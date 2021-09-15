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Проводяться обшуки в "Київавтодорі", КП "Київавтошляхміст" і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура. ФОТО

Київська міська прокуратура спільно зі слідчими СУ ГУ Нацполіції в Києві і працівниками УСР в м.Києві ДСР України на виконання постанов слідчого судді проводяться санкціоновані обшуки в службових приміщеннях КК "Київавтодор", КП "Київавтошляхміст" і 10 районних шляхово-експлуатаційних управліннях столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Підкреслюється, що слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході зазначених обшуків співробітники правоохоронних органів вилучають документи, що стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств.

Як повідомляється, мова про відомості, що стосуються придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам і були закуплені в один період часу з різницею у вартості більш ніж 700 грн за одиницю, незважаючи на ідентичність цих виробів, завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, пально-мастильних матеріалів), списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувалися, використання комунального автотранспорту в особистих цілях і надання його в користування третім особам з метою одержання неправомірної вигоди, незаконного працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.

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"Слідчі дії в кримінальному провадженні тривають", - додали в прокуратурі.

Проводяться обшуки в Київавтодорі, КП Київавтошляхміст і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура 01
Проводяться обшуки в Київавтодорі, КП Київавтошляхміст і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура 02
Проводяться обшуки в Київавтодорі, КП Київавтошляхміст і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура 03
Проводяться обшуки в Київавтодорі, КП Київавтошляхміст і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура 04
Проводяться обшуки в Київавтодорі, КП Київавтошляхміст і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура 05
Проводяться обшуки в Київавтодорі, КП Київавтошляхміст і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура 06

"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются", - добавили в прокуратуре.

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Автор: 

дороги (3061) корупція (4683) обшук (1971) прокуратура (3676) Київавтодор (277)


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Топ коментарі
+3
Зебилы... А в остальных Автодорах? Эти зеленые идиоты даже не понимают какой прецедент они создают копая под Клычка...
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15.09.2021 17:17
+2
Чтобы скрыть "велике крадивництво", нужно отвлечь лохов на стлбики и соль )) Одобряю. За столбики конечно тоже спросить надо, но это так, мелочь по карманам.
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15.09.2021 17:18
+2
он сам под себя копает...смета на Шулявский мост стартовала с 600 лямов и выросла до 2 лярдов... выкуп корпуса Большевика педаликом за 294 ляма саботируется , ждут пока выростет до 1 лярда чтобы навар был покруче...
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15.09.2021 17:21
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Зебилы... А в остальных Автодорах? Эти зеленые идиоты даже не понимают какой прецедент они создают копая под Клычка...
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15.09.2021 17:17 Відповісти
он сам под себя копает...смета на Шулявский мост стартовала с 600 лямов и выросла до 2 лярдов... выкуп корпуса Большевика педаликом за 294 ляма саботируется , ждут пока выростет до 1 лярда чтобы навар был покруче...
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15.09.2021 17:21 Відповісти
«Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, тепловую сеть, расположенные у моста», - объяснил Кличко. По его словам, проектная документация не предусматривала работы на прилегающих территориях.

А вот и ссылочка: https://ru.slovoidilo.ua/2021/02/09/infografika/finansy************-most-kieve-kak-menyalas-stoimost-remonta
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15.09.2021 17:36 Відповісти
тупая отмазка. перед началом строительства все это изучается на этапе проектирования...если конечно не нанимать микитася без опыта работы на таких объектах, но с опятом дачи откатов. кстати, новый приемер работы с ним - 900 лямов денег МО, заплаченные ему при 10% выполненных работ с 2018г.
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15.09.2021 17:52 Відповісти
Набор буков без единой ссылки выглядит как обыкновенный бред с Вашей стороны. Что же тогда зеледенту аплодируете с его великим крадивництвом, будьте последовательным в своих высерах.
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15.09.2021 18:16 Відповісти
Чтобы скрыть "велике крадивництво", нужно отвлечь лохов на стлбики и соль )) Одобряю. За столбики конечно тоже спросить надо, но это так, мелочь по карманам.
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15.09.2021 17:18 Відповісти
В Україні такої корумпованої гидоти сотні тисяч !!!)))
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15.09.2021 17:20 Відповісти
Яке виробництво не візьми ,навкруги крадівництво !!!)))
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15.09.2021 17:21 Відповісти
Там еще копать и копать глубже
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15.09.2021 17:25 Відповісти
В Кривому РогУ, Одесі, Харкові ригівську місцеву владу хоча б вполовину так шмонали, як Київську, невгодну зебілам владу шмонають.
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15.09.2021 17:30 Відповісти
Ти диви, як до Кличка у Києві ніх не будували ВЗАГАЛІ, ні обшуків, нічого не було. А як за Кличка нарешті зробили дороги (в усякому разі головні), добудовують міст і метро, то зразу постійні обшуки і тільки в Києві.
ЗеЧмо як би не вдавав з себе демократа, але постійно з нього вилазить то Лукашенко, то Путін, то Янукович з Кучмою.
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15.09.2021 17:30 Відповісти
Тримайся, Клічко!
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15.09.2021 17:41 Відповісти
ПОРА БРАТ ПОРА!

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15.09.2021 17:55 Відповісти
ти диви! і дньом і ночью копають компромат...на кличка і нікак...от барига, ааа
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15.09.2021 17:41 Відповісти
Красть можно только в пользу клоуна.

https://youtu.be/cPDNb3Xx1vA
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15.09.2021 17:49 Відповісти
наверное послали нахер ВЭЛЫКЭ КРАДИВНЫЦТВО?
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15.09.2021 18:58 Відповісти
А шукають що, вчорашній день? Ну-ну...
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15.09.2021 19:22 Відповісти
 
 