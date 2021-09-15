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Херсонець ховав гранати в камері схову одеського супермаркету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік привіз з Київщини в Одесу п'ять гранат. Три з них сховав на орендованій квартирі, а дві - в камері схову супермаркету. Але боєприпаси знайшла охорона.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрілу сумку в шафі виявила адміністрація торгового закладу і повідомила в поліцію. Під час огляду фахівці-вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них. Власника заборонених предметів співробітники відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 розшукали менше ніж за добу" , - сказано в повідомленні.

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"Привіз гранати з Київської області до Одеси для продажу або обміну. ​​Покупця я не знайшов", - розповів чоловік на камеру.

Його затримали і повідомили про підозру в незаконному поводженні зі боєприпасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Херсонець ховав гранати в камері схову одеського супермаркету 01
Херсонець ховав гранати в камері схову одеського супермаркету 02
Херсонець ховав гранати в камері схову одеського супермаркету 03
Херсонець ховав гранати в камері схову одеського супермаркету 04

Автор: 

граната (789) Одеса (5458) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+3
Редкий дебил)
Премию Дарвина ему!
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15.09.2021 17:05
+2
Хороший дядька, умный. А добрый, просто до глубины души.
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15.09.2021 17:03
+2
не верьте каSSабскому звездуну

по-любому эта с.ука шото замышляла

по указке башни спаSSкой...
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15.09.2021 17:07
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Хозяйновитый хлопець. Дома все пригодиться, а ховав від тещі.
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15.09.2021 17:02 Відповісти
Хороший дядька, умный. А добрый, просто до глубины души.
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15.09.2021 17:03 Відповісти
Какие-то они покоцанные, я б не взял.
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15.09.2021 17:05 Відповісти
Нам в АТО, весной 14 года, выдали гранаты РГД-5, 73 года выпуска))) Вот это было стрёмно, зная что их срок хранения 15 лет, ну максимум 25.

Ещё страшнее было, когда привезли гранаты РГО и РГН, а вся пластмасса на запалах была в глубоких трещинах. Все дружно отказались их брать в руки, их потом увезли обратно на склад.
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15.09.2021 17:10 Відповісти
гранаты пофиг..а вот запалы это да..

У меня Ф-1 хранились в сталинской упаковке..3 слоя бумаги, один слой типа фотобумаги, сверху парафинированная...все в идеальном состоянии...когда упаковку посрывали при инветаризации они даже ржаветь не начали настолько было качественное красочное покрытие...

Потом они вошли в список запрещенных типа происходит залипание холостой пробки...
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15.09.2021 17:23 Відповісти
Я бы не сказал, что гранаты пофиг.
Несколько раз эти гранаты, которые 73-75 годов выпуска, взрывались прямо в воздухе, отлетев на 8-10 метров, иногда взрывались очень слабо, пусть редко но это было. А вот с гранатами 87-90 годов выпуска, такого не было.
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15.09.2021 18:13 Відповісти
а взрыватель какого года?
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15.09.2021 19:13 Відповісти
Так всё в одном ящике шло, 20 гранат, две банки с взрывателями по 10 штук в каждой, наверно того же года, я не смотрел на год выпуска взрывателей.
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15.09.2021 19:16 Відповісти
Ну вот партии гранат должны были отправлятся на базу 1 разряда или арсенал, где сами гранаты отбирались на осмотр, перекладывались в новую укупорку, старая укупорка уходила в ремонт, и естестественно укомплектовывались новыми взрывателями...

те ф-1 что хранились у меня были 41 года выпуска, а взрыватели примерно годов 70-80х с взрывателями либо УЗРГМ-1 либо УЗРГМ-2
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15.09.2021 19:24 Відповісти
Взрыватели были УЗРГМ-2, а вот год выпуска не смотрел, врать не буду.
Мы единственно, смотрели, что бы не перепутать с взрывателями мгновенного действия, для растяжек, они внешне похожи.
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15.09.2021 19:31 Відповісти
уже не помню срок хранения взрывателей....если не ошибаюсь по моему 15 лет...В Украине они уже не менялись
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15.09.2021 19:17 Відповісти
Гранаты и взрыватели, они одинаково по 15 лет, потом после процедуры восстановления боеспособности можно продлять хранение ещё на 10 лет, потом должна быть утилизация.
При СССР утилизировали БК на учебных стрельбах. Армия СССР в 4 миллиона, легко отстреливала миллиарды патронов и кидала миллионы гранат)
Я помню, как нас вывозили на полигон, пара Уралов полных БК и команда: С полигона не уедем, пока не выстреляем всё в ноль, и так почти каждый месяц.
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15.09.2021 19:26 Відповісти
Я бы тоже отказался бы от старых гранат
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15.09.2021 20:10 Відповісти
Редкий дебил)
Премию Дарвина ему!
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15.09.2021 17:05 Відповісти
ти хоч би розібралось що воно таке "Премія Дарвіна", тулять дурні направо-наліво не розбираючись
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16.09.2021 06:59 Відповісти
Есть пять требований к кандидатам на Премию Дарвина:

