Проводяться обшуки в "Київавтодорі", КП "Київавтошляхміст" і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура. ФОТО

Київська міська прокуратура спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції в Києві і працівниками УСР в м.Києві ДСР України на виконання постанов слідчого судді проводяться санкціоновані обшуки в службових приміщеннях КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст" і 10 районних шляхово-експлуатаційних управліннях столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Підкреслюється, що слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході зазначених обшуків співробітники правоохоронних органів вилучають документи, що стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств.

Як повідомляється, мова про відомості, що стосуються придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам і були закуплені в один період часу з різницею у вартості більш ніж 700 грн за одиницю, незважаючи на ідентичність цих виробів, завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, пально-мастильних матеріалів), списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувалися, використання комунального автотранспорту в особистих цілях і надання його в користування третім особам з метою одержання неправомірної вигоди, незаконного працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.

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"Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають", - додали в прокуратурі.













"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются", - добавили в прокуратуре.

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