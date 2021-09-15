Із загиблим на Донбасі воїном 57-ї ОМПБр Олексієм Куленком попрощалися на Кіровоградщині. ФОТО

У селі Покотилове Голованівського району Кіровоградської області 15 вересня пройшла церемонія прощання з воїном 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олексієм Куленком.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне, повідомляє Цензор.НЕТ.

За підрахунками видання, попрощатися із загиблим прийшли три сотні людей. Поховали бійця в селі Орлове, де він народився і виріс. В районі оголосили День жалоби.

Також на вулицю Дружби в Покотиловому, де більше 20 років жив Олексій Куленко, прийшли його рідні, односельці і бойові побратими. Звідти тіло загиблого відвезли на цвинтар в Орлове, де поховали поруч із бабусею.

Батькові бійця Валентину Куленку вручили грамоту поваги і скорботи від Збройних сил України, зазначається в публікації.





Олексій Куленко народився 30 березня 1985 року. З квітня цього року перебував на службі в 17-му ОМПБ 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Служив старшим солдатом, навідником батальйону. Загинув 11 вересня в районі селища Причепилівка Новоайдарського району Луганської області від осколкових поранень, яких зазнав під час мінометного обстрілу позицій ЗСУ російськими військами. У нього залишилися батько і три доньки.

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