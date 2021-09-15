Організатори однієї з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну і LSD затримані в Хмельницькому, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ під час спецоперації в Хмельницькій області нейтралізували наркоугруповання. Щомісяця зловмисники збували в різні регіони України оптові партії наркотиків і психотропних на мільйони гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Для реалізації "товару" учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Телеграм. На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс. Щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджеру, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Вони одержували наркотики через систему так званих "закладок". Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем.





Встановлено, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького. Серед них особи, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.

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Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено: підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн, зброю і понад 400 патронів, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом.





Зараз організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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