Херсонець ховав гранати в камері схову одеського супермаркету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чоловік привіз з Київщини в Одесу п'ять гранат. Три з них сховав на орендованій квартирі, а дві - в камері схову супермаркету. Але боєприпаси знайшла охорона.
Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.
"Підозрілу сумку в шафі виявила адміністрація торгового закладу і повідомила в поліцію. Під час огляду фахівці-вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них. Власника заборонених предметів співробітники відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 розшукали менше ніж за добу" , - сказано в повідомленні.
"Привіз гранати з Київської області до Одеси для продажу або обміну. Покупця я не знайшов", - розповів чоловік на камеру.
Його затримали і повідомили про підозру в незаконному поводженні зі боєприпасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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Ещё страшнее было, когда привезли гранаты РГО и РГН, а вся пластмасса на запалах была в глубоких трещинах. Все дружно отказались их брать в руки, их потом увезли обратно на склад.
У меня Ф-1 хранились в сталинской упаковке..3 слоя бумаги, один слой типа фотобумаги, сверху парафинированная...все в идеальном состоянии...когда упаковку посрывали при инветаризации они даже ржаветь не начали настолько было качественное красочное покрытие...
Потом они вошли в список запрещенных типа происходит залипание холостой пробки...
Несколько раз эти гранаты, которые 73-75 годов выпуска, взрывались прямо в воздухе, отлетев на 8-10 метров, иногда взрывались очень слабо, пусть редко но это было. А вот с гранатами 87-90 годов выпуска, такого не было.
те ф-1 что хранились у меня были 41 года выпуска, а взрыватели примерно годов 70-80х с взрывателями либо УЗРГМ-1 либо УЗРГМ-2
Мы единственно, смотрели, что бы не перепутать с взрывателями мгновенного действия, для растяжек, они внешне похожи.
При СССР утилизировали БК на учебных стрельбах. Армия СССР в 4 миллиона, легко отстреливала миллиарды патронов и кидала миллионы гранат)
Я помню, как нас вывозили на полигон, пара Уралов полных БК и команда: С полигона не уедем, пока не выстреляем всё в ноль, и так почти каждый месяц.
Премию Дарвина ему!
размножение - сделанная кандидатом глупость лишила его возможности произвести потомство;
совершенство - сделанная кандидатом глупость была выдающейся;
самостоятельность - глупость кандидат сделал добровольно и только над собой;
зрелость - кандидат по возрасту и психическому состоянию мог принимать ответственные решения;
правдивость - история кандидата подтверждается надёжным источником.
по-любому эта с.ука шото замышляла
по указке башни спаSSкой...
Задаю снова, с чего вы взяли, что это ММГ, а не боевые?
Изоленту мотают менты, когда изымают гранаты, это у них типа техники безопасности))) потом сапёры откручивают УЗРГМ и передают гранаты экспертам-взрывотехникам, для дальнейшей экспертизы.
Мы же просто одевали на запал половинку пятикубового шприца, это самый надёжный способ.
Корпуса явно металлические, с характерными вмятинами, какие есть у гранат, боеспособность которых восстанавливают после окончания гарантийного срока хранения.
УЗРГМ вполне штатный, обычная двойка.
Хотя и я тоже убеждён, что большую часть того, что СБУ находит в схронах, они сами сперва туда ложут)
- Нет, только показываем...
- Кросивое.