це значно підвищує ефективність виконання бойового завдання", – відзначив директор Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова Яков Мормило.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
💪✌
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45756590 Украинская армия разбегается: почему и как это остановить
БM-21 -
Дальность стрельбы максимальная
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 ОФС : 40 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%81 КАС : 33 000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 УАС : 42 000 м
"На рівні" - це якщо порівнювати з "Торнадо-Г"
Якщо бісить - попий заспокійливого.
Тобі не заспокійливе потрібно, а піти на базар та купити собі мізки, ну хоча б курині.
Саме тому я вище наводив максимальну дальність різних типів снарядів.
Але тобі це не зрозуміти.
Фактично більш ******* модифікація старого БМ-21 "Град", з аналогічною дальністю ураження.
Пасть прикрий, підарок.
БМ-21 Град розроблявся під ракети з дальністю ураження 20 км. Ракети більшої дальності розробили в Росії в 2012 році, до України їх не поставляли, і тому коли я сказав, що дальність ураження Верби, вдвічі вища від Граду, і на рівні з Торнадо - то це правда. Тільки такому недоумку як ти цього не зрозуміти.
Все ще будеш стверджувати, що "Град" на 20 км стріляє?
Скажи - що буде з підрозділом, недоумкуватий, як ото ти, командир якого не прийме до уваги можливий радіус обстрілу в 40 км?
Прощавай, телепню!
А вот пакетник это вполне нормально...штаты пошли именно таким путем..но тогда в составе должна быть дополнительная заряжающая машинка с краном или транспортером