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Із загиблим на Донбасі воїном 57-ї ОМПБр Олексієм Куленком попрощалися на Кіровоградщині. ФОТО

У селі Покотилове Голованівського району Кіровоградської області 15 вересня пройшла церемонія прощання з воїном 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олексієм Куленком.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

За підрахунками видання, попрощатися із загиблим прийшли три сотні людей. Поховали бійця в селі Орлове, де він народився і виріс. В районі оголосили День жалоби.

Також на вулицю Дружби в Покотиловому, де більше 20 років жив Олексій Куленко, прийшли його рідні, односельці і бойові побратими. Звідти тіло загиблого відвезли на цвинтар в Орлове, де поховали поруч із бабусею.

Батькові бійця Валентину Куленку вручили грамоту поваги і скорботи від Збройних сил України, зазначається в публікації.

Із загиблим на Донбасі воїном 57-ї ОМПБр Олексієм Куленком попрощалися на Кіровоградщині 01
Із загиблим на Донбасі воїном 57-ї ОМПБр Олексієм Куленком попрощалися на Кіровоградщині 02

Олексій Куленко народився 30 березня 1985 року. З квітня цього року перебував на службі в 17-му ОМПБ 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Служив старшим солдатом, навідником батальйону. Загинув 11 вересня в районі селища Причепилівка Новоайдарського району Луганської області від осколкових поранень, яких зазнав під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. У нього залишилися батько і три доньки.

Читайте також: Український воїн 57-ї ОМПБр Олексій Куленко загинув 11 вересня на Донбасі. ФОТО

Автор: 

похорон (1283) Ян Осока (1495) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) Кіровоградська область (568)


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Світла пам"ять ,Герою !!! Потвори зелені ,ви за все відповісте !!!
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15.09.2021 19:02 Відповісти
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15.09.2021 19:07 Відповісти
Вічна та світла пам'ять Захиснику України
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15.09.2021 19:19 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ

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15.09.2021 19:50 Відповісти
Світла пам'ять..
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15.09.2021 20:06 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....

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15.09.2021 20:14 Відповісти
 
 