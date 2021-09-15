Херсонець ховав гранати в камері схову одеського супермаркету. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік привіз з Київщини в Одесу п'ять гранат. Три з них сховав на орендованій квартирі, а дві - в камері схову супермаркету. Але боєприпаси знайшла охорона.

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції №1, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрілу сумку в шафі виявила адміністрація торгового закладу і повідомила в поліцію. Під час огляду фахівці-вибухотехніки виявили гранати РГД-5 із запалами до них. Власника заборонених предметів співробітники відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 розшукали менше ніж за добу" , - сказано в повідомленні.

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"Привіз гранати з Київської області до Одеси для продажу або обміну. ​​Покупця я не знайшов", - розповів чоловік на камеру.

Його затримали і повідомили про підозру в незаконному поводженні зі боєприпасами. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.







