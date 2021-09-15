Проводяться обшуки в "Київавтодорі", КП "Київавтошляхміст" і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура. ФОТО
Київська міська прокуратура спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції в Києві і працівниками УСР в м.Києві ДСР України на виконання постанов слідчого судді проводяться санкціоновані обшуки в службових приміщеннях КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст" і 10 районних шляхово-експлуатаційних управліннях столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.
Підкреслюється, що слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході зазначених обшуків співробітники правоохоронних органів вилучають документи, що стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств.
Як повідомляється, мова про відомості, що стосуються придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам і були закуплені в один період часу з різницею у вартості більш ніж 700 грн за одиницю, незважаючи на ідентичність цих виробів, завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, пально-мастильних матеріалів), списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувалися, використання комунального автотранспорту в особистих цілях і надання його в користування третім особам з метою одержання неправомірної вигоди, незаконного працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.
"Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають", - додали в прокуратурі.
"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются", - добавили в прокуратуре.
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А вот и ссылочка: https://ru.slovoidilo.ua/2021/02/09/infografika/finansy************-most-kieve-kak-menyalas-stoimost-remonta
ЗеЧмо як би не вдавав з себе демократа, але постійно з нього вилазить то Лукашенко, то Путін, то Янукович з Кучмою.
https://youtu.be/cPDNb3Xx1vA