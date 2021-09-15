УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5350 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 729 3

Панахида в пам'ять про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 15 вересня, на території церкви Святого Миколая Набережного в Києві відбулася панахида в пам'ять про Георгія Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України.

У ці вересневі дні в Україні - День пам'яті загиблих українських журналістів, встановлений у 2007 році за ініціативою Національної спілки журналістів України. Його мета - вшанувати пам'ять усіх журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків.

За життя Георгій Гонгадзе був парафіянином церкви святого Миколи Набережного, яка розташована на Подолі, часто відвідував богослужіння і хрестив у цій церкві двох своїх дочок.

Поминальну панахиду за загиблими журналістами відправив настоятель храму Святого Миколи Набережного (ПЦУ) протоієрей Стефан Яремчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя ВС Голубицький отримав догану за затягування розгляду справи Гонгадзе, - Вища рада правосуддя

Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 01
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 02
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 03
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 04
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 05
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 06
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 07
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 08
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 09
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 10
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 11
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 12
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 13
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 14
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 15
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 16
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 17
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 18
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 19
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 20
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 21
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 22
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 23
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 24
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 25
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 26
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 27
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 28
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 29
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 30
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 31
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 32
Панахида в память про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві 33

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Гонгадзе Георгій (127) журналістика (1759) Київ (19466) панахида (54) ЗМІ (1360) вбивство (3088) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво а організатори і замовники вбивства Гонгадзе бандити Кучма і Литвин були на цій панахиді???
показати весь коментар
15.09.2021 17:47 Відповісти
А шо и кучма был на панихиде?
показати весь коментар
15.09.2021 17:51 Відповісти
Мені лишень шкода маму Георгія (Нехай з Богом спочиває)...Згорблена бабця в чорному капелюшку,не раз зустрічав її біля ринку на Різні за Оперою,мабуть жила поблизу...Так і не повірила що то тіло сина,з можновладцями не спілкувалась,інтерв"ю не давала...Кругом всі піарились на її синові,а вона мовчки затисла в собі біду і так з нею пішла на той світ...Справжня львівська пані,таких вже майже нема...
показати весь коментар
15.09.2021 18:16 Відповісти
 
 