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Організатори однієї з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну і LSD затримані в Хмельницькому, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ під час спецоперації в Хмельницькій області нейтралізували наркоугруповання. Щомісяця зловмисники збували в різні регіони України оптові партії наркотиків і психотропних на мільйони гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Організатори однієї з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну і LSD затримані в Хмельницькому, - СБУ 01

"Для реалізації "товару" учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Телеграм. На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс. Щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджеру, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Вони одержували наркотики через систему так званих "закладок". Розрахунок за "товар" здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем.

Організатори однієї з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну і LSD затримані в Хмельницькому, - СБУ 02
Організатори однієї з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну і LSD затримані в Хмельницькому, - СБУ 03

Встановлено, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького. Серед них особи, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано військовослужбовця, який торгував зі спільником наркотиками в Чернігові, - прокуратура. ФОТО

Організатори однієї з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну і LSD затримані в Хмельницькому, - СБУ 04

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено: підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн, зброю і понад 400 патронів, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом.

Організатори однієї з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну і LSD затримані в Хмельницькому, - СБУ 05
Організатори однієї з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну і LSD затримані в Хмельницькому, - СБУ 06

Зараз організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Автор: 

наркотики (1447) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12818) силовики (2514) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+5
- вы шо там совсем обалдели?? хто разрешил задерживать???

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15.09.2021 16:58
+4
постійний клієнт, елітний торчок )
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15.09.2021 16:59
+2
Зєля фсьо? 😲 Схоже, феєричним ідеям і буйній фантазії прийшов кінець?
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15.09.2021 17:01
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- вы шо там совсем обалдели?? хто разрешил задерживать???

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15.09.2021 16:58 Відповісти
постійний клієнт, елітний торчок )
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15.09.2021 16:59 Відповісти
Зєля фсьо? 😲 Схоже, феєричним ідеям і буйній фантазії прийшов кінець?
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15.09.2021 17:01 Відповісти
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15.09.2021 17:11 Відповісти
ЗеКокаинум!
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15.09.2021 18:14 Відповісти
льготы офиса вжывую..
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15.09.2021 17:31 Відповісти
Отличная работа парни.Вот за такое вам респект.
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15.09.2021 18:50 Відповісти
здоровий президент -здорова нация
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15.09.2021 19:01 Відповісти
Нет абсолютно здоровых Президентов-есть недообследованные
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15.09.2021 19:05 Відповісти
 
 