размножение - сделанная кандидатом глупость лишила его возможности произвести потомство;
совершенство - сделанная кандидатом глупость была выдающейся;
самостоятельность - глупость кандидат сделал добровольно и только над собой;
зрелость - кандидат по возрасту и психическому состоянию мог принимать ответственные решения;
правдивость - история кандидата подтверждается надёжным источником.
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16.09.2021 19:53 Відповісти
от бачиш, перший пункт вже недотримано, а ти премію йому, потім другий і третій пункт, теж недотримано. але добре, що примусив тебе поцікавитись трохи більше про це, а не просто "Премія Дарвіна"
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16.09.2021 20:49 Відповісти
і ще, дотримання їх всіх в сукупності дає право на премію, а не якогось одного, перший і останній пов'язані, бо видається посмертно, а про все попереднє може розповісти лише очевидець
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16.09.2021 20:51 Відповісти
не верьте каSSабскому звездуну

по-любому эта с.ука шото замышляла

по указке башни спаSSкой...
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15.09.2021 17:07 Відповісти
Крєндєлю втюхали МГМ як бойові, той вирішив подняцца в одєссьє. Одєська мусорня нє обучєна в таких тонкощах розбиратися. Осел влетів два рази.
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15.09.2021 17:12 Відповісти
Гранаты с виду вполне боевые, с чего вы решили, что это ММГ?
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15.09.2021 17:31 Відповісти
Едмонд, мейбі, великий спеціаліст... Він тримав у руці бойову ргд-5 і "запомніл всє єйо трєщенкі". Я вам, Едмонт, більше скажу, - крім того, що УЗРГМ виглядає дещо інакше(особливо "спусковий ричаг"(плунжер), його(ричаг), клинять, при наявності "чєкі", а не мотають ізолентою. Там принцип коромисла. Крім того, Едмонт може ще більше "афігєть", коли йому скажуть, що там корпуси дерев'яні. Але Едмонд не "афігєє". Едмонд спєц широкого профілю
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15.09.2021 17:48 Відповісти
Много слов про Эдмонда, но ответа на вопрос нету)
Задаю снова, с чего вы взяли, что это ММГ, а не боевые?

Изоленту мотают менты, когда изымают гранаты, это у них типа техники безопасности))) потом сапёры откручивают УЗРГМ и передают гранаты экспертам-взрывотехникам, для дальнейшей экспертизы.
Мы же просто одевали на запал половинку пятикубового шприца, это самый надёжный способ.

Корпуса явно металлические, с характерными вмятинами, какие есть у гранат, боеспособность которых восстанавливают после окончания гарантийного срока хранения.

УЗРГМ вполне штатный, обычная двойка.
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15.09.2021 18:02 Відповісти
Ед! З повагою до тебе. Знаючи хто ти і як ти...Ти ж сам бачиш шнягу. Про ізоленту ти вже сам відписався. Ще раз - дерев'яна буйня! Учбова або реконструкторська. Персонаж канеш ще той. Або підставний, або лівий. По цій бадягі не буде чогось зареєстрованого в ЄДРВП. Цю хєрню озвучили тільки заради отої "гаварящої галави". У нас СБУ таке посте по пнєвматам. Чим ці гірші.
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15.09.2021 22:10 Відповісти
Не готов сказать, что там внутри, может и пустые, но как минимум два корпуса, от реальных боевых гранат, а что там внутри, будут знать только ментовские эксперты)
Хотя и я тоже убеждён, что большую часть того, что СБУ находит в схронах, они сами сперва туда ложут)
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15.09.2021 22:23 Відповісти
хер-сонец с запредельным уровнем умственного развития...
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15.09.2021 17:26 Відповісти
На что же он хотел поменяться?
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15.09.2021 18:31 Відповісти
судья определит
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15.09.2021 18:40 Відповісти
Определит следователь, прокурор добавит, а судья приговорит)
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15.09.2021 18:46 Відповісти
надо было заминировать комеру хронения..дайте ролтон и контик или я взорву))
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15.09.2021 19:36 Відповісти
- Вы продаёте гронатов?

- Нет, только показываем...

- Кросивое.
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15.09.2021 23:11 Відповісти
Я один понял, что они тикали
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16.09.2021 08:48 Відповісти
 
 