Реактивну систему залпового вогню "Верба" прийнято на озброєння ЗСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Реактивна система залпового вогню "Верба" розробки Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозова, що входить до складу Укроборонпрому, прийнята на озброєння Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

"Цифрові системи "Верби" дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та навіть перезаряджання в автоматичному режимі. Боєкомплект цієї РСЗВ складається з 40-ка 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Перезарядка повного пакета займає лише 5 хвилин", - підкреслюють в ДП.

Також наголошується, що використання цифрових систем управління вогнем дозволило у рази скоротити час для відкриття вогню, а завдяки новій системі стабілізації платформи вдалось значно підвищити точність.

Читайте також: "Очі для "Бук-М1": на озброєння ЗСУ прийнято радіолокаційну станцію виявлення "Фенікс-1". ФОТО

"Окрім того, на "Вербу" встановлені сучасні системи цифрового зв’язку для захищеної передачі інформації. У поєднанні з високопрохідним шасі від "КрАЗ" це забезпечує високу бойову ефективність та мобільність "Верби" на полі бою", - заявили в Укроборонпромі.

Уточнюється також, що "Верба" розроблена на базі бойової частини БМ-21 "Град", однак пускова установка отримала низку вдосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи.





"Ми втілили унікальні технічні рішення, які дозволили перевершити "Гради". Так, час на підготовку залпу вдалося скоротити у 5 разів завдяки мінімізації втручання людини в роботу бойової машини. Якщо боєкомплект "Граду" перезаряджали вручну декілька військовослужбовців – вага одного снаряда в середньому становить понад 60 кг, – то "Верба" є повністю автоматизованою. Це значно підвищує ефективність виконання бойового завдання", – відзначив директор Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова Яков Мормило.