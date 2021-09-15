Панахида в пам'ять про Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів відбулася в церкві Святого Миколи Набережного в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У середу, 15 вересня, на території церкви Святого Миколая Набережного в Києві відбулася панахида в пам'ять про Георгія Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із посиланням на Національну спілку журналістів України.

У ці вересневі дні в Україні - День пам'яті загиблих українських журналістів, встановлений у 2007 році за ініціативою Національної спілки журналістів України. Його мета - вшанувати пам'ять усіх журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов'язків.

За життя Георгій Гонгадзе був парафіянином церкви святого Миколи Набережного, яка розташована на Подолі, часто відвідував богослужіння і хрестив у цій церкві двох своїх дочок.

Поминальну панахиду за загиблими журналістами відправив настоятель храму Святого Миколи Набережного (ПЦУ) протоієрей Стефан Яремчук.

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